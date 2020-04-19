مختبر ووهان ردا على الاتهامات: نعرف كيفية التعامل مع الفيروسات

نفى مدير مختبر ووهان لعلم الفيروسات الذي تشير إليه وسائل الإعلام على أنه قد يكون مصدر انتشار كورونا المستجدّ أي مسؤولية في انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية: "من المستحيل أن يصدر هكذا فيروس من المختبر".

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في المدينة لبيع الحيوانات البرية الحية، لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات حول تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة، وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

وقال مدير المعهد: "نعرف تماما أي نوع من الأبحاث تجرى في المعهد وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات".

وكانت تقارير إعلامية واستخباراتية وجهت الاتهامات لمختبر ووهان أن يكون لعب دوراً في تفشي الفيروس، وأن الفيروس قد يكون تسرب من المعهد.

وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن سفارة الولايات المتحدة في بكين وبعد عدة زيارات الى المعهد، نبهت السلطات الاميركية في 2018 الى اجراءات السلامة غير الكافية، كما يبدو في المختبر الذي يجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة المنقولة من الخفافيش.