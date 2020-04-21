أزمة كورونا

الوفيات تُقدر بعشرات الآلاف.. دراسة تتوقع أن تكون الإصابات بالصين فاقت 2.9 مليون حالة

21 أبريل 2020
كشفت دراسة جديدة أن عدد الإصابات في الصين قد تصل إلى 2.9 مليون حالة
كشفت دراسة جديدة أن عدد الإصابات في الصين قد تصل إلى 2.9 مليون حالة

مع حالة التستر الشديدة التي تفرضها الحكومة الصينية على المعلومات حول فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بحالات الإصابة والوفاة، أصبح معرفة الحقيقة أصعب من العثور على لقاح ضد الفيروس.

وقد شكك الكثير من الباحثين في الأرقام التي أعلنتها الحكومة الصينية بشأن أعداد الإصابات والوفيات، ومنهم ديريك سيزورز الأكاديمي في معهد "أميركان إنتربريز" الذي أكد أن عدد الوفيات جراء الفيروس تٌقدر بعشرات الآلاف.

وكانت الحكومة الصينية أعلنت تسجيل أكثر من 82  ألف حالة إصابة ونحو 4632 حالة وفاة حتى 20 أبريل الجاري. 

وأوضحت دراسة طرحها ديريك أن أرقام الحكومة الصينية ليست منطقية، لأنها تدل على أن معدلات الإصابة خارج مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس أقل 100 مرة من داخلها.

وأشارت إلى أنه وفقأ للأرقام التي نشرتها الصحافة الصينية نقلاً عن عمدة ووهان تشو شيان وانغ، فقد غادر 5 مليون شخص المدينة قبل فرض الحجر الصحي عليها في أواخر يناير الماضي.

وأوضح ديريك أنه لو افترضنا غادر المدينة 1.2 مليون وهو عدد أقل من الذي أعلنته الحكومة، وبالنظر إلى معدل الإصابة بين هؤلاء المسافرين، ستكون النتيجة أن هؤلاء سينقلون الفيروس إلى أكثر من 2.9 شخصاً داخل الصين.

بالإضافة إلى عدد سكان الصين الضخم الذي يصل إلى 1.39 مليار نسمة، مما يعني أن هناك عشرات الملايين الذين أصيبوا بالفيروس، وعشرات آلاف الوفيات.

وتساءل هل من الممكن تصديق أن 1.2 مليون شخص غادروا من مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس، نقلوا العدوى إلى 15 ألف فقط؟

وتنفي الصين باستمرار التقارير التي تتهمها بالتلاعب بالأرقام الرسمية، إلا أنها الأسبوع الماضي أعلنت أنها عدلت عدد الوفيات وسجلت 1290 وفاة جديدة ماتوا في المنازل، ليصل إجمالي عدد الوفيات 4632 حالة.

كما استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليغيان "التستر" على الحقائق، مؤكداً أن التأخر في إعلان الأرقام الجديدة بسبب تأخر التقارير.

وقال تشاو: "ربما كان العاملون في المجال الطبي في بعض المرافق منشغلين بإنقاذ الأرواح، وكان هناك تأخر في الإبلاغ، أو نقص في الإبلاغ، أو الإبلاغ الخاطئ، ولكن لم يكن هناك أي تستر على الإطلاق".

وكان عدد من زعماء ورؤساء دول العالم شككوا في الأرقام والمعلومات التي أعلنتها الحكومة الصينية. 

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بالفيديو.. عراقيون عالقون على الحدود التركية منذ 10 أيام

21 أبريل 2020
تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر إبراهيم الخليل
تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر إبراهيم الخليل

تستمر معاناة مجموعة من المواطنين العراقيين الذين احتجزتهم الظروف عند معبر  إبراهيم الخليل منذ 10 أيام على الحدود التركية بالتفاقم، وسط غياب وصمت من سلطات بلادهم ومن الجانب التركي.  

وبحسب الناشطين فإن ظروفهم تزداد سوءاً كل يوم بسبب البرد وشح الطعام وعدم وجود أماكن لائقة للمبيت. 

يتواجدون في ظروف جوية صعبة

ورفع العالقون مناشدات للجهات المعنية للسماح لهم بالعبور إلى محافظاتهم وهم من سكنة الموصل وكركوك وبغداد وصلاح الدين وديالى. 

يتواجدون في ظروف جوية صعبة

وقال متحدث في شريط فيديو انتشر على وسائل التواصل، إن السلطات الأمنية عراقية رفضت السماح لهم بالدخول، بحجة انهم ليسوا من سكان الإقليم المتاخم للحدود التركية. 

وحتى اللحظة، لم يتلقوا أي رد من قبل سلطات بلادهم للدخول إلى محافظاتهم. 

وكانت السلطات العراقية، قد أكدت في وقت سابق، إغلاق حدودها على جميع الوافدين ما عدى مواطنيها. 

وفي الوقت الذي يجد فيه عراقيون صعوبة في دخول بلادهم، تواصل بعثات سياسية ودينية من إيران، دخول العراق، رغم قرار إغلاق الحدود بسبب جائحة وباء كورنا. 