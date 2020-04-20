أزمة كورونا

روسيا تضع آلاف الجنود في الحجر الصحي بعد إلغاء عرض عسكري

20 أبريل 2020
وزارة الدفاع الروسية تأمر بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين
وزارة الدفاع الروسية تأمر بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إنها أمرت بوضع آلاف الجنود في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، بعد إلغاء عرض عسكري ضخم كانوا يتدربون عليه في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة العرض بمشاركة نحو 15000 جندي، إلى جانب المعدات العسكرية في التاسع من مايو، للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، وهو حدث كان الكرملين يأمل أن يستعرض فيه نفوذ روسيا العسكري والدبلوماسي.

وقالت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الاثنين، إن جميع الجنود الذين شاركوا في التدريبات في موسكو ستتم إعادتهم إلى ثكناتهم الدائمة في جميع أنحاء البلاد، حيث سيتم عزلهم لمدة أسبوعين.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان الحجر الصحي مجرد إجراء احترازي أو ما إذا كان أي من جنودها قد مرض أو جرى وضعه قيد الملاحظة، لكنها قالت إنه سيتم تطهير جميع المركبات العسكرية والقطارات والطائرات المستخدمة في إعادة تمركزهم.

وتشير تقارير وسائل الإعلام الروسية إلى أن الفيروس انتشر في الواقع بين أولئك الذين شاركوا في التدريبات.

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بسبب الكمامة.. كيف تغلق خاصية FaceID في هاتفك؟

20 أبريل 2020
شخص يستخدم خاصية Face ID على هاتف الأبل الخاص به
شخص يستخدم خاصية Face ID على هاتف الأبل الخاص به

لم يتسبب ارتداء الكمامة لفترات مطولة بسبب فيروس كورونا، في عقبات تخص التواصل فقط، وإنما في مشاكل تكنولوجية.

من بين هذه المشاكل، كان تعطل خاصية Face ID في هواتف iPhone، والتي تعتبر بديلا لكلمة السر.

وتعتمد خاصية Face ID على تعريف ملامح الوجه، ما يجعل هذه المهمة صعبة بينما يرتدي المستخدم الكمامة أو قناع الوجه الطبي.

وعلى كل، فهناك بديل آخر لخاصية Face ID من أجل فتح قفل الهاتف، وهو الـ Passcode أو رمز العبور، ويمكن تفعيله من خلال الخطوات التالية:

  • اذهب إلى الإعدادات ثم Face ID و Passcode

  • أدخل الـ Passcode الذي تريده 

  • اضغط على خاصية "iPhone Unlock" لغلق خاصية Face ID

وبمجرد اتباع هذه الخطوات، ستكون قادرا على فتح قفل الشاشة من خلال رمز العبور.