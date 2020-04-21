28 ألف وفاة "مفقودة".. تقرير يرصد العدد الحقيقي لوفيات كورونا

أظهرت بيانات الوفيات في 11 دولة أن حصيلة الوفيات المعلنة خلال أزمة كورونا في الشهر الماضي تقل عن حصيلة التقرير الرسمي لوفيات المرض حول العالم، بـ 28 ألف حالة وفاة.

ووجدت صحيفة نيويورك تايمز أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في هذه البلدان الشهر الماضي، يفوق العدد السنوات السابقة. والملاحظ أن كل الدول المشمولة في التقرير أوربية.

وتضم هذه الحصيلة حالات الوفاة بكوفيد-19 وكذلك أسباب أخرى، بما يشمل الأشخاص الذين لم يتسن علاجهم بسبب الضغط على المستشفيات.

وهذا جدول يوضح الفروقات في عدد الوفيات بالدول المذكورة:

Image جدول يوضح الفروقات في عدد ضحايا كورونا في عدد من الدول والرقم المعلن رسميا حول العالم

ويظهر الجدول أن في باريس يموت ضعف العدد المعتاد للأشخاص كل يوم، وهو أكثر بكثير من ضحايا ذروة الأنفلونزا الموسمية.

أما في مدينة نيويورك، فإن العدد الحالي يضاهي أربعة أضعاف الرقم العادي.

وبطبيعة الحال، فإن بيانات الوفيات خلال الجائحة ليست مثالية. ومن المرجح أن تعكس الفوارق بين أعداد الوفيات الرسمية وإجمالي حصيلة الضحايا، محدودية اختبارات الفيروس، بدلا من الخفض المتعمد لأعداد الضحايا، حسب التقرير.

وحتى الثلاثاء بلغ عدد الوفيات المعلن بالمرض حوالي 165 ألف شخص حول العالم.

ويقول خبراء منهم تيم ريف عالم الديموغرافيا في معهد ماكس بلانك للأبحاث الديمغرافية في ألمانيا إن معظم البلدان تبلغ عن حالات وفاة كوفيد-19 التي حدثت في المستشفيات فقط.

ويضيف "أيا كان الرقم الذي يتم الإبلاغ عنه في يوم معين، فسيكون هذا تقديرا أقل من الواقع. في كثير من الأماكن كان الوباء مستمرا لفترة كافية أتاحت تسجيل حالات الوفاة المتأخرة، مما يمنحنا صورة أكثر دقة عن حقيقة معدل الوفيات".

وتبدو الاختلافات كبيرة في البلدان التي تباطأت في الاعتراف بحجم المشكلة. وسجلت اسطنبول، على سبيل المثال، حوالي 2100 حالة وفاة أكثر من المتوقع من 9 مارس حتى 12 أبريل، وهو ما يقارب ضعف عدد الوفيات التي أعلنتها الحكومة التركية في تلك الفترة بالبلاد بأسرها، بسبب كوفيد-19.

وقدر تقرير نيويورك تايمز معدل الوفيات الزائد في كل دولة، من خلال مقارنة عدد الأشخاص الذين ماتوا بجميع الأسباب خلال هذا العام، بالمتوسط التاريخي خلال نفس الفترة. وهي ذات الطريقة التي تتبعها مجلة الإيكونوميست لحساب الوفيات الزائدة في مختلف البلدان.

وفي العديد من البلدان الأوروبية، تظهر بيانات حديثة أن عدد الأشخاص الذين يموتون أكثر من المعتاد بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة. وهذا ما يترجم حسابيا بعشرات الآلاف القتلى، حسب تقرير نيويورك تايمز.

