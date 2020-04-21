أزمة كورونا

كورونا وتأثير التدخين.. أعلى هيئة صحية أميركية تقول كلمتها

21 أبريل 2020
أكثر من 1.1 مليار شخص مدخن حول العالم
أكثر من 1.1 مليار شخص مدخن حول العالم

قالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA" أن التدخين ومنتجات النيكوتين تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت في مراجعة ثانية أجرتها حول هذا الأمر في رد على استفسارات وكالة بلومبيرغ أن الأشخاص المدخنين قد يكونون في خطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أوضحت FDA أن المدخنين يعانون من أعراض أسوأ فيما يتعلق بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، لكنهم لم يقولوا في حينها إن كان التدخين يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد أم لا.

ويأتي هذا التصريح من إدارة الأغذية بعدما سجل في جميع أنحاء العالم قرابة 2.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 171 ألف وفاة.

ويقدر عدد المدخنين حول العالم بأكثر من 1.1 مليار شخص، وهناك نحو 41 مليون شخص يستخدمون منتجات النيكوتين عن طريق السجائر الإلكترونية.

وتؤكد FDA أن تدخين السجائر بما في ذلك الإلكترونية منها، يسبب أمراض القلب والرئة ويثبط الجهاز المناعي ويزيد من خطر التهابات الجهاز التنفسي.

وردا على ما يقوله البعض إن السجائر الإلكترونية ضررها أقل، حذرت الإدارة الأميركية للغذاء من الاعتماد على هذه الفرضية مؤكدة أن تعرض الرئتين لمواد كيميائية سامة يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب بلومبرغ.

وكان خبراء في القطاع الصحي حول العالم قد حذروا من أثر التدخين على الأمراض التنفسية المعدية، إذ يقلل التدخين من قدرة الجسم على مقاومة تلك الأمراض.

كبير مسؤولي القطاع الصحي البريطاني، كريس ويتي، قال أمام البرلمان البريطاني إن على المدخنيين أن يقلقوا من الأمراض التنفسية المعدية، مثل كورونا، لأنهم أكثر عرضة لالتقاط العدوى وجهازهم المناعي لا يعمل بالكفاءة المطلوبة.

عالمة الأوبئة ساسكيا بوبيسكو قالت لموقع "بزنس إنسايدر" إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع التدخين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل تنفسية حادة أو الالتهاب الرئوي.

التدخين أيضا يجعل أعراض الفيروس أكثر سوءا، وفق البروفيسور سانجايا سيناناياكي، الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية لأنه مرتبط بأمراض الرئتين والقلب المزمنة، وعندما تحدث مشاكل من هذا النوع تتفاقم أعراض "كوفيد-19" الناتج عن الفيروس، لأن الأخير يصيب الجهاز التنفسي.

وتشير دراسات أجريت على مصابين بالفيروس في الصين إلى أن عدد ضحايا الفيروس من الرجال أكثر من النساء، ويرى خبراء أن سبب ذلك هو التدخين، لأن نسبة المدخنين الرجال في الصين أكبر بكثير من النساء، وبحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت عام 2019 فإن 47.6 في المئة من الرجال الصينيين يدخنون، مقارنة بـ 1.8 في المئة فقط من النساء.

وكان عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، قد قال خلال مارس الماضي إن "الوقت المناسب للإقلاع عن التدخين هو الآن".

اقرأ أيضا

فرضت تونس منذ 22 مارس إغلاقا تاما وحظر تجول ليليا
عربي ودولي

جدل حول ظروفهم.. مئات التونسيين العالقين في ليبيا يعودون لديارهم

سبعة إلى عشرة ملايين أميركي باتوا مهددين بالإغلاق النهائي والكامل لأعمالهم الصغيرة
أزمة كورونا

عشرة ملايين أميركي يواجهون خطر الإفلاس

أكثر من 1500 حالة إصابة بفيروس كورونا في العراق
العراق

الحكومة العراقية تخفف قيود كورونا وفق ضوابط جديدة

عناصر من الشرطة المغربية
عربي ودولي

سربت أسماؤهم وصورهم.. حملة تحريض ضد أفراد من "مجتمع الميم" بالمغرب

 إدارة الغذاء والدواء الأميركية وافقت على أول اختبار منزلي للكشف عن فيروس كورونا المستجد
أميركا

أميركا تسمح بأول اختبار منزلي للكشف عن كورونا

أكثر من 1.1 مليار شخص مدخن حول العالم
أزمة كورونا

كورونا وتأثير التدخين.. أعلى هيئة صحية أميركية تقول كلمتها

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر توصية لاستكمال بطولات الموسم
رياضة

محليا وقاريا.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوصي باستكمال الموسم

أزمة كورونا

عشرة ملايين أميركي يواجهون خطر الإفلاس

21 أبريل 2020
سبعة إلى عشرة ملايين أميركي باتوا مهددين بالإغلاق النهائي والكامل لأعمالهم الصغيرة
سبعة إلى عشرة ملايين أميركي باتوا مهددين بالإغلاق النهائي والكامل لأعمالهم الصغيرة


