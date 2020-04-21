أزمة كورونا

28 ألف وفاة "مفقودة".. تقرير يرصد العدد الحقيقي لوفيات كورونا

21 أبريل 2020
تقرير يكشف نقصا شاسعا في عدد وفيات كوفيد-19
تقرير يكشف نقصا شاسعا في عدد وفيات كوفيد-19

أظهرت بيانات الوفيات في 11 دولة أن حصيلة الوفيات المعلنة خلال أزمة كورونا في الشهر الماضي تقل عن حصيلة التقرير الرسمي لوفيات المرض حول العالم، بـ 28 ألف حالة وفاة. 

ووجدت صحيفة نيويورك تايمز أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذه البلدان الشهر الماضي، يفوق العدد السنوات السابقة. والملاحظ أن كل الدول المشمولة في التقرير أوربية.

وتضم هذه الحصيلة حالات الوفاة بكوفيد-19 وكذلك أسباب أخرى، بما يشمل الأشخاص الذين لم يتسن علاجهم بسبب الضغط على المستشفيات.

وهذا جدول يوضح الفروقات في عدد الوفيات  بالدول المذكورة:

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جدول يوضح الفروقات في عدد ضحايا كورونا في عدد من الدول والرقم المعلن رسميا حول العالم
جدول يوضح الفروقات في عدد ضحايا كورونا في عدد من الدول والرقم المعلن رسميا حول العالم

ويظهر الجدول أن في باريس يموت ضعف العدد المعتاد للأشخاص كل يوم، وهو أكثر بكثير من ضحايا ذروة الأنفلونزا الموسمية. 

أما في مدينة نيويورك، فإن العدد الحالي يضاهي أربعة أضعاف الرقم العادي.

وبطبيعة الحال، فإن بيانات الوفيات خلال الجائحة ليست مثالية. ومن المرجح أن تعكس الفوارق بين أعداد الوفيات الرسمية وإجمالي حصيلة الضحايا، محدودية اختبارات الفيروس، بدلا من الخفض المتعمد لأعداد الضحايا، حسب التقرير. 

وحتى الثلاثاء بلغ عدد الوفيات المعلن بالمرض حوالي 165 ألف شخص حول العالم.

ويقول خبراء منهم تيم ريف عالم الديموغرافيا في معهد ماكس بلانك للأبحاث الديمغرافية في ألمانيا إن معظم البلدان تبلغ عن حالات وفاة كوفيد-19 التي حدثت في المستشفيات فقط.

ويضيف "أيا كان الرقم الذي يتم الإبلاغ عنه في يوم معين، فسيكون هذا تقديرا  أقل من الواقع. في كثير من الأماكن كان الوباء مستمرا لفترة كافية أتاحت تسجيل حالات الوفاة المتأخرة، مما يمنحنا صورة أكثر دقة عن حقيقة معدل الوفيات".

وتبدو الاختلافات كبيرة في البلدان التي تباطأت في الاعتراف بحجم المشكلة. وسجلت اسطنبول، على سبيل المثال، حوالي 2100 حالة وفاة أكثر من المتوقع من 9 مارس حتى 12 أبريل، وهو ما يقارب ضعف عدد الوفيات التي أعلنتها الحكومة التركية في تلك الفترة بالبلاد بأسرها، بسبب كوفيد-19.

وقدر تقرير نيويورك تايمز معدل الوفيات الزائد في كل دولة، من خلال مقارنة عدد الأشخاص الذين ماتوا بجميع الأسباب خلال هذا العام، بالمتوسط التاريخي خلال نفس الفترة. وهي ذات الطريقة التي تتبعها مجلة الإيكونوميست لحساب الوفيات الزائدة في مختلف البلدان.

وفي العديد من البلدان الأوروبية، تظهر بيانات حديثة أن عدد الأشخاص الذين يموتون أكثر من المعتاد بنسبة تتراوح بين  20 إلى 30 في المائة. وهذا ما يترجم حسابيا بعشرات الآلاف القتلى، حسب تقرير نيويورك تايمز.
 

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قبل انتعاش سعر نفط تكساس.. بورصات الشرق الأوسط تغلق منخفضة 

21 أبريل 2020
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البورصة المصرية ، أرشيفية

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على تراجع الثلاثاء، قبل انتعاش أسعار النفط الأميركي، وبسبب مخاوف من أن الولايات المتحدة لن يكون لديها متسع لمزيد من المخزونات، وسط تخمة في المعروض، بسبب تبعات إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو، عند سالب سبعة دولارات للبرميل ارتفاعا بمقدار 30.63 دولار من إغلاق يوم الاثنين، عندما أغلقت تلك العقود عند انخفاض بلغ سالب 37.63 دولار للبرميل.

لكن نفط غرب تكساس الوسيط أغلق، الثلاثاء، على سعر مرتفع لشحنات يونيو،  بلغ 11.57 دولار للبرميل.

وهبط مؤشر السوق السعودية 1.6 بالمئة مع تراجع سهم أرامكو اثنين بالمئة ونزول سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.9 بالمئة.

وأغلق سهم الشركة السعودية للكهرباء على انخفاض 3.1 بالمئة بعد أن أعلنت التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح عن العام المالي 2019. ويملك الصندوق أكثر من 74 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.

وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الشهر الماضي خفضا يقارب الخمسة بالمئة في ميزانيتها للعام الجاري، بما يوازي نحو 50 مليار ريال، وقالت إنها ستعيد تقييم الإنفاق وفقا للتطورات في سوق النفط وفي تبعات الجائحة.

وفي دبي، تراجع المؤشر 3.3 بالمئة، وفقد أكبر بنوك الإمارة، الإمارات دبي الوطني، 4.8 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 4.1 بالمئة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني الاثنين، أنه حقق ربحا صافيا 2.08 مليار درهم (566.33 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، بانخفاض 24 بالمئة عن نفس الفترة قبل سنة.

وانخفض مؤشر أبوظبي 2.7 بالمئة، بفعل نزول سهم بنك أبوظبي الأول 4.9 بالمئة.

وخسر مؤشر سوق الأسهم القطرية 1.4 بالمئة، وهبط سهم بنك قطر الوطني 2.3 بالمئة ومسيعيد للبتروكيماويات 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.8 بالمئة في أول جلسة بعد عطلة استمرت يومين في البلاد. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 3.8 بالمئة والشرقية للدخان 3.9 بالمئة.