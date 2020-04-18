أزمة كورونا

"بأضعاف".. دراسة تكشف توقعات مريرة بحجم التفشي الفعلي لكورونا

19 أبريل 2020
وجود الأجسام المضادة يعني أن هناك فيروس تعرف الجهاز المناعي عليه.
وجود الأجسام المضادة يعني أن هناك فيروس تعرف الجهاز المناعي عليه.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأميركية مؤخرا أن عدد الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا المستجد قد يصل عشرات أضعاف الأعداد المسجلة.

واختبرت الدراسة المنشورة يوم الجمعة، والتي لم تم تصل مراحلها النهائية بعد، عينات مأخوذة من 3330 شخص بمقاطعة سانتا كلارا، ووجدت أن الفيروس كان منتشرا بحوالي 50 إلى 85 مرة أكثر من الأرقام الرسمية.

وبحسب الباحثين، فإن رفع الإغلاق في مناطق الدولة المترامية الأطراف يتطلب وقف انتشار وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، لذا يتعين على المسؤولين أولا تحديد عدد الأشخاص الذين تم انتقال العدوى إليهم.

"يتضمن الأمر أن نعرف إلى أي مدى قد وصلنا في مسار الوباء"، يقول إيران بنديفيد، بروفيسور الطب المساعد في جامعة ستانفورد والمشرف على الدراسة.

ويتابع بأن الأمر يساعد بوضع "نماذج للجائحة يتم استخدامها لتصميم السياسات وتقدير ما تعنيه بالنسبة لنظامنا الصحي".

وتعتبر الدراسة هي الأوسع نطاقا من نوعها في الولايات المتحدة، بحسب الفريق العلمي.

وتم إجراء الدراسة بتحديد الأجسام المضادة لدى أشخاص أصحاء من خلال فحص يقوم على وخز الأصبع، على غرار فحص السكري.

وتبين نتيجة الفحص إن كان الشخص قد أصيب بالفيروس مسبقا أم لا، حتى بعد التعافي منه.

وتم جمع المتطوعين للدراسة من خلال فيسبوك، من خلال إعلان قال الباحثون إنهم استهدفوا به شريحة ديموغرافية وجغرافية تمثل المقاطعة.

وتمت الدراسة في الوقت الذي رصدت فيه مقاطعة سانتا مونيكا 1094 إصابة بكوفيد-19، نتج عنها 50 حالة وفاة.

وعلى ضوء معدل الإصابة الظاهر في الدراسة، فإن العدد الحقيقي للإصابات في المقاطعة يقدر برقم يتراوح ما بين 48 ألف و81 ألف حالة حتى أبريل.

وتعني الأرقام المبنية على الدراسة أن كورونا ليس فيروسا قاتلا بالشكل المثير للذعر المعتقد به. فبينما تشير التقديرات إلى أن نسبة وفيات كورونا تقدر مبدئيا بـ 4.1 بالمئة، ستخفض الدراسة الجديدة المعدل بشكل حاد ليصبح ما بين 0.12 و0.2 بالمئة، أي حالة وفاة واحدة إلى حالتين من بين كل ألف إصابة.

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تمديد إجراءات الحظر في الجزائر والمغرب

19 أبريل 2020
مددت الدولتان من إجراءات الحظر لمكافحة تفشي كورونا
مددت الدولتان من إجراءات الحظر لمكافحة تفشي كورونا

أعلنت الجزائر والمغرب، السبت، تمديد إجراءات الحجر الصحي لكبح انتشار وباء كوفيد-19، وذلك حتى 29 إبريل و20 مايو على التوالي.

وقالت الحكومة الجزائرية في بيان إنه تم "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها عشرة أيام".

وذكّرت بـ"ضرورة التقيد بالقواعد الوقائية التي يمليها الحجر الصحي والتدابير المتخذة في مجال التباعد الاجتماعي والنظافة".

وتشمل الإجراءات خصوصا إغلاقا جزئيا للعاصمة وتاما لولاية البليدة البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الجزائر حتى السبت 367 وفاة من أصل 2534 إصابة بكوفيد-19 منذ إعلان أول إصابة نهاية فبراير.

والجزائر (44 مليون ساكن) هي البلد الأفريقي الذي سجل أكبر عدد وفيات، قبل مصر والمغرب وأفريقيا الجنوبية. 

في الرباط، أعلنت السلطات تمديد "جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها". 

وورد في بيان لوزارتي الداخلية والصحة، "ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان". 

وفرضت السلطات المغربية تدابير حجر تشرف قوات الأمن على تطبيقها، وذلك عقب تعليق جميع الرحلات الجوية وإغلاق حدود البلاد. 

كما صار وضع كمامات إلزاميا، ويغرّم كل من لا يحترم هذا القرار. 

وتم إقرار مساعدات مباشرة لصالح الشركات والموظفين والعمال غير النظاميين المتضررين من الوباء. 

ووفق الصحافة المحلية، تم في الأيام الأخيرة تحديد بؤرتين للعدوى، في مصنع بالدار البيضاء (غرب) وقاعدة عسكرية قرب مراكش (جنوب).

ومنذ ظهور الفيروس، تم توقيف أكثر من 41 ألف شخص عرض أكثر من نصفهم على المحاكم لمخالفتهم التدابير الاستثنائية، وفق حصيلة رسمية.

واتهم مئات الأشخاص بنشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا المستجد في مواقع التواصل الاجتماعي. ودينت السبت امرأة بعد إنكارها وجود المرض في فيديو نشرته على موقع يوتيوب. 

من جهتها، أعلنت تونس أنها ستمدد الحجر لما بعد 19 أبريل، دون أن تحدد تاريخا حتى الآن.  