رابح فيلالي - واشنطن


عادل الأسد مهاجر يمني، جاء مع عائلته الولايات المتحدة قبل عقود من الزمن لكنه اختار العمل الحر طريقا في حياته، من خلال إنشاء سلسلة مطاعم في مدينتي ديترويت وديربورن بولاية ميشيغان، اللتين يوجد بهما أكبر تجمع سكاني للعرب خارج دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يواجه عادل، ومنذ قرار الإغلاق بولايته وفي كامل الولايات المتحدة بسبب مخاوف الانتشار الواسع لفيروس كورونا، أخطارا حقيقية تتهدد أعماله، بسبب انحسار فرصة العمل الوحيدة في مطعمه، واقتصارها على خدمة التسليم عند الباب أو التوصيل للمنازل، مما أضعف مداخيل المطعم إلى الحد الذي بات معه عاجزا عن الوفاء بالتزاماته المالية اليومية والشهرية، ومنها إيجار المحل وخدمات الماء والكهرباء والإنترنت وخطوط الهواتف إضافة إلى أجور العمال.

 يؤمن عادل أن هناك ما هو أكبر من علاقة العمل بالعاملين في مطعمه، إيمانا بفكرة المصير الواحد، لذلك اختار فكرة الانحياز للإبقاء على عماله من ذوي الأصول المختلفة في مناصب عملهم، على أن يتم تقاسم تكاليف المرحلة الحالية بالتساوي مع الجميع.

 عادل هو واحد من سبعة إلى عشرة ملايين من الأميركيين، الذين باتوا مهددين بالإغلاق النهائي والكامل لأعمالهم الصغيرة والحرة، وهي الفئة الأكثر تأثرا من غيرها في كامل البلاد بقرارات الإغلاق الكامل، التي تم اتخادها عبر الولايات الخمسين بسبب كورونا.

 الأسبوع الخامس منذ قرار الإغلاق، ارتفع فيه عدد العاطلين عن العمل في كامل البلاد إلى ما يفوق العشرين مليون أميركي، في حالة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وتفوق بكثير تلك المعدلات العالية من البطالة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية عام 2008 في عموم الولايات المتحدة.
  
يسجل كل أسبوع من هذه الأسابيع الخمسة، ما بين أربعة إلى خمسة ملايين أميركي على قوائم المطالبين بمساعدات حكومية، على مستوى مكاتب العمل، رغم تلك المعونات التي كان الكونغرس قد أقرها باقتراح من البيت الأبيض، والتي بلغت حدود اثنين تريليون من الدولارات لمساعدة العائلات والأعمال الأميركية.

لكن حتى هذا المبلغ، وعلى ضخامته، عجز عن الوفاء بالحاجات المتزايدة للأميركيين في هذه المحنة، وقد خصص منها جزء كقروض لأصحاب الاعمال الحرة نفذ من البنوك، في وقت لا تزال هناك ملايين الطلبات على قائمة الانتظار.

 هذه التطورات المتسارعة دفعت بالكونغرس إلى بحث خطة مساعدات جديدة بقيمة مئتين وخمسين مليار دولار، لإنعاش هذه الأعمال وإبقائها على قيد الحياة ومنع مصير إشهار الإفلاس والإغلاق الدائم عنها، وبالتالي إيجاد ملايين العاطلين الجدد في سوق العمل.

وإلى أن يتم الاتفاق بشأن تفاصيل هذه المعونات الجديدة، يقول حسان السمرهوني صاحب مؤسسة صغيرة للسياحة بمنطقة شمال فرجينيا، تربط بين وطنه الأصلي المغرب والولايات المتحدة، أن عمله يواجه مصيرا مجهولا في هذه الأزمة.

  أعماله مغلقة بالكامل. ويضيف إلى قلقه الأصلي قلقا آخر، عندما يقول إن "آخر ما يمكن أن يفكر فيه الناس في أزمة كهذه هو السفر إلى خارج البلاد وتحديدا إلى هذه البلدان البعيدة جغرافيا".

وحتى وإن توفر بعض الوقت والمال للسائح الأميركي، فهناك "أولويات جديدة في حياة الناس في المرحلة الحالية، وبالتأكيد أن الأسفار ليست واحدة منها".

يجلس على أريكته في غرفة الجلوس ببيته، ويقول إنه يعرف المصير الذي ينتظره بين اللحظة والأخرى، وكذلك العمال المرتبطين بمؤسسته.

لكنه يؤمن أن الأولوية في اللحظة الراهنة هي لسلامة الجميع، وإن هناك أملا يحتفظ به في نفسه، وهو تلك المعونات التي ينتظر أن يقرها الكونغرس بين الساعة والأخرى، لإنقاذه من الإفلاس وملايين الأميركيين الآخرين، الذين هزت جائحة كورونا أعمالهم، وغيرت مسارات حياتهم، في اتجاهات.. جميعها بات مجهولا.
 