كورونا والشائعات: ترامب يستعين بالمشعوذين وفرنسا تطرد المرضى من المستشفيات

بعد اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 2 مليون حالة، وعدد الوفيات إلى أكثر من 150 ألف حالة وفاة، بدأت موجة جديدة من الأخبار المغلوطة عن الفيروس تنتشر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فخلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون لموقع فيسبوك صوراً تزعم أنها "تُظهر قوات الأمن الفرنسية تخرج بالقوة المجنّسين من المستشفيات في وسط انتشار فيروس كورونا المستجدّ لترك الأسرّة للفرنسيين من أصول فرنسية".

الوجه الحقيقي لفرنسا :فرنسا تخرج حاملي الجنسية الفرنسية من الأجانب من المستشفيات بالقوة لترك الاماكن للفرنسيين . أمام الموت تنتهي القيم الكونية!!! Posted by Yahyaoui Chaker on Saturday, April 4, 2020

ولكن عند البحث على موقع "Agoravox"، ستجد أن هذا الخبر غير صحيح، والصور تعود إلى أبريل 2010 لمظاهرة للعاملين في القطاع الصحي.

ترامب

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر استدعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشعوذين لحمايته من فيروس كورونا.

الفيديو يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاطاً بمجموعة من الرجال يضعون أيديهم على كتفيه والرجل الواقف على أقصى يسار الشاشة وكأنه ينطق بتعويذة.

ترامب جايب دجالين لحمايته من #الكورونا هذا هو رئيس أكبر دولة في العالم يا سادة 😷 يالهوووووي 🤒🙄🙄 Posted by Mohamed Elsaied on Thursday, April 2, 2020

إلا أنه عند البحث عن الفيديو على مواقع البحث، ستجد أنه يعود إلى سبتمبر 2017، عندما قام ترامب بدعوة رجال الدين المسيحي للصلاة على ضحايا الإعصار هارفي.

مصر

وبعد ازياد معاناة المصريين المقيمين بالكويت بعد تفشي أزمة كورونا، تداول مئات مستخدمي مواقع التواصل، ولا سيما في مصر، صورة على أنها لمصريين عالقين في الكويت في ظل أزمة كورونا وإغلاق مصر لمطاراتها.

المصريين في الكويت لا قادرين ينزلو ولا ليهم مكان هناك اللهم ارجعهم سالمين غانمين شيييير كتير لعلك تكون سبب فى رجعهم Posted by ‎سوق المستعمل فى مصر‎ on Wednesday, April 15, 2020

ولكن عند الثح عن أصل الصورة، ستجد أنها قديمة ومن ماليزيا وهي لمجموعة من اللاجئين من بنغلادش.