مكتشف فيروس الإيدز يشعل "نظرية المؤامرة" بشأن كورونا

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تسري فرضية أن الفيروس ناجم عن تلاعبات جينية منذ فترة
تسري فرضية أن الفيروس ناجم عن تلاعبات جينية منذ فترة

أثارت فرضية طرحها البروفسور الفرنسي لوك مونتانييه أحد مكتشفي فيروس الإيدز، جدلا كبيرا الجمعة في الأوساط العلمية ومفادها أن فيروس كورونا المستجد نجم عن "خطأ ارتكب في مختبر".

ويرى مونتانييه الفائز بجائزة نوبل للطب عام 2008 وهو محط جدل متزايد في الأوساط العملية، أن فيروس كورونا المستجد نجم عن محاولة إنتاج لقاح ضد فيروس الإيدز.

وأكد في مقابلة مع موقعين يعنيان بالشؤون الطبية أن الدليل على ذلك وجود عناصر من فيروس "HIV" في جين الفيروس الجديد.

Le professeur Luc Montagnier sur Cnews - Covid-19

Le professeur Montagnier affirme que le Covid-19 est un virus manipulé échappé d'un laboratoire chinois. #Covid19 #Coronavirus #Pandemie #Epidemie #ScandaleSanitaire

Posted by Le droit de guérir on Friday, April 17, 2020

ويقول البروفسور مونتانييه إن هذه الخصائص في فيروس كورونا المستجد لا يمكن أن تحصل بطريقة طبيعية. وقد يكون الحادث وقع في مختبر في مدينة ووهان الصينية بحسب رأيه.

إلا أن عالم الأوبئة إتيان سيمون-لوريير من معهد باستور في باريس يقول لوكالة فرانس برس : "هذا لا معنى له، إذ نجد هذه العناصر الصغيرة في فيروسات أخرى من العائلة نفسها، في فيروسات كورونا أخرى في الطبيعة".

ويضيف "إنها أجزاء من الجينات تشبه في الواقع الكثير من السلاسل في الخصائض الجينية في بكتيريا وفيروسات ونبتات".

ويسأل المسؤول عن البنية الجينية التطورية  لفيروسات في معهد باستور "إذا أخذنا كلمة من كتاب وكانت تشبه كلمة في كتب آخر فهل يعني ذلك أننا نسخنا عنه؟".

وتسري فرضية أن الفيروس ناجم عن تلاعبات جينية منذ فترة وقد استبعدت بفضل تحليل الخريطة الجينية للفيروس التي وفرها الصينيون، وتمكن باحثون في مناطق مختلفة من العالم من تشخصيه وتحليله بأنفسهم انطلاقا من عينات أخذت من مرضى على أراضيهم.

وفاز مونتانييه الذي كان يعمل سابقا في معهد باستور بجائزة نوبل للطب العام 2008 لتشحيصه الفيروس المسؤول عن مرض الإيذز مع زميلته في تلك الفترة البروفسور فرنسواز باريه-سنوسي.

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الفيروس لا يعمل أو يبدو الاصطناعي بأي شكل من الأشكال
الفيروس لا يعمل أو يبدو الاصطناعي بأي شكل من الأشكال

في الوقت الذي تتجدد الاتهامات بأن فيروس كورونا المستجد صنع في مختبر ووهان الصيني أو تسرب منه، يخالف علماء أميركيون ذلك ويرون أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي ويشيرون إلى الأبحاث الموسعة كدليل على ذلك، وفق تقرير لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية.

وقال الدكتور روبرت غاري، أستاذ الأمراض المعدية في كلية ستانفورد الطبية، للشبكة: "لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا تم في المختبر، هناك العديد من السلالات في الطبيعة التي يمكن أن تسبب هذا النوع من التفشي".

وألّف الدكتور غاري، الأستاذ في كلية تولين للطب، واحدة من أولى الدراسات الرئيسية التي تدحض أن كورونا تم تصميمه كسلاح بيولوجي.

وقال إن التركيز الجديد لهذا البحث كان على طفرة خاصة للفيروس يعتقد أنها ما يجعل منه معديا جدا.

وأضاف غاري، مستشهدا بدراسة جديدة نشرها مختبر كولد سبرينغ هاربور في نيويورك، إنه في أي وقت يعبث فيه العلماء بكورونا في المختبر، فإن هذه الطفرة إما تتغير أو تختفي تمامًا.

ولم تمنع هذه الاستنتاجات العلمية الجديدة انتشار النظريات التي تؤكد أن الفيروس لم يولد تلقائيا، بل صمم في مختبر في ووهان الصيني أو تسرب منه.

ونقل التقرير عن الدكتور جون لونيدس، أستاذ الوقاية من الأمراض في كلية الطب في جامعة ستانفورد، قوله إن الورقة العلمية الوحيدة التى تزرع الشكوك حول الأصول الطبيعية لكورونا يجب التراجع عنها بعد أن شكك فيها المجتمع العلمي. 

وأضاف" الفيروس لا يعمل أو يبدو اصطناعيا بأي شكل من الأشكال، الطريقة التي يتعامل بها مع نفسه ويرتبط بمستقبلاته، لا تشير إلى أي شيء من شأنه أن يكون قريبًا من التلاعب البشري "  

وقال أيونيديس إن استنتاجاته ثابتة: "ليس هناك شك على الإطلاق في ذهني بأن هذا الفيروس لم ينشأ في المختبر".

وكان تحليل جيني نشرته مجلة "نيتشر" العلمية قال إن فيروس كورونا المستجد هو تطور طبيعي لفيروسات سابقة من النوع التاجي.

وقد يكون الفيروس طبيعيا لكنه تسرب من الخفافيش في مختبرات ووهان عندما كان العلماء يجرون دراسات عليه، وهو ما أشار إليه تقرير لشبكة فوكس نيوز.

وأكدت واشنطن أنها تجري تحقيقا شاملا في تلك التقارير لمعرفة ما إذا كان الفيروس تسرب من مختبرات صينية.