أزمة كورونا

بسبب كورونا.. البابا يؤجل حدثين دوليين كبيرين لمدة عام كامل

21 أبريل 2020
طالب السياسيين حول العالم بتوحيد جهودهم ضد كورونا
طالب السياسيين حول العالم بتوحيد جهودهم ضد كورونا

قال  المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، الإثنين، إن البابا فرنسيس، أجّل اجتماعين كبيرين للكنيسة الكاثوليكية الدولية لمدة عام، بسبب تفشي وباء كورونا.

وهذه المرة، تعد الأولى التي يؤثر فيها تفشي المرض على برنامج طويل المدى للكنيسة التي يبلغ عدد اتباعها حول العالم أكثر من 1.3 مليار شخص.

واتخذ البابا القرار بعد التنسيق مع اللجنة المسؤولة عن الإعداد لليوم العالمي للشباب الكاثوليكي والأسر والحياة.

وتم تأجيل الاجتماع العالمي للأسر، الذي كان من المقرر عقده في روما، العام المقبل، إلى عام 2022. 

كما تم تأجيل يوم الشباب العالمي، الذي كان من المقرر عقده في عام 2022 في لشبونة، حتى عام 2023.

وكلا الحدثين، اللذين يقامان في مكان مختلف كل بضع سنوات، يجتذبان حشودًا كبيرة من عدة دول عبر العالم.

وتستمر هذه الأحداث لعدة أيام، ويختمها البابا تقليديًا.

وأعلن بروني عن تسجيل حالة إصابة تاسعة لرجل دين أو موظف في "الكرسي الرسولي" بالفيروس، مشيراً إلى أن الشخص نقل إلى المستشفى لوضعه تحت المراقبة.

ويوم الأحد، دعا البابا فرنسيس، الذي يرأس قداديس وينظم لقاءات عامة دون مشاركة جماهيرية منذ بدء أزمة كورونا، السياسيين حول العالم إلى تجنب خلافاتهم وتوحيد جهودهم كجبهة واحدة ضد وباء كورونا.

وقال إن المضي قدما دون تضامن عالمي أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي سيؤدي إلى "فيروس أسوأ".

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"أصبحت بشرتهما سوداء".. حالة غريبة تصيب طبيبين مصابين بكورونا في مستشفى ووهان (صور)

21 أبريل 2020
تحول لون طبيبان صينيان إلى الأسود بعد إصابتها بفيروس كورونا
تحول لون طبيبان صينيان إلى الأسود بعد إصابتها بفيروس كورونا

في واقعة غريبة، تحول لون وجه طبيبين صينيين إلى اللون الأسود، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في شهر يناير الماضي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان الطبيبان "يي فان" و "هو ويفينغ" (يبلغان من العمر 42 عاماً)، أصيبا بالفيروس أثناء علاجهما المرضى في مستشفى ووهان المركزي في يناير الماضي.

وقال طبيبهما لوسائل الإعلام الصينية إن تغير لون بشرتهما "غير طبيعي"، وقد يكون نتج عن اختلالات هرمونية بعد أن تضرر كبدهما بسبب نوع من الأدوية التي تلقياها في بداية العلاج، وتوقع عودة لون بشرة الطبيب إلى حالتها الطبيعية بعد تحسن وظائف الكبد.

والطبيبان هما زميلان للدكتور "لي ون ليانغ" أول من حذر من الفيروس، وهددته الحكومة الصينية بالسجن إذا استمر في تحذيراته، قبل أن يموت في 7 فبراير بعد الإصابة بالفيروس.

وبعد إصابة الطبيبين في 18 يناير الماضي، تم وضع الدكتور "يي" على جهاز التنفس الصناعي "ECMO" لمدة 39 يوماً، بسبب تدهور صحته.

وجهاز "ECMO" عبارة عن أداة تقوم بوظائف القلب والرئتين عبر ضخ الأوكسجين في الدم.

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الدكتور"يي" قبل الإصابة بفيروس كورونا وبعدها
الدكتور"يي" قبل الإصابة بفيروس كورونا وبعدها

وأكد الدكتور يي في حديث إلى قناة " CCTV" من سريره في المستشفى أنه تعافى إلى حد كبير، مضيفاً أنه يمكنه أن يتحرك في السرير بشكل طبيعي، لكنه لا يزال يكافح من أجل المشي بشكل مستقل.

وأشار إلى انه عندما استيقظ لأول مرة وتعرف على حالته وشاهد وجه، شعر بالخوف، مؤكداً أنه تغلب على العقبة النفسية.

أما الدكتور "هو" الذي يعمل طبيب مسالك بولية، فحالته خطيرة، كما قال الدكتور "لي شوشينغ" الذي يعالجه، وعبّر عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وكان "هو" هو الآخر وضع على جهاز تنفس  من 7 فبراير إلى 22 مارس، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل الجاري.

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الدكتور"هو" قبل الإصابة بفيروس كورونا وبعدها
الدكتور"هو" قبل الإصابة بفيروس كورونا وبعدها

 