أزمة كورونا

الطائرات المسيرة.. سلاح السلطات في رواندا للإيقاع بالمخالفين للحجر الصحي

18 أبريل 2020
كيغالي، عاصمة رواندا
كيغالي، عاصمة رواندا

تستخدم رواندا طائرات مسيرة لإعلام سكان العاصمة كيجالي بإجراءات العزل العام المفروضة بهدف احتواء تفشي وباء كورونا، وللمساعدة أيضا في الإمساك بأولئك الذين ينتهكون تلك الإجراءات.

وبينما توقف الشرطة السيارات في الشوارع لسؤال ركابها وسؤال المارة عن سبب خروجهم من منازلهم، تحلق طائرتان مسيرتان فوقهم، حيث تذيع إحداها تعليمات الحظر بينما تراقب الأخرى التحركات.

وقال المتحدث باسم الشرطة جون بوسكو كابيرا "الطائرات المسيرة تحلق في المناطق التي يصعب إقامة نقاط تفتيش فيها وحيث لا يمكن القيام بدوريات هناك".

وكان من بين منتهكي الحظر امرأة تظاهرت بأنها ذاهبة لإجراء مقابلة إذاعية في حين كانت في الحقيقة متجهة إلى كنيسة على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات العامة.

واعتقلت الشرطة المرأة وتم احتجازها لعدة أيام.

وقال كابيرا إن الشرطة احتجزت أيضا رجلا كان معه تصريح بالخروج لنقل الغذاء لكن تم رصده وهو ينقل الخمور بدلا من ذلك.

وأضاف قائلا "كل ما نريده من الناس.. أن يبقوا في بيوتهم".

ومثل كثير من الدول الأفريقية يوجد في رواندا حالات إصابة محدودة نسبيا بفيروس كورونا حتى الآن، إذ سجلت 138 حالة إصابة دون وفيات. لكن ثمة مخاوف من أن يحدث الوباء أضرارا جسيمة في أفقر قارات العالم خلال الأشهر القادمة.

وبدأت رواندا حالة العزل العام في 21 مارس حيث لا يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا لشراء الغذاء والدواء كما تم حظر التنقل بين المدن والمقاطعات. ومددت السلطات هذه الإجراءات حتى 30 أبريل.

وصارت الشوارع وسط كيغالي شبه خالية، عقب الإجراءات الصارمة التي أعلنتها الحكومة، وما تبعها من إغلاق للمحلات في العاصمة.

وصارت محطات الحافلات خالية من الناس، وساد الهدوء السوق الأساسي في البلاد الذي يكون عادة نشطا. في الأثناء، تدفق الناس على المراكز التجارية لشراء مؤن غذائية متوقعين أن يطول الحجر.

وكانت منظمة الصحة العالمية عبرت مرات عدة عن قلقها من انتشار الوباء في القارة الإفريقية التي تفتقد أنظمتها الصحية إلى وسائل مكافحة الأمراض.

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تكثف دول مجلس التعاون الخليجي من استخدامها لأدوات الذكاء الاصطناعي لوقف انتشار وباء الفيروس التاجي، فيما سنت الحكومات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون بعض التدابير الأكثر صرامة في العالم، بما في ذلك تعليق رحلات الركاب وفرض حظر التجول على المواطنين لكبح جماح انتشار الفيروس.

 ونشر عدد من الدول الخليجية تطبيقات لمتابعة حركة أولئك الذين أصيبوا بالفيروس للحد من اختلاطهم مع السكان.

في البحرين، ينبه تطبيق يسمى "BeAware" السكان في حالة اقترابهم من حالة مصابة بالفيروس.

وقال محمد علي، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين لشبكة سي إن بي سي: "التسجيل في BeAware  إلزامي بالنسبة للمتعرضين للحجر الصحي، في حين أن الحالات غير المعزولة يمكن أن تختار التسجيل".

وسجلت البحرين 1671 حالة إصابة وفقا لبيانات هوبكنز، وكانت من أوائل الدول التي بدأت في تخفيف القيود، مما سمح لبعض المتاجر ومراكز التسوق بإعادة فتح أبوابها.

وفي السعودية التي مددت حظر التجول إلى أجل غير مسمى يوم الأحد تستخدم المتاجر الكبيرة تطبيقات لتتيح التسوق الإلكتروني من داخل المتاجر، لتقليل حاجة الناس إلى الاختلاط.

وقال متحدث باسم الاتصالات في الحكومة القطرية لشبكة سي إن بي سي، إن الحكومة تعمل مع معهد قطر لبحوث الكومبيوتر على تطبيق للرصد التشخيصي، متصل بقاعدة بيانات وزارة الصحة التي تستخدم خدمات الحوسبة وتحديد المواقع الجغرافية للمساعدة في تشخيص وتتبع حالات كوفيد-19.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تستخدم الحكومة الذكاء الاصطناعي للحد من حركة سكان دبي، وهي الإمارة الأكثر كثافة سكانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقطنها 3.3 مليون نسمة.

كما تراقب شرطة دبي التصاريح المطلوبة من قبل السكان الذين يغادرون منازلهم في مركز الأعمال في المنطقة.

وتستخدم شرطة دبي برنامجًا يسمى "أويون" الذي يستطيع من خلال شبكة من الكاميرات في المدينة التعرف على الوجه والصوت ولوحة الترخيص ويمكن للكمبيوتر الرجوع إلى البيانات وتحليلها لتحديد مخالفي أوامر الحد من التجول.

وسجلت دول الخليج نحو 20 ألف إصابة، تركز معظمها في السعودية وقطر، بينما كان معدل الوفيات بالفيروس منخفضا نسبيا.