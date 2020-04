تظاهروا غيابيا.. الكادر الطبي في واشنطن يطالب بمعدات الحماية الشخصية

على مسافة ست أقدام بين الواحد والآخر، انتصبت وجوه العاملين في الرعاية الصحية أمام مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن، بعضهم ارتدى أقنعة، ورفع آخرون لافتات تناشد المشرعين لإيصال مزيد من معدات الحماية الشخصية.

لكن لم يتم ترديد أي هتافات. في الحقيقة التظاهرة كانت صامتة تماما كونها كانت غيابية، إذا صح التعبير، لم تحو بشرا حقيقيا وإنما صورا لموظفي الرعاية الذين يقاتلون الفيروس في المستشفيات، وسط نقص كبير بمعدات الحماية، حسب قولهم.

Wow.



Look at the Capitol building right now.



Each sign represents 18,000 health care workers who are on the frontlines and pleading for personal protective equipment.#GetUsPPE #PPENow pic.twitter.com/JacBON1GQ3