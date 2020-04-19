أزمة كورونا

"من المسؤول عن تفشي كورونا".. دعاوى قضائية "متعددة الجنسيات" تلاحق الصين

19 أبريل 2020
محامون أميركيون يرفعون 3 قضايا ضد الصين لاتهمها بالتسبب في تفشي كورونا
محامون أميركيون يرفعون 3 قضايا ضد الصين لاتهمها بالتسبب في تفشي كورونا

رفع مجموعة من المحامين في الولايات المتحدة عدة دعاوى قضائية في المحاكم الأميركية، لمقاضاة الصين ومتهمين إياها بالتسبب في تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 2 مليون شخصا وقتل أكثر من 150 ألف آخرين.

وضمت الدعاوى القضائية آلاف الأشخاص الذين تضرروا من الفيروس من 40 دولة حول العالم، وطالبوا بتريليونات الدولارات كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب جائحة كورونا.

فقد رفعت مجموعة "Berman Law Group"، وهي شركة تعمل في مدينة ميامي الأميركية، دعاوى قضائية في ولاية فلوريدا، تتهم الصين بالاهمال وأنها وراء تفشي فيروس كورونا.

وكانت المجموعة فازت قبل 3 سنوات بقضية ضد الصين بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب تصنيع مواد بناء فيها عيوب مخالفة للشروط. 

وعلى الرغم من أن الدول تتمتع بالحصانة القانونية، إلا أن المحامين يحاولون استغلال استثناءات القانون الأميركي الذي يسمح للأشخاص بمقاضاة الدول التي تلحق الضرر بالأشخاص وبممتلكاتهم.

ومن بين المدعين في القضية أوليفييه بابلون، 38 سنة، وكيل عقاري من لندن، أصيب بالفيروس وتعافى منه، كما انخفض دخله بأكثر من الثلثين، قال: "لقد تأذيت مالياً، لكن الكثير من الناس فقدوا أرواحهم لذلك كنت محظوظاً، نحتاج أن نعرف من المسؤول".

وانضمت إليه لورين، وهي من نيويورك أصيبت بالفيروس مع تسعة أفراد آخرين من العائلة بعد حضور حفل زفاف، قالت: "أريد أن أعرف كيف انقلب العالم رأساً على عقب، حيث يموت الناس وتتراجع الشركات، يجب أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

 

تحقيق في الأمم المتحدة

 

وفي سياق متصل، أعلن مركز شورات هدين، وهو مركز قانوني إسرائيلي يمثل ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم، رفع دعوى قضائية ثانية ضد الصين يتهمها بالتسبب في تفشي كورونا.

وقال أفيل لايتنر من المركز إنه سيطلق إجراءاته القانونية في الولايات المتحدة لأن معظم الدول الأخرى ستخاف الصين ومن المقاطعة الاقتصادية.

من جانبه، دعا المحامي البريطاني البارز في مجال حقوق الإنسان، غيفري روبرتسون، الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في أصل فيروس كورونا. 

وقال روبرتسون، قاضي الاستئناف السابق في الأمم المتحدة، إن عواقب عدم معالجة الفيروس في مرحلة مبكرة كانت كارثية وأن الحقائق تشوهها الدعاية السياسية.

وأضاف أنه يجب على بريطانيا استخدام نفوذها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي للحث على إجراء تحقيق رسمي، مما يجبر منظمة الصحة العالمية والصين على التعاون.

كما تم رفع دعوى ثالثة نيابة عن العاملين في الولايات المتحدة في مجال الرعاية الصحية تتهم الصين بتخزين الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.

يذكر أن الصين تواجه اتهامات بأنه وراء تفشي فيروس كورونا بحجبها المعلومات، ونشر معلومات مغلوطة، وقمع الأطباء الذين حاولوا التحذير من الكارثة في بدايتها، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت عن تسرب الفيروس من مختبر ووهان.

