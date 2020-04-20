السيستاني ودار الإفتاء المصرية.. هل يفطر المسلمون في رمضان بسبب كورونا؟

أربكت جائحة كورونا العالم بأكمله وتفاوتت حدة الإجراءات المتعبعة في مختلف الدول للحد من انتشار الفيروس، وسط إلغاء فعاليات اجتماعية ودينية ورياضية وفقدان الملايين مصادر أرزقاقهم.

الحياة كما نعرفها تغيرت إلى أجل غير مسمى والتحديات التي يواجهها الكثيرون غير معدودة، ما يجعل حوالي 1.8 مليار مسلم يستقبلون شهر رمضان لم يشهدوا مثله.

هذا الواقع الجديد أجبر الجهات الدينية في دول مسلمة على اتخاذ قرارات غير مسبوقة مثل استمرار إغلاق المساجد والأماكن المقدسة ومنع صلاة الجماعة وغيرها وسط ترحيب وتنديد من المواطنين.

أسئلة كثيرة تطرح حول أداء فريضة الصوم في ظل استمرار الأزمة الصحية والمخاوف من المرض، ما أجبر رجال دين على النظر في مراجعة القواعد المتعلقة بالصيام.

وأصدر أكبر مرجع شيعي في العراق، علي السيستاني فتوى تجيز إفطار رمضان لمن خاف الإصابة بالفيروس الجديد. وجاء في نص الفتوى "إذا حل شهر رمضان القادم على مسلم وخاف من أن يصاب بكورونا إن صام ولو اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية سقط عنه وجوبه بالنسبة إلى كل يوم يخشى إن صامه أن يصاب بالمرض ويلزمه قضاؤه".

وقال أيضا إن خاف المسلمون من "الإصابة بالفيروس مع ترك شرب الماء في فترات متقاربة في النهار ولم يمكنهم اتخاذ إجراء آخر يأمنون معه من الإصابة به، لم يجب عليهم الصيام"، لكنه أكد أن "صيام شهر رمضان من أهم الفرائض الشرعية ولا يجوز تركه إلا لعذر حقيقي، وكل إنسان أعرف بحال نفسه في أن له عذرا حقيقيا في ترك الصيام أو لا".

وفي إيران المجاورة، التي تضم أكبر عدد من الشيعة في العالم، ألمحت السلطات إلى إعفاء أقل نطاقا.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا الريسي في 15 أبريل، إن اللجنة العلمية للمقر الوطني حول فيروس كورونا ستعلن قرارات صيام رمضان في الأيام القادمة.

وأوضح أن "بعض الأشياء التي تم الاتفاق عليها هي أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس والذين أظهروا أعراضا لمدة تقل عن أسبوعين لا يشملهم الصيام".

وتابع أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ65 أو الذين يعانون من أمراض أخرى وليست لديهم إمكانية العزل الذاتي غير مشمولين أيضا".

وأوضح "نحن لا نعطي أحكاما دينية، نحن فقط نناقش المخاطر والأضرار، ورجال الدين يصدرون آراء قانونية".

مصر وتركيا، اللتان تحظيان بنفوذ وتأثير واسعين في المجتمعات السنية، أعلنتا أن الوباء العالمي ليس له أي تأثير على أداء من يتمتعون بصحة جيدة فريضة الصيام. لكن صلوات الجماعة تبقى معلقة في الدولتين.

وقالت دار الإفتاء المصرية " اجتمعنا مع لجنة طبية أجمعت أن فيروس كورونا لا يؤثر على الصوم، وأكدت أن الصوم يقوي جهاز المناعة ويساعد في مواجهة هذا الفيروس".

اجتمعنا مع لجنة طبية أجمعت أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على الصوم وأكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس #كأني_اعتمرت#الصدقة_أولى — دار الإفتاء المصرية 🏠 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) April 14, 2020

وقالت أيضا "يجوز للمرضى والطواقم الطبية الذين يواجهون فيروس كورونا الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة".

يجوز للمرضى والطواقم الطبية الذين يواجهون فيروس "كورونا" الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة#كأني_اعتمرت#الصدقة_أولى — دار الإفتاء المصرية 🏠 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) April 14, 2020

جامعة الأزهر، تركت الباب مفتوحا لإعفاء عام بمجرد ظهرور أدلة أخرى. وقال المشرف على الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد وفق ما أورده موقع ناشونال إنترست، إن "الإسلام يجيز للمرضى إفطار رمضان، لكن الطب لم يثبت لحد الآن أي أثر سلبي للصيام على انتشار كورونا".

وأردف "إفطار رمضان يعتمد على الدليل العلمي أنه يؤثر على انتشار كورونا، وبالتالي فإن الإفطار سيكون إلزاميا في تلك المرحلة".

وأوضح فؤاد أن الأزهر يجري مشاورات مع منظمة الصحة العالمية.

وفي الإمارات أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن العاملين في المجال الطبي الذين يعتنون بمرضى كورونا مستثنون من صيام رمضان، وحث على عدم التجمع لأداء صلاة الجماعة خلال الشهر.

وتابع أن جميع الأصحاء مكلفون بالصيام، بينما يمكن لأعضاء الكوادر الطبية التي تمثل الخط الأمامي في مواجهة الوباء أن يفطروا "إن كانوا يخافون أن يؤدي صومهم إلى ضعف مناعتهم أو تضييع مرضاهم“.

وفي الأردن من المتوقع أن تصدر الحكومة بالتنسيق مع دول عربية مجاورة، فتوى تحدد كيفية أداء الشعائر الدينية خلال رمضان.

الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كورونا فرضت التباعد الاجتماعي الذي سيستمر على الأرجح خلال شهر رمضان الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

المصدر: ناشونال إنترست- وكالات