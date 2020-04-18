تظاهروا غيابيا.. الكادر الطبي في واشنطن يطالب بمعدات الحماية الشخصية

على مسافة ست أقدام بين الواحد والآخر، انتصبت وجوه العاملين في الرعاية الصحية أمام مبنى الكونغرس الأميركي في العاصمة الأميركية واشنطن، بعضهم ارتدى أقنعة، ورفع آخرون لافتات تناشد المشرعين لإيصال مزيد من معدات الحماية الشخصية.

لكن لم يتم ترديد أي هتافات. في الحقيقة التظاهرة كانت صامتة تماما كونها كانت غيابية، إذا صح التعبير، لم تحو بشرا حقيقيا وإنما صورا لموظفي الرعاية الذين يقاتلون الفيروس في المستشفيات، وسط نقص كبير بمعدات الحماية، حسب قولهم.

Wow.



Look at the Capitol building right now.



Each sign represents 18,000 health care workers who are on the frontlines and pleading for personal protective equipment.#GetUsPPE #PPENow pic.twitter.com/JacBON1GQ3 — Karine Jean-Pierre (@K_JeanPierre) April 17, 2020

ونشر ستة متطوعين اللافتات، بسبب عدم إمكانية حضور العاملين الطبيين المنشغلين بجدول عمل إضافي في المستشفيات، وكذلك بسبب تعليمات التباعد الاجتماعي المطبقة في العاصمة، والتي تمنع التجمعات البشرية.

في بعض الصور كان العاملون الطبيون يرتدون قبعات البيسبول وأقنعة بلاستيكية وقفازات رياضية بدلا من معدات الحماية الطبية التقليدية كرمز لافتقارهم إلى تلك المعدات.

"التظاهرة" جاءت بعد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #GetUsPPE وبعد مناشدات استمرت أسابيع للحصول على مزيد من معدات الحماية الشخصية.

Mall was quiet this morning. Even while the Capitol was hosting one of the most powerful protests I've noticed. #GetUsPPE #ProtectAllWorkers pic.twitter.com/7bm92FWZ3J — Clearing away clouds (@weatheringchic) April 17, 2020

ويعتقد أن كثيرا من المستشفيات استنفدت إمداداتها من هذه المعدات، وكذلك نفد تقريبا المخزون الوطني الستراتيجي الأميركي من معدات الحماية وأقنعة التنفس "الكمامات" الطبية.

ويطالب المحتجون الحكومة الفيدرالية بإجبار المعامل على إنتاج معدات الحماية الشخصية الطبية، وفقا لقانون الإنتاج الدفاعي الذي يمنح هذه الصلاحيات للرئيس.

وعلى عكس الاحتجاجات التي اندلعت في ميشيغان وأوهايو وفرجينيا للمطالبة بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي وإعادة فتح الاقتصاد على الفور، قال منظمو التظاهرة "الصورية" في واشنطن العاصمة، إنهم يريدون الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصحية التي تأمر الناس بعدم التجمع في مجموعات كبيرة.

ودعا القائمون على التظاهرة الناس إلى عدم التجمع.