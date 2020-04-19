أزمة كورونا

كورونا والشائعات: ترامب يستعين بالمشعوذين وفرنسا تطرد المرضى من المستشفيات

19 أبريل 2020
ترامب لم يستعن بالمشعوذين وفرنسا لم تطرد المرضى من المستشفيات
ترامب لم يستعن بالمشعوذين وفرنسا لم تطرد المرضى من المستشفيات

بعد اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 2 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى أكثر من 150 ألف حالة وفاة، بدأت موجة جديدة من الأخبار المغلوطة عن الفيروس تنتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فخلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون لموقع فيسبوك صوراً تزعم أنها "تُظهر قوات الأمن الفرنسية تخرج بالقوة المجنّسين من المستشفيات في وسط انتشار فيروس كورونا المستجدّ لترك الأسرّة للفرنسيين من أصول فرنسية".

الوجه الحقيقي لفرنسا :فرنسا تخرج حاملي الجنسية الفرنسية من الأجانب من المستشفيات بالقوة لترك الاماكن للفرنسيين . أمام الموت تنتهي القيم الكونية!!!

Posted by Yahyaoui Chaker on Saturday, April 4, 2020

ولكن عند البحث على موقع "Agoravox"، ستجد أن هذا الخبر غير صحيح، والصور تعود إلى أبريل 2010 لمظاهرة للعاملين في القطاع الصحي.

 

ترامب

 

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر استدعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشعوذين لحمايته من فيروس كورونا.

الفيديو يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاطاً بمجموعة من الرجال يضعون أيديهم على كتفيه والرجل الواقف على أقصى يسار الشاشة وكأنه ينطق بتعويذة.

ترامب جايب دجالين لحمايته من #الكورونا هذا هو رئيس أكبر دولة في العالم يا سادة 😷 يالهوووووي 🤒🙄🙄

Posted by Mohamed Elsaied on Thursday, April 2, 2020

إلا أنه عند البحث عن الفيديو على مواقع البحث، ستجد أنه يعود إلى سبتمبر 2017، عندما قام ترامب بدعوة رجال الدين المسيحي للصلاة على ضحايا الإعصار هارفي.

 

مصر

 

وبعد ازياد معاناة المصريين المقيمين بالكويت بعد تفشي أزمة كورونا، تداول مئات مستخدمي مواقع التواصل، ولا سيما في مصر، صورة على أنها لمصريين عالقين في الكويت في ظل أزمة كورونا وإغلاق مصر لمطاراتها.

المصريين في الكويت لا قادرين ينزلو ولا ليهم مكان هناك اللهم ارجعهم سالمين غانمين شيييير كتير لعلك تكون سبب فى رجعهم

Posted by ‎سوق المستعمل فى مصر‎ on Wednesday, April 15, 2020

 

ولكن عند الثح عن أصل الصورة، ستجد أنها قديمة ومن ماليزيا وهي لمجموعة من اللاجئين من بنغلادش.

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صور من داخل معهد ووهان تزيد الشكوك حول تسرب الفيروس من المختبر

19 أبريل 2020
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل
صور من داخل مختبر ووهان تزيزد الشكوك عن تفشي الفيروس من داخل المعمل

كشفت صور من داخل معهد ووهان للفيروسات بالصين، حجم الكارثة التي يعاني منها المختبر الذي يضم 1500 نوع من الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

فقد أظهرت الصور التي أن باب إحدى الثلاجات بالمختبر والتي يتم حفظ الفيروسات بداخها، ليست جيدة الإحكام، وأن قفله شبه مكسور، مما قد يسمح بتسرب الفيروس.

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باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذه الصور التي تعود إلى عام 2018، تزيد الشكوك بشأن تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

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باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
باب الثلاجة التي يتم حفظ الفيروسات بداخلها مكسور
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صورة توضح الكسر بباب ثلاجة الفيروسات في مختبر ووهان
صورة توضح الكسر بباب ثلاجة الفيروسات في مختبر ووهان

وكانت تقارير صحيفة أكدت في وقت سابق أن التسلسل الجيني لفيروس كورونا مشابه لتسلسل الجيني للفيروسات التي تنشأ في الخفافيش التي تعيش بمدينة يونان الصينية، وأن مختبر ووهان أجرى بحوثاً في السنوات السابقة على هذه الأنواع من الخفافيش.

كما كشفت أبحاث علمية ومعلومات استخباراتية أن فيروس كورونا قد يكون تسرب من مخبر ووهان عن طريق الخطأ، ولم ينتقل للبشر في سوق الحيوانات الطبيعية كما ادعت الصين سابقاً.

وذكر مسؤولون في إدارة الاستخبارات الأميركية أن بعد تفشي فيروس كورونا، أخفى مسؤولون صينيون عينات من الفيروس كانت موجودة داخل مختبر ووهان، كما قاموا بمحو كل التقارير أو معلومات التي تثبت وجود الفيروس، وألقوا باللوم على سوق ووهان للمأكولات البحرية.

تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات
زاروا معهد ووهان في 2018.. مسؤولون حذروا من تسرب فيروس قاتل من مختبرات الصين
وكان وفد أميركي بقيادة غاميسون فوس، القنصل العام في ووهان، وريك سويتزر، مستشار سفارة بكين للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، قام بزيارة معمل ووهان الرابع للسلامة الحيوية عدة مرات من يناير إلى مارس 2018.

يذكر أن معهد ووهان لعلم الفيروسات أُنشأ عام 2003، خلال فترة تفشي فيروس "سارس"، وانتهى العمل به في 2015، ويعتبر المختبر الأول من نوعه في الصين حيث يجري العلماء أبحاثا عن الفيروسات في مستوى يفترض أن يكون عالي السلامة والاحتواء البيولوجي.

وتم إنشاء المختبر في الأصل بمساعدة من الحكومتين الفرنسية والأميركية، لكن السلطات الصينية رفضت المساعدة  في السنوات الأخيرة وحاولت إثبات قدرتها على العمل بشكل مستقل.
 