أزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية: بعض البلدان ستضطر لمراجعة حصيلة إصابات كورونا

18 أبريل 2020
تسبب ارتفاع عدد الحالات بإعاقة الوصول للأرقام الحقيقية لوفيات كورونا.
تسبب ارتفاع عدد الحالات بإعاقة الوصول للأرقام الحقيقية لوفيات كورونا.

ترى منظمة الصحة العالمية أن بلدانا عدة ستضطر إلى مراجعة حصيلتها للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، على غرار ما فعلته الصين، التي أعلنت الجمعة 1290 وفاة إضافية في ووهان.

وثمة عوامل عديدة تعيق إحصاء الأعداد الفعلية للإصابات والوفيات جراء وباء كوفيد-19، منها الضغط الشديد على عناصر الطواقم الطبية الذين تبقى أولويتهم الاهتمام بالمرضى، والمصابون الذين يقضون معزولين في منازلهم وحجم الإجراءات البيروقراطية المطلوبة.

وقالت المسؤولة في التعامل مع الوباء العالمي في منظمة الصحة ماريا فان كيركوف خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعة في جنيف عبر الإنترنت "هذا أمر يصعب القيام به خلال أزمة، التعرف إلى كل الحالات والتعرف إلى جميع المتوفين".

وتابعت "يمكننا أن نتوقع أن تجد دول عدة نفسها في وضع مماثل، حيث يتحتم عليها أن تراجع سجلاتها،  وتتساءل: هل أحصيناهم جميعهم؟".

وأفادت الصين عن 1290 وفاة إضافية في ووهان، بؤرة الوباء، وأوضحت السلطات المحلية أنهم مرضى توفوا في منازلهم، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلد الأكبر في العالم من حيث التعداد السكاني إلى 4632 وفاة.

وأوضحت المسؤولة أن الصين قارنت عدة قواعد بيانات للتوصل إلى هذه الحصيلة الجديدة، بعدما تلقت بشكل متأخر تقارير من دور جنازات ومستشفيات ومستشفيات ميدانية ومختبرات ومعتقلات وعيادات ودور مسنين.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بكين بتخفيض الحصيلة البشرية للوباء فيها، وسط شكوك في صحة الأرقام التي تعلن عنها الصين. 

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ترامب يتنبأ بإجمالي عدد الوفيات جراء كورونا

تسبب ارتفاع عدد الحالات بإعاقة الوصول للأرقام الحقيقية لوفيات كورونا.
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ترامب يتنبأ بإجمالي عدد الوفيات جراء كورونا

18 أبريل 2020
ترامب يقول إن عدد الوفيات أقل من المتوقع
ترامب يقول إن عدد الوفيات أقل من المتوقع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي، الجمعة، لخلية العمل الخاصة متابعة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن بعض الولايات ستعيد فتح اقتصادها قريبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات أصبحت أقل من المتوقع.

وقال ترامب إنه بعد أن كان من متوقعا أن تصل الوفيات إلى أعداد كبيرة بلغت في بعض السيناريوهات 2.2 مليون شخص، شهدت البلاد تراجعا كبيرا في الحالات الجديدة.

وتنبأ الرئيس الأميركي بأن يصل إجمالي الوفيات في البلاد عند ما بين 60 إلى 65 ألف حالة.

وأضاف في المؤتمر أنه "في الأسابيع المقبلة ستتخذ ولايات كثيرة خطوات مشجعة (فتح الاقتصاد) لكن ستحافظ أيضا على السكان".

وتابع: "في المستقبل القريب سنستعيد بلادنا. سيكون اقتصادنا أفضل مما كان عليه".

وأشار إلى تطبيق برنامج بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تداعيات الفيروس.

وأعلن أيضا أنه سيتم إيداع أغذية بنحو ثلاثة مليارات دولار للمحتاجين في بنوك الطعام.

ورفض الرئيس الأميركي "الانتقادات الحزبية" لطريقة تعامل إدارته مع مسألة فحوص المرض.

وأوضح أن تم حتى الآن إجراء نحو 3.7 ملايين فحص للفيروس الجديد، وهو "أكبر من أي دولة أخرى"، مشيرا إلى أنه يتم إجراء نحو مليون فحص أسبوعيا.

وتوقع الحصول على مخزون كبير من أجهزة التنفس يمكن أن يتم تصديرها للدول التي تحتاجها، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه أبلغ الرئيس المكسيكي باستعداد إدارته تزويد المكسيك بأجهزة تنفس صناعي.

وانتقد مجددا طلب بعض الولايات الحصول على أعداد ضخمة من هذه الأجهزة "أكثر مما تحتاجه".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، في مؤتمر صحفي الخميس، أن إدارته وضعت خطة تتكون من ثلاث مراحل لإعادة فتح الاقتصاد.