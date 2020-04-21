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الأوبئة تظهر على موجات متعددة.. ما مصير كوفيد-19؟

21 أبريل 2020
الرجال أكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد
الرجال أكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد

تستعد دول حول العالم لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، في ظل مخاوف من اندلاع موجة ثانية من المرض.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد أعربا عن قلقهما إزاء موجة تفش ثانية محتملة للفيروس.

وبتتبع تاريخ الأمراض المعدية، سنجد على سبيل المثال أن الإنفلونزا الإسبانية التي ظهرت في 1918 وقتلت أكثر من خمسين مليون شخص، قد تفشت على هيئة موجات متعددة لاحقة، وكانت الموجة التالية أشد من سابقتها، بحسب تقرير صحيفة "غارديان" البريطانية.

وفي الأوبئة اللاحقة، مثل الإنفلونزا الآسيوية في عام 1957، و إنفلونزا هونغ كونغ في عام 1968، جاءت الإصابات على هيئة موجات متعددة أيضا.

كما سجلت إنفلونزا الخنازير، التي ظهرت في عام 2009 نمطا مشابها، إذ ظهر الوباء في أبريل، وتبعته موجة ثانية في الولايات المتحدة ونصف الكرة الشمالي، بحلول فصل الخريف.

 

هل هناك دليل على موجة ثانية لكورونا؟

 

من دون وجود لقاح أو مناعة واسعة الانتشار ضد الفيروس، فإن المرض قد يعاود الظهور، كما أظهرت تجربة سنغافورة، حيث شهدت البلاد عودة مفاجئة للمرض، بالرغم من الإشادات التي جنتها نظير جهودها في مكافحة كورونا أثناء موجة الانتشار الأولى.

وعلى الرغم من إنشاء سنغافورة نظاما قويا لتتبع المرض بين سكانها، فإن الفيروس عاود الظهور في سكن ضيق يستخدمه آلاف العمال الأجانب، الذين يعانون من نقص في مرافق النظافة ويتشاركون المطاعم نفسها.

وقد تم تسجيل نحو 1426 حالة إصابة جديدة في سنغافورة الاثنين، فيما تم عزل تسعة مهاجع يسكنها نحو 24 ألف رجل.

وتعتبر تجربة سنغافورة إثباتا على عودة المرض بقوة في الأماكن التي يكون الأشخاص فيها على مقربة شديدة من بعضهم البعض، وتشير إلى قدرة الفيروس على استغلال أي ضعف في أنظمة الصحة العامة ليعاود الانتشار.

وشهدت ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعا طفيفا في أعداد الإصابات، رغم تبني برلين معايير وقائية مشددة، كالفحوص المكثفة وأساليب التعقب، لدرجة أن الدولة بدأت تفكر في تخفيف القيود.

ورغم إعلان الصين نجاحا ظاهريا في احتواء فيروس كورونا، فقد كان هناك ازدياد في حالات الإصابة في شمالي البلاد خلال الأيام الأخيرة، بحسب تقرير "غارديان".

كما أصبحت مدينة هاربين شمال شرقي روسيا، بؤرة جديدة للفيروس، ما دفع السلطات لفرض الحجر الصحي العام.

 

ماذا يثير قلق العلماء؟

 

تشير التجارب إلى أن موجات ثانية من الفيروس تحدث بعد استنفاد الدول قدراتها على العلاج والعزل.

وسيكون هناك قلق من أن يصاب الإجماع السياسي والمجتمعي الذي أيد إجراءات الوقاية الجماعية ببدايتها، بحالة من الإحباط العام، ما أدى، على سبيل المثال، إلى خروج مظاهرات في أميركا ودول أخرى، نادت بفتح الاقتصاد مجددا.

ويرى العلماء أن خطر المرض يتقلص عندما تقل نسبة السكان المعرضة للإصابة لتصل إلى ما دون عتبة معينة، أو عندما يصبح التطعيم متاحا على نطاق واسع.

