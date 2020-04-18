"بأضعاف".. دراسة تكشف توقعات مريرة بحجم التفشي الفعلي لكورونا

وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأميركية مؤخرا أن عدد الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا المستجد قد يصل عشرات أضعاف الأعداد المسجلة.

واختبرت الدراسة المنشورة يوم الجمعة، والتي لم تم تصل مراحلها النهائية بعد، عينات مأخوذة من 3330 شخص بمقاطعة سانتا كلارا، ووجدت أن الفيروس كان منتشرا بحوالي 50 إلى 85 مرة أكثر من الأرقام الرسمية.

وبحسب الباحثين، فإن رفع الإغلاق في مناطق الدولة المترامية الأطراف يتطلب وقف انتشار وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، لذا يتعين على المسؤولين أولا تحديد عدد الأشخاص الذين تم انتقال العدوى إليهم.

"يتضمن الأمر أن نعرف إلى أي مدى قد وصلنا في مسار الوباء"، يقول إيران بنديفيد، بروفيسور الطب المساعد في جامعة ستانفورد والمشرف على الدراسة.

ويتابع بأن الأمر يساعد بوضع "نماذج للجائحة يتم استخدامها لتصميم السياسات وتقدير ما تعنيه بالنسبة لنظامنا الصحي".

وتعتبر الدراسة هي الأوسع نطاقا من نوعها في الولايات المتحدة، بحسب الفريق العلمي.

وتم إجراء الدراسة بتحديد الأجسام المضادة لدى أشخاص أصحاء من خلال فحص يقوم على وخز الأصبع، على غرار فحص السكري.

وتبين نتيجة الفحص إن كان الشخص قد أصيب بالفيروس مسبقا أم لا، حتى بعد التعافي منه.

وتم جمع المتطوعين للدراسة من خلال فيسبوك، من خلال إعلان قال الباحثون إنهم استهدفوا به شريحة ديموغرافية وجغرافية تمثل المقاطعة.

وتمت الدراسة في الوقت الذي رصدت فيه مقاطعة سانتا مونيكا 1094 إصابة بكوفيد-19، نتج عنها 50 حالة وفاة.

وعلى ضوء معدل الإصابة الظاهر في الدراسة، فإن العدد الحقيقي للإصابات في المقاطعة يقدر برقم يتراوح ما بين 48 ألف و81 ألف حالة حتى أبريل.

وتعني الأرقام المبنية على الدراسة أن كورونا ليس فيروسا قاتلا بالشكل المثير للذعر المعتقد به. فبينما تشير التقديرات إلى أن نسبة وفيات كورونا تقدر مبدئيا بـ 4.1 بالمئة، ستخفض الدراسة الجديدة المعدل بشكل حاد ليصبح ما بين 0.12 و0.2 بالمئة، أي حالة وفاة واحدة إلى حالتين من بين كل ألف إصابة.