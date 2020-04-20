أزمة كورونا

الانفجار الفيروسي الثاني أشد خطرا.. متى وأين ستبدأ موجة كورونا الجديدة؟

20 أبريل 2020
تجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا 165 ألف شخص حول العالم
تجاوزت أعداد الوفيات بفيروس كورونا 165 ألف شخص حول العالم

حتى قبل أن تبدأ المرحلة المروعة الأولى من جائحة كورونا، فإن العلماء قلقون بشأن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، والتي يمكن أن تشبه الانفجار الفيروسي.

حتى الآن أودى فيروس كورونا المستجد بـ 165 ألف شخص وتتجاوز أعداد المصابين به الـ 2.4 مليون شخص إلا أن التوقعات للمرحلة الثانية منه هي الأسوأ.

ويسود الخوف والذعر من السيناريوهات المقبلة، لكن لا شيء مثبت أو واضح، خاصة في ظل عدم توفر لقاح للفيروس، وفق علماء يراقبون حركة الفيروس القاتل.

في ظل عدم توفر لقاح لفيروس كورونا المستجد فإن التوقعات تؤكد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا يمكن أن تجتاح العالم مرة أخرى بعد أشهر والتي يمكن أن تكون حدتها وقوتها  أكبر من الموجة الأولى.

العزل والحجر والتباعد الاجتماعي كلها إجراءات ساهمت بشكل جيد من أجل تثبيط انتشار المرض، ولكن ما يخيف العلماء ظهور العديد من الحالات للمصابين والذين لم تظهر عليهم الأعراض على الإطلاق، كما أنهم لا يعلمون ما إذا كان المتعافي من المرض سيصبح منيعا من الإصابة مرة أخرى أم لا، وفق تقرير نشرته صحيفة "يو أس أيه توديه".

وإذا كان هناك مناعة من هذا الفيروس كم تبقى مدتها؟ وهل سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية ويختفي بالصيف؟ أم أنه يستمر بالانتشار بغض النظر عن حالة الطقس؟ كلها أسئلة حاليا تدور في عقول العلماء حتى يرسموا صورة واضحة عن الفيروس الغامض.

بيتر ماكس، مدير مركز أبحاث البيولوجيا في الولايات المتحدة الذي يشرف على إنتاج لقاحات للفيروسات المختلفة، قال إنه إلى أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا المستجد سنشهد موجة ثانية وحتى ثالثة، داعيا إلى الواقعية عند التفكير في المستقبل لهذه الأزمة بعيدا عن الآمال العريضة.

فيروسات أخرى يكفي أن تصاب بها مرة واحدة حتى تصبح محصنا منها، وحتى الفيروسات الموسمية يوجد لها لقاحات بحيث يتم تحفيز المناعة عند الشخص بشكل دوريز

ولكن بشأن فيروس كورونا، فالعلماء حتى الآن لم يصلوا لبيانات كافية عنه لتكشف عما إذا كان ينطبق عليها هذا الأمر أم لا.

والمسألة الأخرى أنه لمعرفة مثل هذا الأمر عليك إجراء اختبارات واسعة ومسوحات تجيب عن هذه الاستفسارات.

مارك ليبسيتش، أستاذ علم الأوبة في جامعة هارفرد قال إننا يمكن أن نشهد ما يعرف بمناعة القطيع من خلال المناعة الطبيعة حتى قبل تطوير لقاح بعد انتهاء الموجة الأولى، ولكن لا أحد لديه معلومة حاسمة في هذا الأمر.

غريغوري بولند، أستاذ الطب في روتشسر بولاية مينيسوتا قال إن الموجة الثانية قادمة ولكنها ستصيب المناطق التي لم تتأثر بالمرحلة الأولى، ما يعني أن مناطق جديدة ستعاني بشكل كبير.

أما إذا كانت كورونا تتصرف كالفيروسات الموسمية، فإن هذا يعني أن الذروة المقبلة ستكون بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين في نصف الكرة الجنوبي، ولكنها ستعود للانتشار في النصف الشمالي خلال أشهر أكتوبر إلى مايو.

ويرى العلماء أنه إذا تزامنت الموجة المقبلة مع الإنفلونزا الموسمية فإننا سنشهد أمرا كبيرا، فيما يتخوف أستاذ الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا من أن أعداد الوفيات ستكون أكبر عندما يعود الأطفال إلى المدارس.

ويقولون إن السلوك الحالي في الموجة الأولى سيلعب دورا كبيرا في حجم وشدة الموجات اللاحقة، فعلينا الالتزام فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وغسل اليدين بكثرة.

