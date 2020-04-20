"قد يستغرق وقتا طويلا".. كبير الباحثين في بريطانيا يحذر من "انتظار اللقاح" لإنهاء الأزمة

حذر كبير المستشارين العلميين في الحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، من الاعتماد فقط على اللقاح لإنهاء أزمة فيروس كورونا، لأنه سيستغرق وقتاً طويلا للحصول عليه، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد فالانس أنه حتى لو تمكن العلماء من الوصول إلى لقاح وهذا يستغرق شهوراً، فأنهم سيحتاجون وقتاً أطول للتأكد من سلامته.

تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تستعد فيه جامعة أكسفورد لبدء المرحلة الأخيرة لتجربة عدة لقاحات، وسط توقعات أن تتوصل إلى لقاح نهائي بحلول شهر سبتمبر القادم.

وأوضح فالانس أن اللقاح سيعطي لملايين الناس لذلك يجب التأكد من سلامته جيداً.

وأشار إلى أنه هناك مجموعة من اللقاحات يتم تطويرها لعلاج الفيروس، وأنه يتوقع نجاحها ولكن الأمر سيستغرق وقتا، وخاصة أن فيروس كورونا يتطور دائماً، ويتطلب تطوير اللقاحات.

ووافق الكثير من العلماء في بريطانيا على تحذيرات فالانس، فقد أصدر وزير الصحة البريطاني، الدكتور مايكل غوف، تصريحات مماثلة، وقال: "لا أعتقد أنه سيكون هناك لقاحاً ضد الفيروس قريباً".

وأشار إلى أنه هناك أسبابا تدعو للتفاؤل بخصوص لقاح فيروس كورونا، ولكن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، مؤكداً أنه يجب أن يكون اللقاح فعالاً وآمناً في نفس الوقت.

من جانبها، أكدت الدكتورة سارة غيلبرت، وهي واحدة من العلماء الرائدين والمشاركة في صنع اللقاح أنه يجب إجراء تجارب للتأكد من فعالية وسلامة اللقاح.

وأضافت أن فريقها لم يعط اللقاح لأي مريض حتى الآن، وأنهم يأملون بدء التجارب السريرية في نهاية الأسبوع المقبل.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت بريطانيا أكثر من 121 ألف حالة إصابة، ونحو 16 ألف حالة وفاة.

