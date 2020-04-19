أزمة كورونا

اكتشاف فيروس كورونا في مياه ري الحدائق بباريس

19 أبريل 2020
يتم ضخ المياه غير المستخدمة للشرب في باريس من نهر السين وقناة مجاورة وتستخدم لتنظيف الشوارع وري الحدائق
يتم ضخ المياه غير المستخدمة للشرب في باريس من نهر السين وقناة مجاورة وتستخدم لتنظيف الشوارع وري الحدائق

 أغلقت باريس جزءا من شبكة بالمياه لديها بعد اكتشاف كميات ضئيلة من فيروس كورونا المستجد في المياه المستخدمة لتنظيف الشوارع وري الحدائق العامة.

وقالت البلدية في بيان الأحد إن مياه الشرب في باريس لا تزال آمنة.

وأضاف البيان أن مختبرا للمياه في البلدية اكتشف "آثارا ضئيلة" للفيروس في أربع من 27 من نقاط أخذ العينات في شبكة المدينة للمياه غير المستخدمة للشرب. وتختلف هذه الشبكة عن شبكة مياه الشرب في المدينة.

وبعد الاكتشاف، علقت المدينة استخدام شبكة المياه غير المستخدمة في الشرب في الأماكن العامة، وتستخدم بدلا من ذلك مياها من شبكة مياه الشرب.

ويتم ضخ المياه غير المستخدمة في الشرب من نهر السين وقناة مجاورة، وتستخدم لتنظيف الشوارع وري الحدائق وفي بعض نوافير المدينة.

وجرى إغلاق جميع حدائق ومتنزهات ونوافير باريس أمام الجمهور في إطار إجراءات  الإغلاق للحد من انتشار كورونا.

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إذا كنت تعمل من المنزل فعليك شراء حامل لابتوب.. لهذا السبب

19 أبريل 2020
صورة لأحد أشكال حاملات اللابتوب
صورة لأحد أشكال حاملات اللابتوب

ربما كان العمل من المنزل مريحا في بعض الجوانب، إلا أن البعض، ومع طول المكوث بسبب استشراء فيروس كورونا المستجد، بدأوا يشكون من آلام الرقبة والظهر.

ومن بين هؤلاء، الكاتب كالوم بوث من موقع "ذا نكست ويب"، والذي اقترح حلولا في مقال نشر عبر الموقع.

ويرى البعض أنه لا اختلاف كبيرا بين الجلوس على اللابتوب في المنزل، وبين الجهاز في مكان العمل، إلا أن هناك فوارق ملحوظة قد تؤثر على سلامة الرقبة والعمود الفقري.

يقول بوث إن رقبته و عضلات ظهره العليا، بدأت تؤلمه بعد أسبوع ونصف من بداية العمل في المنزل، ويعود ذلك لانخفاض مستوى اللابتوب عن عين المستخدم.

وبينما يمكن للموظف في محل العمل رفع شاشة كمبيوتر المكتب أو إنزالها للأسفل، لكنه في المنزل يبقى خافضا رأسه أمام شاشة اللابتوب لساعات.

حاول بوث علاج ألم رقبته من خلال اليوغا وتمرينات الإطالة التي بدا أنها غير عملية، لكنه وجد ضالته في قطعة اشتراها منذ فترة.

وينصح بوث باستخدام حامل اللابتوب "Laptop Stand"، والذي يمكن الموظف من خفض ورفع اللابتوب عند مستوى العين، بحيث لا يضغط على رقبته.

وتتوفر هذه الحوامل في المتاجر الإلكترونية، وقد استخدم بوث حاملا تبين له أنه ساعد في تخفيف الحمل عن رقبته وعموده الفقري.