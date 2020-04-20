أزمة كورونا

السيستاني ودار الإفتاء المصرية.. هل يفطر المسلمون في رمضان بسبب كورونا؟

20 أبريل 2020
بسبب كورونا المسلمون يقبلون على رمضان لم يروا مثله من قبل
بسبب كورونا المسلمون يقبلون على رمضان لم يروا مثله من قبل

أربكت جائحة كورونا العالم بأكمله وتفاوتت حدة الإجراءات المتعبعة في مختلف الدول للحد من انتشار الفيروس، وسط إلغاء فعاليات اجتماعية ودينية ورياضية وفقدان الملايين مصادر أرزقاقهم.

الحياة كما نعرفها تغيرت إلى أجل غير مسمى والتحديات التي يواجهها الكثيرون غير معدودة، ما يجعل حوالي 1.8 مليار مسلم يستقبلون شهر رمضان لم يشهدوا مثله.

هذا الواقع الجديد أجبر الجهات الدينية في دول مسلمة على اتخاذ قرارات غير مسبوقة مثل استمرار إغلاق المساجد والأماكن المقدسة ومنع صلاة الجماعة وغيرها وسط ترحيب وتنديد من المواطنين.

أسئلة كثيرة تطرح حول أداء فريضة الصوم في ظل استمرار الأزمة الصحية والمخاوف من المرض، ما أجبر رجال دين على النظر في مراجعة القواعد المتعلقة بالصيام. 

وأصدر أكبر مرجع شيعي في العراق، علي السيستاني فتوى تجيز إفطار رمضان لمن خاف الإصابة بالفيروس الجديد. وجاء في نص الفتوى "إذا حل شهر رمضان القادم على مسلم وخاف من أن يصاب بكورونا إن صام ولو اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية سقط عنه وجوبه بالنسبة إلى كل يوم يخشى إن صامه أن يصاب بالمرض ويلزمه قضاؤه".

وقال أيضا إن خاف المسلمون من "الإصابة بالفيروس مع ترك شرب الماء في فترات متقاربة في النهار ولم يمكنهم اتخاذ إجراء آخر يأمنون معه من الإصابة به، لم يجب عليهم الصيام"، لكنه أكد أن "صيام شهر رمضان من أهم الفرائض الشرعية ولا يجوز تركه إلا لعذر حقيقي، وكل إنسان أعرف بحال نفسه في أن له عذرا حقيقيا في ترك الصيام أو لا".

وفي إيران المجاورة، التي تضم أكبر عدد من الشيعة في العالم، ألمحت السلطات إلى إعفاء أقل نطاقا.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا الريسي في 15 أبريل، إن اللجنة العلمية للمقر الوطني حول فيروس كورونا ستعلن قرارات صيام رمضان في الأيام القادمة.

وأوضح أن "بعض الأشياء التي تم الاتفاق عليها هي أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس والذين أظهروا أعراضا لمدة تقل عن أسبوعين لا يشملهم الصيام".

وتابع أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ65 أو الذين يعانون من أمراض أخرى وليست لديهم إمكانية العزل الذاتي غير مشمولين أيضا".

وأوضح "نحن لا نعطي أحكاما دينية، نحن فقط نناقش المخاطر والأضرار، ورجال الدين يصدرون آراء قانونية".

مصر وتركيا، اللتان تحظيان بنفوذ وتأثير واسعين في المجتمعات السنية، أعلنتا أن الوباء العالمي ليس له أي تأثير على أداء من يتمتعون بصحة جيدة فريضة الصيام. لكن صلوات الجماعة تبقى معلقة في الدولتين.

وقالت دار الإفتاء المصرية " اجتمعنا مع لجنة طبية أجمعت أن فيروس كورونا لا يؤثر على الصوم، وأكدت أن الصوم يقوي جهاز المناعة ويساعد في مواجهة هذا الفيروس". 

وقالت أيضا "يجوز للمرضى والطواقم الطبية الذين يواجهون فيروس كورونا الفطر إذا وقع عليهم ضرر والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة".

 

جامعة الأزهر، تركت الباب مفتوحا لإعفاء عام بمجرد ظهرور أدلة أخرى. وقال المشرف على الأزهر الدكتور عبد المنعم فؤاد وفق ما أورده موقع ناشونال إنترست، إن "الإسلام يجيز للمرضى إفطار رمضان، لكن الطب لم يثبت لحد الآن أي أثر سلبي للصيام على انتشار كورونا".

