أزمة كورونا

الصين توجه دعايتها نحو العرب لإقناعهم بأن أميركا هي مصدر الفيروس

18 أبريل 2020
التقرير العلمي الذي استندته الدعاية الصينية غير موجود أصلا
التقرير العلمي الذي استندته الدعاية الصينية غير موجود أصلا

حرك الحزب الشيوعي في الصين بوصلة دعايته صوب العالم العربي لتبرئة بكين من أي مسؤولية في تفشي فيروس كورونا المستجد وإلقاء اللوم بالمقابل على أميركا، وفق ما نقل تقرير لصحيفة واشنطن تايمز الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن معهد الشرق الأوسط لأبحاث الإعلام، الذي يراقب التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي نشر نسخة من تقرير باللغة العربية أنتجته الصين ويلقي باللوم في ظهور الفيروس أول مرة على واشنطن.

وقال التقرير إن برنامج "تشينا فيو" بث في 17 مارس على شبكة التلفزيون العالمية العربية في بكين، التي يبلغ عدد مشاهديها 14 مليون مشاهد بشكل عام، تقريرا تعرض فيه مقدمة البرنامج على المشاهدين في العالم العربي عددا من نظريات المؤامرة غير المثبتة وتشير جميعها إلى الولايات المتحدة كمصدر للفيروس. 

ويقول التقرير الصيني "في البداية، اعتقد الكثيرون أن بداية ظهور الفيروس كانت من أحد أسواق المأكولات البحرية في ووهان، لكن الباحثين الصينيين أفادوا في بحث جديد أن انتقال الفيروس الجديد قد بدأ منذ ديسمبر الماضي خارج هذه السوق، وربما انتقل الفيروس من مصدر أو مصادر أخرى إلى سوق المأكولات البحرية، كما أفاد البحث أن الفيروس بدأ في الانتشار بعد انتهاء دورة ووهان العسكرية الدولية في أكتوبر 2019. لذا، من المتوقع أن يكون "المريض صفر" في الصين قد جاء من الخارج".

وتضيف مقدمة البرنامج "شركة أساهي اليابانية نشرت تقريراً في الأيام الماضية يشير إلى احتمال وقوع حالات جديدة من الفيروس في الولايات المتحدة، وقد اعترفت الحكومة الأميركية مؤخراً بهذا. وقد أثار هذا الخبر جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي حول إمكانية انتقال الفيروس إلى الصين من الخارج خلال فترة الألعاب الأولمبية العسكرية في ووهان، والتي حضرتها 109 دول، بما فيها الولايات المتحدة".

 ونقلت واشنطن تايمز عن محللين قولهم إن معلومات "تشاينا فيو" لا أساس لها من الصحة، وتقاريره غير دقيقة يكررها صينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، لتصل إلى الملايين.

وفي 4 أبريل كذبت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست هذه الدعاية للحزب الشيوعي الصيني، وقالت إن المقال عن التقرير الياباني غير موجود أصلا، كما أن التقرير العلمي الذي استشهدت به المذيعة لا يشير إلى أن الفيروس مصدره خارج الصين. 

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أزمة كورونا

حذر من "العلاج الخاطئ".. طبيب أميركي: أجهزة التنفس قد تضر مرضى كورونا

18 أبريل 2020
الطبيب يظهر في مقاطع فيديو منذ أسابيع للتحدث عن المرض
الطبيب يظهر في مقاطع فيديو منذ أسابيع للتحدث عن المرض

حذر طبيب في نيويورك يتعامل مع مصابين بمرض كوفيد-19 من أن أجهزة التنفس الصناعي التي تستخدم لإسعاف ذوي الحالات الحرجة يمكن أن تسبب ضررا "بالغا" أكثر من أن تكون نافعة.

طبيب الطوارئ كاميرون كايل سايدل الذي أنشأ وحدة عناية مركزة للحالات الأشد خطورة ويظهر في مقاطع فيديو منذ أسابيع للتحدث عن المرض، قال: إننا نعالج المرض الخطأ، هذا ليس ليس الالتهاب الرئوي الذي نعرفه، ولا يجب أن يتم التعامل معه باعتباره كذلك".

ويشكك بعض خبراء الصحة في جدوى استخدام هذه الأجهزة على مرضى كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وأشارت دراسة لمركز التدقيق والبحوث الوطني للعناية المركزة في بريطانيا أجريت على 98 مريضا بكوفيد-19 تم وضعهم تحت أجهزة تنفس صناعي، أن ثلثيهم قد فارق الحياة.

الدكتور ديفيد فارسي، رئيس الأكاديمية الأميركية لطب الطوارئ حذر أيضا من استخدامها بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه عالج مرضاه بواسطة أقنعة صغيرة توصل بالأنف، وليس بأجهزة التنفس التي قد تسبب صعوبات لدى إدخالها في جسم المريض.

ويرى بعض الأطباء أن السبب في ضرورة تجنب أجهزة التنفس أن أعراض صعوبات التنفس لدى مرضى كوفيد-19 تشبه أعراض صعوبة التنفس بسبب نقص الأكسجين في الارتفاعات العالية أو حتى التسمم بأول أكسيد الكربون.

في كلتا الحالتين، يحاول المرضى بصعوبة في الحصول على الأكسجين، لكن هذا لا يعني حدوث تدمير للرئتين مثل ما يحدث مع مرضى الالتهاب الرئوي الذين يتم وضعهم بشكل روتيني على هذه الأجهزة.

ويقول الدكتور كايل سيدل في مقطع فيديو: "يبدو أنه مرض تشبه أعراضه الأعراض التي تحدث عند شخص يعاني من التنفس على ارتفاعات عالية".وقال: "إنهم يعانون من فشل الأكسجين، وليس فشل الجهاز التنفسي".

وأوضح أنه بالنسبة لحالات الالتهاب الرئوي، فإن جهاز التنفس الصناعي "يقوم بالعمل لأن عضلات الجسم لم تعد قادة على التنفس لكن مع مريض كورونا تكون عادة عضلاته على ما يرام، وعند استخدام تلك الأجهزة "نضغط على الرئتين بشكل قد لا تتحمله".

ويؤيده الدكتور لوتشيانو جاتينوني من جامعة غوتنغن الطبية في ألمانيا، الذي حذر في رسالة إلى الدورية الأميركية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة من أن الاستخدام التقليدي للأجهزة يمكن أن يؤذي رئتي المريض.

البروفيسور شريف سلطان، رئيس الجمعية الدولية لجراحة الأوعية الدموية، ومقرها إيرلندا، يقول: "نحن بحاجة إلى التوقف عن علاج المرضى من المرض الخاطئ".