أزمة كورونا

دراسة جديدة تؤكد أن فيروس كورونا "ليس قاتلا كما اعتقدنا"

18 أبريل 2020
البيانات الجديدة تدعم وجهة نظر المتشككين
البيانات الجديدة تدعم وجهة نظر المتشككين

 استندت عمليات الإغلاق التي طالت جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية على فرضية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد سيقتل مليوني أميركي، غير أن دراسة صدرت الجمعة تشكك في هذا الرقم، وفق ما نقلت وول ستريت جورنال.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات الجديدة تدعم وجهة نظر المتشككين - وهي دراسة أولية أجراها فريق من جامعة ستانفورد.

وكتبت أن النموذج الذي توقع وفاة هذا العدد من الأميركيين في غياب إجراءات صارمة لإبطاء الفيروس، افترض أن نسبة وفاة المصابين تترواح بين 1 و 3 في المئة، فيما وصل توقع منظمة الصحة العالمية إلى نسبة 3.4 في المئة. 

ونقلت الصحيفة أن بعض الخبراء شككوا في هذا الافتراض، وأشاروا إلى أن الحالات المعروفة ليست على الأرجح سوى جزء صغير من العدد الحقيقي للإصابات، وبالتالي فإن ارتفاع معدلات وفيات الحالات يمكن أن يُستبعد بأحجام كبيرة.

ويشير مقال الصحيفة إلى أن جزء من العدوى التي لم يتم اكتشافها بعد بسبب نقص الاختبارات غير معروف، ما يكشف أن هناك احتمالا كبيرا للإصابة بالفيروس بشكل خفيف أو بدون أعراض لكثير من البشر.

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عمدت الكثير من دول العالم إلى اغلاق المدارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

في الأسابيع المقبلة ستسجل عملية إعادة فتح المدارس انتهاء تدابير العزل المعمول بها في دول أوروبية عديدة، فهل هذا الأمر مجازفة محسوبة في حين لم يتم بعد احتواء تفشي وباء كوفيد-19 كليا؟.

وستفتح المدارس أبوابها تدريجيا في فرنسا وسويسرا اعتبارا من 11 مايو و4 منه في ألمانيا و27 أبريل في النرويج، فيما فُتحت في الدنمارك في وقت سابق.

فما هي المخاطر على الأولاد والمعلمين؟ وما هو خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في المؤسسات التربوية؟ وهل سيساهم استئناف العام الدراسي في تفشي الوباء مجددا قبل فصل الصيف؟.

 

ما المخاطر على التلاميذ؟ 

 

عندما يتم الإعلان عن وفاة صغار في السن بفيروس كورونا المستجد يكون لذلك وقع الصاعقة على الرأي العام. لكن هذه الحالات نادرة جدا.

ففي فرنسا أعلن حتى الآن عن وفاة فتاة في الـ16 وفتى يقل عمره عن 10 سنوات.

ولا تمثل الحالات الحرجة المسجلة بين الأطفال الذين هم دون الـ15 سوى 0,6% من إجمالي الإصابات في فرنسا بين 16 مارس و12 أبريل بحسب هيئة الصحة العامة.

وصرح خبير علم الأوبئة أنطوان فلاهو مدير معهد الصحة الشاملة في جامعة جنيف لفرانس برس "لماذا تكون عوارض الأطفال خفيفة وقلما ينقلون إلى المستشفى للعلاج؟ أعترف بأن لا جواب لدي اليوم".

وقدمت عدة فرضيات تتمحور حول المناعة العالية لدى الاطفال.

وبالتالي فإن إمكانية إصابة صغار السن بالوباء بشكل خطير ضئيلة مع عودتهم إلى مقاعد الدراسة.

 

ما هي مخاطر نشر الفيروس؟

 

وهناك تساؤلات أخرى تتعلق بقدرة الأطفال إذا لم تظهر عليهم الأعراض أو ظهرت بصورة خفيفة على نقل الفيروس إلى أسرهم أو أساتذتهم.

والمعلومات في هذا الخصوص أقل وضوحا، خصوصا لأنه من الصعب دراسة قدرة الأفراد الذين تظهر عوارض خفيفة عليهم أو لا عوارض بتاتا، على نشر الفيروس.

والأربعاء قال البروفيسور جان فرنسوا دلفريسي رئيس المجلس العلمي الخاص بكوفيد-19 الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية بشأن الوباء إن "كمية الفيروس لدى الطفل غير عالية على الأرجح وهي أقل من الكمية الموجودة لدى الراشد".

وأضاف خلال جلسة استماع برلمانية "ليس لدينا معطيات كافية" حول قدرة انتقال الفيروس بين الأطفال ومنهم إلى عائلاتهم.

وتقول أوديل لوني الأخصائية في الأمراض المعدية في مستشفى كوشان في باريس "خلافا لما نعرف عن الإنفلونزا التي يعتبر الأولاد أبرز ناقليها، يبدو أنهم مع وباء كوفيد-19 ينشرون كمية محدودة من الفيروس".

ويضيف فلاهو أن إبقاء المدارس مقفلة والسماح للراشدين بالعودة إلى عملهم لا معنى له من ناحيتي التنظيم الأسري والصحة العامة.

ويتابع "الخطر هو بقاء الأولاد مع أجدادهم وهي ليست بالفكرة الجيدة".

وتثبت فحوصات الكشف الأشمل التي أجريت إلى هذا اليوم على مستوى بلد بأكمله هو إيسلندا، بأن دور الأطفال في نقل الفيروس محدود جدا. وفي إحدى حملات فحص الكشف على الجزيرة لم تظهر إصابة أي طفل دون العاشرة بالفيروس.

ويقول فلاهو إن استئناف العام الدراسي يمكن أن يرافق بتدابير "تباعد اجتماعي" ووضع الأساتذة والطلاب الأقنعة وحتى "حق التوقف عن الذهاب إلى المدرسة" للأفراد الذين يشعرون بأنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

في موازاة ذلك سيكون للعودة إلى المدرسة منافع "من ناحية التغذية وعلى صعيد ضمان وصول أطفال المناطق المحرومة إلى التعليم".

 

هل هناك مخاطر من عودة انتشار الوباء قبل الصيف؟ 

 

ويقول روبير كوهين الأخصائي في الأمراض المعدية وطبيب الأطفال إنه إذا تبين أن صغار السن لا ينشرون بقوة هذا الفيروس، فلا خوف من فترات الاستراحة بين الحصص الدراسية أو الرحلات التي تنظمها المدارس.

وأعلن الأربعاء  أن "الدخول إلى المدرسة او الخروج منها هي الأوقات التي يلتقي فيها الأهالي. وربما هذا سيلعب دورا في تفشي الفيروس أكثر من الأطفال أنفسهم".

ويرى فلاهو "علينا أن نعلم ما نريده. في حال لم نفتح المدارس لا يمكننا السماح للأفراد بالعودة إلى العمل. ورفع العزل لا يعني أننا لن نسجل إصابات خلال الصيف. سنسمح للحياة الاجتماعية والاقتصادية بالعودة تدريجيا إلى طبيعتها مع الأمل بالسيطرة على الوضع تفاديا لإغراق المستشفيات بالمرضى".