ويبدي العلماء قلقا من أن يؤدي تأخر الحصول على لقاح خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى المعدل الحقيقي للعدوى الذي تم تخمينه، من أن يجعل البشر في جميع أنحاء العالم، معرضين بشدة لموجات تفش لاحقة للوباء.

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21 أبريل 2020
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر توصية لاستكمال بطولات الموسم
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر توصية لاستكمال بطولات الموسم

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)،  الثلاثاء، "توصية صلبة" من أجل استكمال المسابقات المحلية والبطولات القارية، التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن من دون أن يحدد جدولا زمنيا لاستئنافها. 

جاء ذلك خلال اجتماع، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، ضم ممثلين عن الأعضاء الـ55 في الاتحاد الأوروبي، الذي بدا مصمما على استكمال مسابقاته الكروية.

وقال الاتحاد القاري في بيان إن "هناك مروحة من الخيارات تتعلق بالروزنامة"، ولا سيما التي تطال البطولات المحلية والأوروبية للأندية، تم تقديمها إلى الاتحادات القارية.

وأشارت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة إلى رغبة الاتحاد القاري باستكمال الدوريات المحلية في مطلع الصيف، واستكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) خلال شهر أغسطس.

وتوقف النشاط الكروي في القارة العجوز منذ منتصف مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وأضاف البيان أن "ثمة توصية صلبة لإنهاء بطولات الدرجة الأولى ومسابقات الكأس المحلية (...) لكن هناك بعض الحالات الخاصة التي سيتم درسها عندما يتم التوصل إلى تصور فيما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية بالنسبة للبطولات الملغاة" في تلميح إلى بطولة بلجيكا التي قد لا تستأنف نشاطها.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعلن أواخر مارس رفع توصية بايقاف الدوري المحلي نهائيا، فتعرض لانتقادات من قبل الاتحاد القاري، الذي اعتبر أن "من المبكر وغير المبرر" اتخاذ أي قرار بوقف أي بطولة محلية، مهددا باستبعاد الأندية البلجيكية من المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.

وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، في رسالة بعثها إلى الاتحادات القارية بعد توصية الاتحاد البلجيكي، عن "ثقته" في ما يتعلق باستئناف النشاط الكروي "في الأشهر القادمة".

 

عودة وراء أبواب موصدة

 

وتعتزم دول عدة استئناف النشاط في بطولاتها المحلية وراء أبواب موصدة، من أجل إنقاذ إيرادات النقل التلفزيوني، وبينها ألمانيا، حيث تجتمع رابطة الدوري الخميس مع ممثلي 36 ناديا من الدرجتين الأولى والثانية، أملا في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لمعاودة النشاط اعتبارا من مايو.

وتأمل رابطة الدوري الألماني في حال استئناف اللعب، أن تتمكن من إنهاء الموسم بحلول 30 يونيو، للحصول على الدفعات المتبقية من حقوق البث التلفزيوني والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون يورو.

كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاستئناف المنافسات وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020.

وأوضحت الرابطة أن استئناف الدوري لن يحصل إلا "إذا سمحت الحكومة به، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية الصحة والسلامة".

ورأى تشيفيرين أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، الاثنين، "أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف الدوريات ومسابقات الكأس واستكمالها".

وأضاف "قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات بدون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات".

وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا غير مسبوق منذ 60 عاما، عندما قرر تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل، كما قامت الهيئة الأوروبية التي تتخذ من نيون السويسرية مقرا لها، تعليق مسابقاتها "حتى إشعار آخر".

وتوقفت منافسات مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عند دور ثمن النهائي، فيما توقفت منافسات دوري الأبطال للسيدات عند ربع النهائي.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشال أولاس ونائب رئيس الرابطة الأوروبية للأندية في تصريح لصحيفة "لو بروغريه" الخميس الماضي، عن أن "قرار الاتحاد الأوروبي هو إقامة مسابقاته في الفترة من 3 إلى 29 أغسطس".
 