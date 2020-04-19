أزمة كورونا

مختبر ووهان ردا على الاتهامات: نعرف كيفية التعامل مع الفيروسات

19 أبريل 2020
نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا
نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا

نفى مدير مختبر ووهان لعلم الفيروسات الذي تشير إليه وسائل الإعلام على أنه قد يكون مصدر انتشار كورونا المستجدّ أي مسؤولية في انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية: "من المستحيل أن يصدر هكذا فيروس من المختبر". 

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية، لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة، وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

وقال مدير المعهد: "نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجرى في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".

وكانت تقارير إعلامية واستخباراتية وجهت الاتهامات لمختبر ووهان أن يكون لعب دوراً في تفشي الفيروس، وأن الفيروس قد يكون تسرب من المعهد.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات الى المعهد، نبهت السلطات الاميركية في 2018 الى اجراءات السلامة غير الكافية، كما يبدو في المختبر الذي يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة المنقولة من الخفافيش.

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19 أبريل 2020
المتحدثة باسم الخارجية الاسترالية : سنصر على معلومات دقيقة من الصين
المتحدثة باسم الخارجية الاسترالية : سنصر على معلومات دقيقة من الصين

انضمت إسترليا إلى قائمة الدول المطالبة للصين بكشف معطيات دقيقة عن طريقة تفشي وباء كورونا إلى العالم.

وأعربت وزارة خارجية أستراليا، الأحد، عن قلقها البالغ حيال شفافية الصين بخصوص منشأ فيروس كورونا وكيفية انتشاره. 

وقالت ماريس بين، وزيرة الخارجية الأسترالية لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) إن "قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ نقطة عالية جدا.. فالمشاكل المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع مراجعة مستقلة، وأعتقد أن من المهم أن نفعل ذلك".

وتأتي مطالبة أستراليا بالتحقيق في أصل فيروس كورونا في وقت يصعد فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقاداته لبكين، إذ يتهمها هو وكبار مساعديه بغياب الشفافية، بعد انتشار الفيروس.

الصحف الألمانية تشن هجوماً على الرئيس الصيني
أعرق صحيفة في ألمانيا تشن هجوما عنيفا على الرئيس الصيني: ليت مختبراتك كسجونك
شن رئيس تحرير صحيفة "بيلد" الألمانية، أكبر صحيفة في البلاد، هجوماً شديداً على الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لفشل نظامه في الكشف المبكر عن تفشي فيروس كورونا، وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحزب الشيوعي الحاكم.

وقال في تصريحاته السبت  إن "الصين يجب أن تواجه عواقب إذا اتضح أنها كانت مسؤولة عن علم عن الجائحة".

موقف أوروبي آخر، أعرب عنه الرئيس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي قال إن "هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا".

وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" الخميس: "هناك أشياء حدثت ولا نعرفها"، وذلك ردا على سؤال عما "إذا كانت الأنظمة الاستبدادية أكثر قدرة على إدارة هذا النوع من الأزمات".

وفي المقابل، ينفي مختبر ووهان لعلم الفيروسات، أنباء "صناعة فيروس كورونا في المختبر ومن ثمة تصديره إلى البشر"، مشيرا إلى عدم وجود أدلة عن ذلك. 

واستطاعت أستراليا السيطرة على الوباء قبل أن تتفاقم الضغوط على نظامها الصحي، وأعلنت، الأحد اكتشاف 53 إصابة جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة وفقا لبيانات وزارة الصحة إلى 6586 حالة.

وبلغ عدد الوفيات في أستراليا 71، إذ قل معدل الزيادة في الحالات الجديدة عن 1% لمدة سبعة أيام متتالية، أي أنه أقل كثيرا منه في العديد من الدول الأخرى.