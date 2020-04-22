"باسم البابا".. الكنيسة الكاثوليكية ترسل أجهزة تنفس صناعي إلى سوريا

قال مجمع الكنائس الشرقية الكاثوليكي، التابع للفاتيكان، أنه سيرسل 10 أجهزة تنفس صناعي إلى سوريا، وثلاثة أجهزة إلى مستشفى سانت جوزيف في القدس للاستجابة لوباء كورونا "باسم البابا".

وقال المجمع إن الأجهزة المرسلة ستتقاسمها ثلاثة مستشفيات تدار من قبل الكنيسة في سوريا، مضيفا أنه سيرسل معدات اختبار إلى غزة ومعدات طبية إلى مستشفى العائلة المقدسة في بيت لحم في الضفة الغربية.

ويدعم مجمع الكنائس الشرقية الكنائس الكاثوليكية الشرقية في جميع أنحاء العالم، ويهتم أيضًا باحتياجات الكاثوليك في مصر وإريتريا وشمال إثيوبيا وجنوب ألبانيا وبلغاريا وقبرص واليونان وإيران والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن وتركيا.

ودعا البابا فرنسيس، إلى عدم التخلي عن "من يعانون من الوباء، وخاصة الأشد فقرا".

وقال مجمع الكنائس الشرقية إن بعض جهود الإغاثة ستحول أموالا كانت مخصصة للاحتفال بـ"الجمعة العظيمة"، والتي تأجل الاحتفال بها هذا العام بسبب الوباء.

وأكد المجمع أنه "على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي" الناجم عن الوباء، فإن "الجماعة والوكالات التي ستضمن وصول المساعدة التي ترسلها سنويًا إلى المدارس والجامعات الكاثوليكية، بالإضافة إلى مساعدة النازحين في سوريا والعراق واللاجئين في لبنان والأردن".

وأعلن عن تسجيل 42 حالة إصابة بالمرض في سوريا وثلاث وفيات ناجمة عنه، لكن المختصين يتوقعون أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من هذا العدد.