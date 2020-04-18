حذر من "العلاج الخاطئ".. طبيب أميركي: أجهزة التنفس قد تضر مرضى كورونا

حذر طبيب في نيويورك يتعامل مع مصابين بمرض كوفيد-19 من أن أجهزة التنفس الصناعي التي تستخدم لإسعاف ذوي الحالات الحرجة يمكن أن تسبب ضررا "بالغا" أكثر من أن تكون نافعة.

طبيب الطوارئ كاميرون كايل سايدل الذي أنشأ وحدة عناية مركزة للحالات الأشد خطورة ويظهر في مقاطع فيديو منذ أسابيع للتحدث عن المرض، قال: إننا نعالج المرض الخطأ، هذا ليس ليس الالتهاب الرئوي الذي نعرفه، ولا يجب أن يتم التعامل معه باعتباره كذلك".

ويشكك بعض خبراء الصحة في جدوى استخدام هذه الأجهزة على مرضى كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وأشارت دراسة لمركز التدقيق والبحوث الوطني للعناية المركزة في بريطانيا أجريت على 98 مريضا بكوفيد-19 تم وضعهم تحت أجهزة تنفس صناعي، أن ثلثيهم قد فارق الحياة.

الدكتور ديفيد فارسي، رئيس الأكاديمية الأميركية لطب الطوارئ حذر أيضا من استخدامها بشكل عشوائي، مشيرا إلى أنه عالج مرضاه بواسطة أقنعة صغيرة توصل بالأنف، وليس بأجهزة التنفس التي قد تسبب صعوبات لدى إدخالها في جسم المريض.

Doctors Face Troubling Question: Are They Treating Coronavirus Correctly? | NYT News - YouTube https://t.co/kX6VdDJFnM — Cameron Kyle-Sidell, MD (@cameronks) April 14, 2020

ويرى بعض الأطباء أن السبب في ضرورة تجنب أجهزة التنفس أن أعراض صعوبات التنفس لدى مرضى كوفيد-19 تشبه أعراض صعوبة التنفس بسبب نقص الأكسجين في الارتفاعات العالية أو حتى التسمم بأول أكسيد الكربون.

في كلتا الحالتين، يحاول المرضى بصعوبة في الحصول على الأكسجين، لكن هذا لا يعني حدوث تدمير للرئتين مثل ما يحدث مع مرضى الالتهاب الرئوي الذين يتم وضعهم بشكل روتيني على هذه الأجهزة.

ويقول الدكتور كايل سيدل في مقطع فيديو: "يبدو أنه مرض تشبه أعراضه الأعراض التي تحدث عند شخص يعاني من التنفس على ارتفاعات عالية".وقال: "إنهم يعانون من فشل الأكسجين، وليس فشل الجهاز التنفسي".

وأوضح أنه بالنسبة لحالات الالتهاب الرئوي، فإن جهاز التنفس الصناعي "يقوم بالعمل لأن عضلات الجسم لم تعد قادة على التنفس لكن مع مريض كورونا تكون عادة عضلاته على ما يرام، وعند استخدام تلك الأجهزة "نضغط على الرئتين بشكل قد لا تتحمله".

ويؤيده الدكتور لوتشيانو جاتينوني من جامعة غوتنغن الطبية في ألمانيا، الذي حذر في رسالة إلى الدورية الأميركية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة من أن الاستخدام التقليدي للأجهزة يمكن أن يؤذي رئتي المريض.

البروفيسور شريف سلطان، رئيس الجمعية الدولية لجراحة الأوعية الدموية، ومقرها إيرلندا، يقول: "نحن بحاجة إلى التوقف عن علاج المرضى من المرض الخاطئ".