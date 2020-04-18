أزمة كورونا

إيطاليا تعلن الانتصار على كورونا في الجنوب ومؤشرات استقرار في الشمال

18 أبريل 2020
إيطاليا تسجل أقل عدد وفيات بكورونا منذ أسابيع
إيطاليا تسجل أقل عدد وفيات بكورونا منذ أسابيع

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا الجمعة، انتصارهم على فيروس كورونا المستجد في المناطق الفقيرة، جنوبي البلاد، والتي كانت الأقل استعدادا وتجهيزا لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي حذّر قبل ستة أسابيع من أن قدرة إيطاليا على مواجهة انتشار كوفيد-19 تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه في ميلانو شمالي البلاد. 

وقال رئيس المجلس الصحي العام فرانكو لوكاتيللي للصحافيين "لقد منعنا انتشار العدوى في المناطق الجنوبية"، مضيفا "هذه الآن حقيقة واقعة مدعمة بالأرقام".

وأدى الوباء إلى وفاة 22,745 شخصا في هذا البلد الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة، وكان من أكثر الدول تضررا جراء الفيروس.

لكن إيطاليا لا تزال تعتبر نفسها محظوظة نسبيا لأن الوباء تفشى في المناطق حول العاصمة المالية ميلانو التي تضم أفضل الكوادر الطبية.

وراهن كونتي في وقت مبكر على فرض أول إغلاق عام في العالم الغربي، قبل أن يبلغ تفشي الفيروس ذروته.

واعتبر فريقه أن الضرر الاقتصادي الذي قد يلحقه الإغلاق على مدى قصير سيؤدي الى إنقاذ نظام الرعاية الصحية والسماح للبلاد بإعادة فتح اقتصادها لاحقا بشكل تدريجي في الأسابيع المقبلة.

وقال كبار مسؤولي قطاع الصحة في إيطاليا الجمعة إن رهان كونتي قد أثمر. ومع ذلك يتهم رجال الأعمال كونتي بأنه ألحق أضرارا كبيرة لا ضرورة لها بالاقتصاد من خلال تمديد الإغلاق لفترة طويلة جدا.


استقرار في الشمال 

وقدمت أحدث البيانات من خدمة الحماية المدنية الإيطالية براهين جديدة لعدم حاجة كونتي إلى تمديد بعض قيود الإغلاق الصارمة عند انتهاء صلاحيتها في 4 مايو.

فقد أظهرت البيانات أن الارتفاع في عدد المصابين حاليا لا يتعدى بضع مئات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء، بعد أن كانت الاصابات ترتفع بمعدل ألف على الأقل يوميا منذ شهر.

وبلغ عدد الإصابات خارج ميلانو في منطقة لومبارديا 11 حالة فقط الجمعة. وقال رئيس خدمة الحماية المدنية أنجيلو بيريللي للصحفيين "حققنا أكبر عدد من حالات الشفاء منذ بداية الأزمة".

وهذا التحسن دفع إدارة الخدمة إلى إعلان تعليق مؤتمرها الصحفي اليومي والاستعاضة عنه بمؤتمرين اثنين أسبوعيا، مع الإبقاء على نشر حصيلة الإصابات والوفيات بشكل يومي.

وأعرب العديد من الأطباء الإيطاليين عن ظنونهم بأن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي أصيبوا بالفيروس ربما نقلوه عن غير قصد إلى مرضاهم في الأسابيع الأولى من تفشي الفيروس.

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تشيلي تستعد لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد والأكوادور تمدد الحجر

18 أبريل 2020
رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا
رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا

أعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا الجمعة أنّ حكومته تُخطّط لإعادة فتح تدريجي للأنشطة الاقتصاديّة المتوقّفة منذ 45 يومًا على خلفيّة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، في حين قررت الأكوادور تمديد الحجر بضعة أيام.

وقال بينييرا "نحن نستعدّ لإعادة فتح تدريجي، وبكثير من الحذر"، موضحًا أنّ ذلك سيتمّ عبر اتّخاذ "إجراءات صحّية أكثر صرامة".

وأضاف الرئيس "سيتعيّن علينا أن نعتاد على واقع أنّ الحياة الطبيعيّة التي عرفناها قبل فيروس كورونا المستجدّ لن تعود قبل انقضاء فترة طويلة. ويجب أن نعتاد على الوضع الجديد".

ومنذ الجمعة، أصبح ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن التي يزيد عدد الأفراد فيها على عشرة، وكذلك داخل المصاعد ووسائل النقل العام. 

وتابع بينييرا "بصفتي رئيسا، لا يمكنني تجاهل حقيقة أنّنا نواجه ركودا عالميا عميقا وأنه يتوجّب علينا أيضا (...) حماية الوظائف ومداخيل العائلات".

واستنادا إلى أحدث الأرقام، يُتوقّع أن يتراجع الاقتصاد التشيلي بنسبة 2,5% هذا العام بسبب تبعات الوباء.

وحسب آخر الأرقام الرسميّة، هناك 9252 إصابة بكوفيد-19 في البلاد، بينها 16 وفاة.

وسجّلت تشيلي أوّل إصابة في 3 مارس.

من جانبها، أعلنت الإكوادور التي تعتبر إحدى دول أميركا اللاتينية الأكثر تضررا من مرض كوفيد-19، الجمعة أنها مددت إجراءات الحجْر ومنع التجول التي تم اتخاذها قبل شهر من أجل كبح الوباء إلى 26 من الشهر الجاري.

وقالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو في مؤتمر صحفي إن "الإجراءات التقييدية وإجراءات العزل سيتم الإبقاء عليها أسبوعا إضافيا".

وهذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17,5 مليون نسمة تضرر بشدة من الفيروس، مع أكثر من 8500 حالة مؤكدة بينها 420 وفاة على الأقل منذ 29 فبراير.

وتدفع مدينة غواياكي،  العاصمة الاقتصادية للإكوادور، الثمن غالياً نتيجة خلل مدمر في إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، لتصبح واحدة من أكثر المدن تضرراً من الوباء في أميركا اللاتينية.

وأعلن مسؤول الأحد أن قوة خاصة مكونة من الشرطة وعناصر من الجيش شكلتها الحكومة قامت بسحب نحو 800 جثة من منازل في غواياكيل.