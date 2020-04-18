أزمة كورونا

هل تسرب فيروس كورونا من مختبر؟ .. علماء أميركيون يقولون كلمتهم

18 أبريل 2020
الفيروس لا يعمل أو يبدو الاصطناعي بأي شكل من الأشكال
الفيروس لا يعمل أو يبدو الاصطناعي بأي شكل من الأشكال

في الوقت الذي تتجدد الاتهامات بأن فيروس كورونا المستجد صنع في مختبر ووهان الصيني أو تسرب منه، يخالف علماء أميركيون ذلك ويرون أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي ويشيرون إلى الأبحاث الموسعة كدليل على ذلك، وفق تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.

وقال الدكتور روبرت غاري، أستاذ الأمراض المعدية في كلية ستانفورد الطبية، للشبكة: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا تم في المختبر، هناك العديد من السلالات في الطبيعة التي يمكن أن تسبب هذا النوع من التفشي".

وألّف الدكتور غاري، الأستاذ في كلية تولين للطب، واحدة من أولى الدراسات الرئيسية التي تدحض أن كورونا تم تصميمه كسلاح بيولوجي.

وقال إن التركيز الجديد لهذا البحث كان على طفرة خاصة للفيروس يعتقد أنها ما يجعل منه معديا جدا.

وأضاف غاري، مستشهدا بدراسة جديدة نشرها مختبر كولد سبرينغ هاربور في نيويورك، إنه في أي وقت يعبث فيه العلماء بكورونا في المختبر، فإن هذه الطفرة إما تتغير أو تختفي تمامًا.

ولم تمنع هذه الاستنتاجات العلمية الجديدة انتشار النظريات التي تؤكد أن الفيروس لم يولد تلقائيا، بل صمم في مختبر في ووهان الصيني أو تسرب منه.

ونقل التقرير عن الدكتور جون لونيدس، أستاذ الوقاية من الأمراض في كلية الطب في جامعة ستانفورد، قوله إن الورقة العلمية الوحيدة التى تزرع الشكوك حول الأصول الطبيعية لكورونا يجب التراجع عنها بعد أن شكك فيها المجتمع العلمي. 

وأضاف" الفيروس لا يعمل أو يبدو اصطناعيا بأي شكل من الأشكال، الطريقة التي يتعامل بها مع نفسه ويرتبط بمستقبلاته، لا تشير إلى أي شيء من شأنه أن يكون قريبًا من التلاعب البشري "  

وقال أيونيديس إن استنتاجاته ثابتة: "ليس هناك شك على الإطلاق في ذهني بأن هذا الفيروس لم ينشأ في المختبر".

وكان تحليل جيني نشرته مجلة "نيتشر" العلمية قال إن فيروس كورونا المستجد هو تطور طبيعي لفيروسات سابقة من النوع التاجي.

وقد يكون الفيروس طبيعيا لكنه تسرب من الخفافيش في مختبرات ووهان عندما كان العلماء يجرون دراسات عليه، وهو ما أشار إليه تقرير لشبكة فوكس نيوز.

وأكدت واشنطن أنها تجري تحقيقا شاملا في تلك التقارير لمعرفة ما إذا كان الفيروس تسرب من مختبرات صينية.

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18 أبريل 2020
سمحت السلطات بإعادة فتح الأنشطة التجارية خارج طهران قبل أسبوع
سمحت السلطات بإعادة فتح الأنشطة التجارية خارج طهران قبل أسبوع

سمحت إيران لبعض المتاجر والأعمال في العاصمة والبلدات المجاورة بإعادة فتح أبوابها السبت بعد أسابيع من الإغلاق الذي يهدف إلى احتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
 
وكانت إيران بطيئة في الاستجابة للوباء وتوقفت عن فرض قيود واسعة النطاق، حتى بعد أن أجبرت دول أخرى في المنطقة ذات حالات أقل بكثير، معظم الشركات على الإغلاق.
 
وأحصت إيران أكثر من 80 ألف حالة مؤكدة وأكثر من 5000 حالة وفاة.
 
وستظل صالات الألعاب الرياضية والمطاعم ومراكز التسوق والبازار الكبير في طهران مغلقة، وكذلك الأضرحة والمساجد، فيما لا يزال الحظر على التجمعات العامة ساريا.

وأعيد فتح المكاتب الحكومية، بينما يعمل ثلث الموظفين من المنزل، ولا تزال المدارس والجامعات مغلقة.
 
وكانت حركة المرور مزدحمة في طهران في وقت مبكر السبت، في اليوم الأول من أسبوع العمل، فيما سمحت السلطات بإعادة فتح الأنشطة التجارية خارج العاصمة قبل أسبوع.
 
وقال قادة إيران إنهم اضطروا إلى التفكير في العواقب الاقتصادية لإجراءات الحجر الصحي، حيث تكافح البلاد في ظل عقوبات شديدة فرضها الرئيس دونالد ترامب بعد انسحاب واشنطن من اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.