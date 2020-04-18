أزمة كورونا

"مختبر على شريحة".. جهاز مصغر للكشف عن البكتيريا والفيروسات

18 أبريل 2020
يصف البعض الجهاز الجديد بأنه مختبر مصغر على شريحة.
يصف البعض الجهاز الجديد بأنه مختبر مصغر على شريحة.

قال علماء إنهم تمكنوا من تطوير الجيل القادم من جهاز مصغر للمختبرات، يستخدم تكنولوجيا "نانو-بيدز" المغناطيسية لعزل الجزيئات البكتيرية الدقيقة المسببة للأمراض.

وباستخدام هذه التكنولوجيا ستتطور الطريقة التي يعزل بها الأطباء الفصائل البكتيرية المعدية والمقاومة للأدوية، والتي يصعب استهداف جزيئاتها الدقيقة، كما هو الحال مع كل من فيروسات إيبولا وكورونا.

وبحسب العلماء المشرفين على الدراسة من معهد روشستر للتكنولوجيا، كي دو وبلانكا لابيزكو-إنكيناس، فقد عمل الفريق مع جهات دولية لتطوير الجهاز المختبري الجديد، والموصوف بأنه مختبر على شريحة.

وتتسبب العدوى البكتيريا المقاومة للأدوية بمئات الآلاف من حالات الوفاة حول العالم كل عام، والأرقام تواصل الارتفاع في ظل عدم وجود حلول لبعضها.

وأصدرت الأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن عدد الوفيات جراء العدوى المقاومة للمضادات الحيوية قد يصل إلى 10 ملايين حالة سنويا بحلول عام 2050.

"من الضروري لنا القيام بكشف أفضل، لفهم وعلاج هذه الأمراض"، يقول دو، مضيفا "لتقديم كشف دقيق وسريع، فإن نقاء وجهوزية العينة أمر ضروري واساسي. هذا ما نحاول المساهمة به. ونقترح أن يتم استخدام هذا الجهاز الجديد لعزل الفيروسات والكشف عنها، كفيروس كورونا وإيبولا".

ويبدي الفريق العلمي اهتماما بالكشف عن العدوى البكتيرية، خصوصا في السوائل الحيوية على وجه التحديد.

وتواجه عملية الكشف عن العدوى البكتيريا عوائق عدة، أبرزها كيفية عزل مسببات الأمراض الأعلى كثافة منها.

ويشكل الجهاز الجديد بيئة مختبرية متطورة يمكن استخدامها في المستشفيات الميدانية والعيادات، ويفترض أن تكون أكثر سرعة في جمع وتحليل عينات بشكل أكبر من المرشحات التجارية المتوفرة.

وتقوم قنوات الجهاز الجديد باعتراض جزيئات البكتيريا واحتجازها، كونها تنجذب إلى الجسيمات الدقيقة المغناطيسية التي يحملها.

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"بأضعاف".. دراسة تكشف توقعات مريرة بحجم التفشي الفعلي لكورونا

19 أبريل 2020
وجود الأجسام المضادة يعني أن هناك فيروس تعرف الجهاز المناعي عليه.
وجود الأجسام المضادة يعني أن هناك فيروس تعرف الجهاز المناعي عليه.

وجدت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأميركية مؤخرا أن عدد الإصابات الحقيقي بفيروس كورونا المستجد قد يصل عشرات أضعاف الأعداد المسجلة.

واختبرت الدراسة المنشورة يوم الجمعة، والتي لم تم تصل مراحلها النهائية بعد، عينات مأخوذة من 3330 شخص بمقاطعة سانتا كلارا، ووجدت أن الفيروس كان منتشرا بحوالي 50 إلى 85 مرة أكثر من الأرقام الرسمية.

وبحسب الباحثين، فإن رفع الإغلاق في مناطق الدولة المترامية الأطراف يتطلب وقف انتشار وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، لذا يتعين على المسؤولين أولا تحديد عدد الأشخاص الذين تم انتقال العدوى إليهم.

"يتضمن الأمر أن نعرف إلى أي مدى قد وصلنا في مسار الوباء"، يقول إيران بنديفيد، بروفيسور الطب المساعد في جامعة ستانفورد والمشرف على الدراسة.

ويتابع بأن الأمر يساعد بوضع "نماذج للجائحة يتم استخدامها لتصميم السياسات وتقدير ما تعنيه بالنسبة لنظامنا الصحي".

وتعتبر الدراسة هي الأوسع نطاقا من نوعها في الولايات المتحدة، بحسب الفريق العلمي.

وتم إجراء الدراسة بتحديد الأجسام المضادة لدى أشخاص أصحاء من خلال فحص يقوم على وخز الأصبع، على غرار فحص السكري.

وتبين نتيجة الفحص إن كان الشخص قد أصيب بالفيروس مسبقا أم لا، حتى بعد التعافي منه.

وتم جمع المتطوعين للدراسة من خلال فيسبوك، من خلال إعلان قال الباحثون إنهم استهدفوا به شريحة ديموغرافية وجغرافية تمثل المقاطعة.

وتمت الدراسة في الوقت الذي رصدت فيه مقاطعة سانتا مونيكا 1094 إصابة بكوفيد-19، نتج عنها 50 حالة وفاة.

وعلى ضوء معدل الإصابة الظاهر في الدراسة، فإن العدد الحقيقي للإصابات في المقاطعة يقدر برقم يتراوح ما بين 48 ألف و81 ألف حالة حتى أبريل.

وتعني الأرقام المبنية على الدراسة أن كورونا ليس فيروسا قاتلا بالشكل المثير للذعر المعتقد به. فبينما تشير التقديرات إلى أن نسبة وفيات كورونا تقدر مبدئيا بـ 4.1 بالمئة، ستخفض الدراسة الجديدة المعدل بشكل حاد ليصبح ما بين 0.12 و0.2 بالمئة، أي حالة وفاة واحدة إلى حالتين من بين كل ألف إصابة.