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ليس في ديسمبر.. علماء بريطانيون: كورونا ظهر لأول مرة في سبتمبر بجنوب الصين

19 أبريل 2020
كورونا ظهر لأول مرة في سبتمبر بجنوب الصين
كورونا ظهر لأول مرة في سبتمبر بجنوب الصين

كشف فريق من العلماء في جامعة كامبريدج البريطانية، أن أول تفشي لفيروس كورونا حدث في شهر سبتمبر الماضي في جنوب الصين، وليس بمدينة ووهان بوسط الصين، وفقاً لصحيفة ديلي ميل الإنكليزية.

وتوصل الباحثون الذين يحققون في أصل الفيروس إلى نتائجهم بتحليل عدد كبير من سلالات الفيروس في أجساد المرضى من جميع أنحاء العالم.

ووجدوا أن ظهور الفيروس قد يكون حدث خلال الفترة 13 سبتمبر – 7 ديسمبر، وليس في أواخر ديسمبر كما أعلنت الحكومة الصينية. 

وقال بيتر فورستر عالم الوراثة بجامعة كامبريدج: "ربما يكون الفيروس قد تحور إلى شكله النهائي الموجود في جسم الإنسان قبل شهور، لكنه ظل داخل خفاش أو حيوان آخر أو حتى إنسان لعدة شهور دون أن يصيب أفرادًا آخرين"، وأضاف "ثم بدأ في إصابة البشر وانتشارهم بين 13 سبتمبر و7 ديسمبر".

وقام العلماء بتحليل السلالات باستخدام شبكة الوراثة الخوارزمية التي يمكن من خلالها رسم خريطة حركة الكائنات الحية من خلال طفرة جيناتها.

ويحاول الفريق تتبع مصدر الفيروس عن طريق رسم خريطة لتاريخ الفيروس الجيني لتحديد أول شخص مصاب. 

 

مطابق لفيروس اكتشف في 2013

 

وكان فريق كامبريدج تصدر عناوين الصحف الدولية مؤخراً بورقة عن التاريخ التطوري للفيروس، نشرت في مجلة " PNAS "هذا الشهر، وجدت أن معظم سلالات الفيروس التي تم أخذها من المرضى في أميركا وأستراليا هي الأقرب وراثياً لفيروس كورونا الذي نشأ في الخفافيش عن الأنواع الموجودة في المرضى في شرق آسيا.

وأن فيروس كورونا المنتشر في أوروبا سلالة مختلفة للفيروس المنتشر في شرق آسيا.

لكن هذه الورقة نظرت فقط إلى 160 سلالة تم جمعها بعد ديسمبر، وقد حد حجم العينة الصغير من قدرة الباحثين على تحديد متى وأين بدأ تفشي المرض بالفعل.

وفي دراستهم الجديدة، قام فورستر مع زملاء له من العديد من المعاهد بما في ذلك معهد علم الطب الشرعي الوراثي في مونستر، بألمانيا، بتوسيع قاعدة البيانات لتشمل 1001 تسلسل جينوم كامل عالي الجودة تم إصداره من قبل العلماء في جميع أنحاء العالم.

واكتشف الفريق أن الفيروس الحالي المسبب لمرض كوفيد-19 نشأ في الخفافيش، وأن تسلسل الجينوم الخاص مشابه بنسبة 96% مع فيروس تاجي عثر عليه العلماء الصينين في فضلات خفاش في مقاطعة يونان جنوب الصين عام 2013.

كما وجدوا مئات الطفرات الجينية بين الفيروس الحالي والفيروس الذي تم اكتشافه في 2013، وعادة ما يحتاج الفيروس لشهر لاكتساب طفرة جديدة، لذلك يعتقد الفريق أن الفيروس ربما انتشر بهدوء في الحيوانات أو البشر لسنوات ثم تطور تدريجياً إلى شكله الحالي الذي يمكنه أن يصيب البشر ويقتلهم.

ووفقاً لفريق كامبريدج التطور الجيني الذي جعل الفيروس من غير ضار إلى قاتل حدث حديثاً.