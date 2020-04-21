بسبب كورونا.. البابا يؤجل حدثين دوليين كبيرين لمدة عام كامل

قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، الإثنين، إن البابا فرنسيس، أجّل اجتماعين كبيرين للكنيسة الكاثوليكية الدولية لمدة عام، بسبب تفشي وباء كورونا.

وهذه المرة، تعد الأولى التي يؤثر فيها تفشي المرض على برنامج طويل المدى للكنيسة التي يبلغ عدد اتباعها حول العالم أكثر من 1.3 مليار شخص.

واتخذ البابا القرار بعد التنسيق مع اللجنة المسؤولة عن الإعداد لليوم العالمي للشباب الكاثوليكي والأسر والحياة.

وتم تأجيل الاجتماع العالمي للأسر، الذي كان من المقرر عقده في روما، العام المقبل، إلى عام 2022.

كما تم تأجيل يوم الشباب العالمي، الذي كان من المقرر عقده في عام 2022 في لشبونة، حتى عام 2023.

وكلا الحدثين، اللذين يقامان في مكان مختلف كل بضع سنوات، يجتذبان حشودًا كبيرة من عدة دول عبر العالم.

وتستمر هذه الأحداث لعدة أيام، ويختمها البابا تقليديًا.

وأعلن بروني عن تسجيل حالة إصابة تاسعة لرجل دين أو موظف في "الكرسي الرسولي" بالفيروس، مشيراً إلى أن الشخص نقل إلى المستشفى لوضعه تحت المراقبة.

ويوم الأحد، دعا البابا فرنسيس، الذي يرأس قداديس وينظم لقاءات عامة دون مشاركة جماهيرية منذ بدء أزمة كورونا، السياسيين حول العالم إلى تجنب خلافاتهم وتوحيد جهودهم كجبهة واحدة ضد وباء كورونا.

وقال إن المضي قدما دون تضامن عالمي أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي سيؤدي إلى "فيروس أسوأ".