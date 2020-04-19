أزمة كورونا

أعرق صحيفة في ألمانيا تشن هجوما عنيفا على الرئيس الصيني: ليت مختبراتك كسجونك

19 أبريل 2020
الصحف الألمانية تشن هجوماً على الرئيس الصيني
الصحف الألمانية تشن هجوماً على الرئيس الصيني

شن رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، أكبر وأعرق صحيفة في البلاد، هجوماً شديد اللهجة على الرئيس الصيني شي جين بينغ لـ"فشل نظامه في الكشف المبكر عن تفشي فيروس كورونا، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحزب الشيوعي الحاكم"، بحسب الصحيفة.

وكتب غوليان ريشيلت، رئيس تحرير الصحيفة متوجها الى الرئيس الصيني: "كان على حكومتك والعلماء أن يعرفوا منذ فترة طويلة أن فيروسات التاجية شديدة العدوى، وأن يبلغوا العالم أن فيروس كورونا ينتقل بالعدوى، ولكنك تركت العالم في ظلام بشأن المعلومات حول الفيروس".

وأضاف: "أنت تحكم بالمراقبة، أنت تراقب كل شيء، كل مواطن، لكنك ترفض مراقبة الأسواق الرطبة الموبوءة بالأمراض في بلدك، فأنت تغلق كل صحيفة وكل موقع إلكتروني ينتقد حكمك، ولكن لا تغلق الأكشاك التي يُباع فيها حساء الخفاش، أنت لا تراقب شعبك فحسب، بل تعرضهم للخطر، ومعهم وبقية العالم ".

وأشار إلى أن الأمة التي يراقبها حكامها ليست مبدعة، ولا تخترع أي شيء، وهذا هو السبب في أن تحتل الصين المركز الأول في سرقة الملكية الفكرية، وتثري نفسها باختراعات الآخرين، بدلاً من الاختراع من تلقاء نفسها، مؤكداً أن السبب وراء عدم ابتكار الصين واختراعها هو أن الحكومة لا تدع الشباب يفكرون بحرية. 

وألمح إلى أن العلماء الصينين رفضوا إخبار الباحثين الغربيين بالمعلومات عن الفيروس وعما يحدث في ووهان، مركز تفشي الوباء.

واستشهد ريشيلت بالتقارير التي أفادت أن مختبرات ووهان تبحث عن فيروسات في الخفافيش، ولكن دون الحفاظ على معايير السلامة.

وسأل الرئيس الصيني: "لماذا مختبراتك السامة ليست منظمة مثل سجونك للسياسيين؟ يجب أن تشرح هذا للأرامل والبنات والأبناء والأزواج وأولياء ضحايا كورونا في جميع أنحاء العالم".

ووفقا لبيانات جامعة غونز هوبكنز، فقد سجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 143 ألف حالة إصابة، ونحو 4500 حالة وفاة.

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آخر الأخبار

الرئيس مؤيد لها.. مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق

19 أبريل 2020
مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق
مظاهرات في البرازيل احتجاجاً على إجراءات العزل والإغلاق

تظاهر مئات الأشخاص في عدد من المدن البرازيلية، رفضاً لإجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
  
وقام المتظاهرون بإعاقة حركة المرور في شوارع ريو دي جانيرو وساو باولو والعاصمة برازيليا، كما استقلوا الشاحنات والسيارات والدراجات النارية، ولف بعضهم نفسه بعلم البلاد الأخضر والأصفر، وأطلقوا أبواق السيارات، داعين حكام الولايات إلى الاستقالة بسبب الإجراءات التي أجبرت معظم الأعمال على الإغلاق لأسابيع.
  
وكان الرئيس البرازيلي غائير بولسونارو قد انتقد بشدة إجراءات البقاء في المنزل التي فرضتها الولايات، قائلا إن الضرر الاقتصادي يمكن أن يكون أكثر تأثيرا من المرض.
  
وتأتي الاحتجاجات بعد أقل من يوم على إعلان الرئيس البرازيلي إقالة وزير الصحة، الذي كان يعزز إجراءات العزل.
  
وفي ريو دي جانيرو، شاركت حوالي مائة مركبة في إعاقة حركة المرور، حيث طافت في جادة أتلانتيكا، على طول شاطئ كوباكابانا الشهير والمغلق مؤقتا.

 

  
من جانبه، قال أندرسون مورايس، وهو برلماني من الولاية دعا سكان ريو للانضمام إلى الاحتجاج: "إما أن يكون لدينا الوباء، وهو بالفعل منتشر، أو يكون لدينا الوباء والفوضى".

وأضاف: "بالتأكيد، أرواح الناس أكثر أهمية من أي شيء آخر، لكن لا يمكننا اتخاذ قرارات اليوم دون التفكير في الغد، لأنه غدا، لا أعرف كيف سيكون حال رجل الأسرة عندما يرى أطفاله يجوعون"."
  
وفي برازيليا، أكد بولسونارو مجددا عزمه البدء في إعادة فتح الاقتصاد، وقال أمس السبت إن "الخوف كان زائدا عن الحد"، مستنكرا "جشع" السياسيين "الذين أغلقوا كل شيء وخلقوا حالة من الذعر"."
  
وأوضح الرئيس في بث مباشر على موقع فيسبوك قبل وقت قصير من الاجتماع مع حشد صغير من المؤيدين الذين تجمعوا خارج قصر بلانالتو الرئاسي: "المواطنون يريدون العودة إلى الوضع الطبيعي".

وتعد البرازيل البالغ عدد سكانها نحو 211 مليون نسمة أكثر الدول تضرراً في أميركا اللاتينية، فقد سجلت أكثر من 36 ألف حالة إصابة، ونحو 2347 حالة وفاة.