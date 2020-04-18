أزمة كورونا

مكتشف فيروس الإيدز يشعل "نظرية المؤامرة" بشأن كورونا

18 أبريل 2020
تسري فرضية أن الفيروس ناجم عن تلاعبات جينية منذ فترة
تسري فرضية أن الفيروس ناجم عن تلاعبات جينية منذ فترة

أثارت فرضية طرحها البروفسور الفرنسي لوك مونتانييه أحد مكتشفي فيروس الإيدز، جدلا كبيرا الجمعة في الأوساط العلمية ومفادها أن فيروس كورونا المستجد نجم عن "خطأ ارتكب في مختبر".

ويرى مونتانييه الفائز بجائزة نوبل للطب عام 2008 وهو محط جدل متزايد في الأوساط العملية، أن فيروس كورونا المستجد نجم عن محاولة إنتاج لقاح ضد فيروس الإيدز.

وأكد في مقابلة مع موقعين يعنيان بالشؤون الطبية أن الدليل على ذلك وجود عناصر من فيروس "HIV" في جين الفيروس الجديد.

Le professeur Luc Montagnier sur Cnews - Covid-19

Le professeur Montagnier affirme que le Covid-19 est un virus manipulé échappé d'un laboratoire chinois. #Covid19 #Coronavirus #Pandemie #Epidemie #ScandaleSanitaire

Posted by Le droit de guérir on Friday, April 17, 2020

ويقول البروفسور مونتانييه إن هذه الخصائص في فيروس كورونا المستجد لا يمكن أن تحصل بطريقة طبيعية. وقد يكون الحادث وقع في مختبر في مدينة ووهان الصينية بحسب رأيه.

إلا أن عالم الأوبئة إتيان سيمون-لوريير من معهد باستور في باريس يقول لوكالة فرانس برس : "هذا لا معنى له، إذ نجد هذه العناصر الصغيرة في فيروسات أخرى من العائلة نفسها، في فيروسات كورونا أخرى في الطبيعة".

ويضيف "إنها أجزاء من الجينات تشبه في الواقع الكثير من السلاسل في الخصائض الجينية في بكتيريا وفيروسات ونبتات".

ويسأل المسؤول عن البنية الجينية التطورية  لفيروسات في معهد باستور "إذا أخذنا كلمة من كتاب وكانت تشبه كلمة في كتب آخر فهل يعني ذلك أننا نسخنا عنه؟".

وتسري فرضية أن الفيروس ناجم عن تلاعبات جينية منذ فترة وقد استبعدت بفضل تحليل الخريطة الجينية للفيروس التي وفرها الصينيون، وتمكن باحثون في مناطق مختلفة من العالم من تشخصيه وتحليله بأنفسهم انطلاقا من عينات أخذت من مرضى على أراضيهم.

وفاز مونتانييه الذي كان يعمل سابقا في معهد باستور بجائزة نوبل للطب العام 2008 لتشحيصه الفيروس المسؤول عن مرض الإيذز مع زميلته في تلك الفترة البروفسور فرنسواز باريه-سنوسي.

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"لا ينتقل بين البشر".. كشف السر وراء التغريدة الكارثية لمنظمة الصحة العالمية

18 أبريل 2020
شعار منظمة الصحة العالمية في مقرها الرئيسي في جنيف
شعار منظمة الصحة العالمية في مقرها الرئيسي في جنيف

ذكر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية السبت أن تغريدة منظمة الصحة العالمية التي قللت فيها من مخاطر فيروس كورونا في يناير الماضي، نشرها مسؤول متوسط المستوى من أجل عدم إغضاب الصين.

وتم نشر التغريدة في 14 يناير 2020 على حساب منظمة الصحة العالمية في تويتر وجاء فيها حينه إنه "لا يوجد دليل واضح" على أن فيروس كورونا الذي بدأ في اجتياح ووهان الصينينة، قادر على الانتقال بين البشر." 

لكن في الأيام التي تلت التغريدة، أظهرت نتائج البحوث أن انتقال الفيروس القاتل من إنسان إلى إنسان ممكن بالفعل، وهذا ما تسبب بوباء اجتاح العالم.

ووفقا للصحيفة فإن المسؤولين الصينين كانوا يعرفون بالفعل في هذا التاريخ أن الفيروس يمكن أن ينتشر بين الناس، ومن المحتمل أن يصبح جائحة، لكنهم انتظروا لمدة ستة أيام أخرى قبل نشر هذه المعلومات.

ومع ذلك، تشير صحيفة الغارديان، إلى أنه حتى بدون هذه المعلومات، حذر بعض الخبراء في منظمة الصحة العالمية من خطر الانتشار السريع.

ومن بين هؤلاء الخبيرة الأميركية ماريا فان كيرخوف، التي حذرت في 14 يناير أيضا من احتمال انتقال الفيروس بشكل جماعي ودعت للاستعداد.

ووفقا للصحيفة كان هناك عدم ارتياح داخلي في منظمة الصحة العالمية من هذه التحذيرات، مما دفعها إلى نشر التغريدة المثيرة للجدل في 14 يناير.

حيث تم نشر التغريدة في نفس اليوم الذي عقدت فيه كيرخوف مؤتمرا صحفيا في جنيف للتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وتؤكد الصحيفة البريطانية أن مسؤولا متوسط المستوى بمنظمة الصحة شعر بالقلق من أن كلام كيرخوف يتعارض مع النتائج الأولية التي أعلنتها الصين، لذلك أبلغ فريق وسائل التواصل الاجتماعي بالمنظمة بضرورة نشر تغريدة تنفي كلام الخبيرة الأميركية من أجل عمل موازنة.

وتواجه منظمة الصحة العالمية انتقادات واسعة من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع الوباء العالمي والتقليل من شأنه في البداية.

و أعلن البيت الأبيض الثلاثاء تجميد تمويل المنظمة، كما اتهم أعضاء من الحزب الجمهوري رئيس منظمة الصحة العالمية بأنه "دمية" صينية.

ودعا جمهوريون في الكونغرس الأميركي إلى أن تكون عودة تمويل واشنطن لمنظمة الصحة العالمية مشروطة باستقالة مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي يتهمونه بأنه "فشل" في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.