ويتخوفون من حالة الفوضى التي ستتسبب بها الموجة الثانية، إذ يمكن أن نشهد إغلاقات في بعض المدن وحياة طبيعية في مدن أخرى، ويمكن أن نشهد أياما دراسية متداخلة، بحيث لا يعود الطلاب للدراسة في الوقت ذاته، والمتحكم في الوقت سيكون انتشار الفيروس.

وحول إعادة الرحلات والسفر بين الدول، قالوا إنهم لن يستغربوا إذا أقرت بعض الدول طرح جوازات سفر خاصة بمن أصبحوا منيعين من الفيروس ليسمح لهم بالسفر وفق ضوابط شديدة.

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بعد أسابيع من العزل المنزلي بسبب وباء كورونا (كوفيد-19)، ينتظر كثيرون العودة لحياتهم الطبيعية وممارسة أنشطتهم المعتادة. خيث بجأت دول بتخفيف الإجراءات ومحاولة فتح الاقتصاد.

ولكن رفع الحجر ولو تدريجيا،  هل يعني عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت قبل فيروس كورونا؟

تقرير لموقع cnet يحذرك من الإقدام على فعل خمسة أشياء بعد انتها الحجر الصحي لأنها تعرض حياتك للخطر:

عدم الذهاب إلى الحانات أو إقامة حفلات جماعية

تدابير التباعد الاجتماعي تعتبر سلاحا قويا للحد من انتشار  الفيروس خاصة في ظل عدم وجود عقار فعال ضد الفيروس بعد.

لذلك فان استضافة حفلات في المنزل أو الازدحام في حانات، قد يتسبب في انتشار المرض خاصة من قبل حاملي الفيروس ولا  تظهر عليهم أعراض.

تقول دكتورة ديبورا بيركس، منسقة اللجنة التي كونها البيت الأبيض للاستجابة للوباء، "أذكر الشعب الأميركي  بأن الفيروس شديد العدوى ..... ومن يرغبون في إقامة حفلات شاي من 20 شخصا، عليهم الأ يفعلوا ذلك بعد".

عدم التوقف عن غسل اليدين 

غسل اليدين يجب أن يكون عادة في أطار النظافة العامة، لكن في ظل وجود وباء ينبغي الحرص عليها أكثر، حتى وإن خف الوباء وتم اكتشاف لقاح له. 

يقول الخبراء "علينا تذكر أن الهدف من أوامر البقاء في المنازل و غسل اليدين هي عدم الضغط على النظام الصحي، وتقليل خطر الإصابة بأعراض تهدد الحياة".

ينصح الخبراء بمواصلة عادات غسل اليدين الجيدة التي تم اكتسابها خلال الجائحة، وذلك بالماء والصابون لفترة لا تقل عن 20 ثانية وبشكل متكرر خاصة بعد ملامسة الأشخاص والأسطح.

عدم زيارة الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الفيروس

بعد أسابيع من الحجر والتباعد الاجتماعي، قد نكون تواقين جدا لزيارة أهلنا كبار السن وأصدقائنا الذين يعانون من ضعف في المناعة لكن ذلك قد يضرهم أكثر مما ينفعهم في ظل غياب عقار أو وسيلة ناجعة أخرى ضد الفيروس.

البعد عن هذه الفئات في الوقت الحالي، قد يكون أفضل وسيلة للحفاظ على سلامتهم.

 عدم التخطيط للسفر الدولي والإجازات 

قد تكون أسعار الطيران أو الفنادق مغرية.. لكن ذلك يعني الاختلاط مع آخرين وبالتالي منح الفيروس فرصة للانتشار مرة أخرى.

فحركة الأشخاص الدولية لعبت دورا كبيرا في نشر الفيروس حول العالم وبسببها تم إلغاء كثير من الرحلات الجوية، مع فرض قيود دخول على  الوافدين الجدد كالحجر أسبوعين على الأقل.

لذلك في مثل هذه الظروف، ينبغي تأجيل أي خطط سفر من أجل تفادي تكرار حدوث نكسة وبائية.

لا تتخلص من أقنعة الوجه

عدوى كورونا خفت في بعض المناطق، لكن الفيروس المسبب لها جديد وقد يفاجئنا في مناطق أخرى كما حدث في هونغ كونغ وسينغافورة حيث يتم التفكير في فرض قيود إضافية للحد من انتشاره الجديد في بعض المناطق.

لذلك فإن التفاؤل الحذر والتحلي بالواقعية هو الخيار الأفضل في التعامل مع مثل هذه الظروف ومن بين ذلك الحفاظ على أقنعة الوجه والاستعداد لاستخدامها عند الضرورة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد المعروف باسم سارس-كوف 2 حتى الآن في إصابة ما لايقل عن مليونين و400 ألف شخص، ووفاة أكثر من 165 ألف أخرين، في أكثر من 200 دولة ومنطقة.