وأردف "إفطار رمضان يعتمد على الدليل العلمي أنه يؤثر على انتشار كورونا، وبالتالي فإن الإفطار سيكون إلزاميا في تلك المرحلة". 

وأوضح فؤاد أن الأزهر يجري مشاورات مع منظمة الصحة العالمية.

وفي الإمارات أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن العاملين في المجال الطبي الذين يعتنون بمرضى كورونا مستثنون من صيام رمضان، وحث على عدم التجمع لأداء صلاة الجماعة خلال الشهر.

وتابع أن جميع الأصحاء مكلفون بالصيام، بينما يمكن لأعضاء الكوادر الطبية التي تمثل الخط الأمامي في مواجهة الوباء أن يفطروا "إن كانوا يخافون أن يؤدي صومهم إلى ضعف مناعتهم أو تضييع مرضاهم“.

وفي الأردن من المتوقع أن تصدر الحكومة بالتنسيق مع دول عربية مجاورة، فتوى تحدد كيفية أداء الشعائر الدينية خلال رمضان.

الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كورونا فرضت التباعد الاجتماعي الذي سيستمر على الأرجح خلال شهر رمضان الذي يكاد فيه التواصل والتقارب أن يكون من العبادات.

المصدر: ناشونال إنترست- وكالات

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أزمة كورونا

خبراء أميركيون يدعون لحظر الدخول إلى متاجر البقالة

20 أبريل 2020
Customers wear face masks as a preventive measure against coronavirus, COVID-19, while shopping in a supermarket in Washington…
متسوقون داخل متجر في العاصمة الأميركية واشنطن

توفي العشرات من عمال متاجر البقالة والمواد الغذائية في أنحاء الولايات المتحدة، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من ارتدائهم الأقنعة واتباعهم معايير الوقاية التقليدية.

هذه الحوادث دفعت بعض رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المتاجر، إلى الاعتقاد أن السماح بدخول الزبائن إلى المتاجر والتجول فيها والاقتراب من العمال، يعتبرا خطرا على حياة العاملين، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال رئيس نقابة عمال الأغذية والتجارة في أميركا، مارك بيرون "إن العملاء المهملين هم أكبر تهديد للعمال في الوقت الحالي"، إذ لا يلتزم 85 بالمئة من المستهلكين بسياسة التباعد الاجتماعي أثناء تواجدهم في المتاجر.

أما الأستاذ المتخصص في التوظيف والعمالة بجامعة سان فرانسيسكو، جون لوغان، فقال "إن أي شيء يقلص من الحاجة للتفاعل بين العامة، ويسمح بزيادة المسافة الجسدية، سيحمي في نهاية المطاف العمال بشكل أفضل".

ونصح لوغان بإغلاق المتاجر وإعادة استخدامها لأغراض تسليم الطلبات للمنازل، أو الاستلام عند المتجر، ويرى أنها ستكون خطوة إيجابية نحو حماية حياة العمال.

المدير العام لسلسلة متاجر "تاكوما بارك سيلفر سبرينغ" في ولاية ماريلاند، مايك هيوستن، قام من جانبه بإغلاق المتاجر أمام العامة في نهاية مارس الماضي، استجابة لأوامر الحجر الصحي، لتتحول إلى أماكن لتسليم الطلبات.

"كان من الواضح أنه لا توجد طريقة حقيقية لحماية الموظفين والعامة، في ظل خدمتنا 960 عميلا في اليوم الواحد، ولم أكن لأضع موظفي البقالة في موضع خطر الإصابة"، يقول هيوستن.

ورغم عدم إصدار السلطات الأميركية أوامر بإغلاق متاجر البقالة أمام المستهلكين، فإن قطاع الموظفين نصح الأسبوع الماضي بتحويل المتاجر إلى أماكن لتسليم الطلبات من شباك السيارة، وذلك بهدف حماية العمال من الفيروس.

كما ركزت سلاسل أخرى على توصيل الطلبات للمنازل، مثل "هوول فوودز" في نيويورك، فيما بدأت سلاسل "كروغر" و"جيانت إيغل" بتسليم الطلبات من دون دخول الزبائن إلى المتجر، إضافة إلى توصيل الطلبات للمنازل.