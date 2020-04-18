أزمة كورونا

"عداد وفيات لا يراه أحد".. خافوا من كورونا فماتوا بغيره

18 أبريل 2020
باتت غرف الطوارئ أكثر هدوءًا
باتت غرف الطوارئ أكثر هدوءًا

حذر خبراء الرعاية الصحية من مضاعفات صحية قاتلة للمرضى بغير فيروس كورونا الذين يخشون مراجعة أقسام الطوارىء خوفا من عدوى الفيروس التاجي، وفق تقرير لموقع "غولدستريم غازيت".

ونقل الموقع عن الدكتور آلان دروموند من الاتحاد الكندي لأطباء الطوارئ قوله "سيكون هناك ضرر ثانوي. لا تخطئوا"، مؤكدا أن ذلك سينتج "وفيات خفية" لا يراها أحد باعتبار العالم مشغولا حاليا بعد وفيات كورونا فقط.

وقد حدثت تغييرات كبيرة في تقديم الرعاية الصحية استعدادا ًلزيادة متوقعة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

ويتواصل الأطباء مع المرضى، وتلغى العمليات الجراحية الاختيارية أو تتأخر، وتقوم المستشفيات بإعادة تخصيص مهام الموظفين.

وقد أدى ذلك إلى خلق المزيد من القدرة للمستشفيات على رعاية المرضى المصابين، ولكن دروموند يؤكد أن ذلك يضمن أيضا إمكانية علاج حالات الطوارئ.

وقال دروموند إن الوباء لا يوقف النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص الذين يزورون عادة الطبيب للتحقق مما يمكن أن يكون أعراضًا خطيرة يختارون عدم طلب المساعدة.

وأضاف أن الأطباء يلاحظون أن غرف الطوارئ في جميع أنحاء البلاد أكثر هدوءًا، وعندما يأتي الناس، يكون وضعهم في كثير من الأحيان مزريًا بالفعل، مشيرا إلى أنه خسر حياة مريض أمس لأن الأخير تأخر كثيرا في القدوم إلى الطوارىء.

وأشار إلى أن هناك الكثير من الخوف من المستشفيات الآن، وشدد على أن المستشفيات آمنة ومستعدة لرعاية المرضى.

وذكرت إدارة الصحة في مقاطعة كيبيك أن هناك انخفاضا كبيرا في الإقبال على غرف الطوارىء.

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باتت تركيا قريبة من عدد الحالات المسجلة في الصين حيث ظهر الوباء القاتل للمرة الأولى في ديسمبر الماضي
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت في بلاده إلى 82329، متجاوزة إيران المجاورة لأول مرة، لتصبح بذلك أعلى بلد شرق أوسطي في إجمالي الحالات.

وحصلت هذه الزيادة الكبيرة في الإصابات بعد تسجيل 3783 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتقترب تركيا من عدد الحالات المسجلة في الصين حيث ظهر الوباء القاتل للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

وأضاف قوجة أن بلاده سجلت أيضا 121 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا 1890 شخصا.

وقال الوزير التركي إن نحو 1822 شخصا تعافوا من الفيروس حتى الآن، في حين وصل عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية لنحو 40520 شخصا.

بالمقابل مددت وزارة الداخلية القيود المفروضة على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما أخرى تبدأ في منتصف ليل السبت.

وضاعفت تركيا جهودها لاحتواء الوباء. وبعدما أغلقت المدارس وعلقت الرحلات الجوية وحظرت التجمعات، أمرت الحكومة الأسبوع الماضي مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة بدءاً من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتفرض تركيا منذ مارس العزل المنزلي على المسنين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما وعلى من يعانون أمراضا مزمنة وعلى الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما.