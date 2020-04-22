أزمة كورونا

"تخلى عنا".. نصف الإيطاليين يرغبون بالخروج من الإتحاد الأوروبي

22 أبريل 2020
71 من الإيطاليين يرون ان الوباء قوض وحدة الاتحاد الأوروبي
71 من الإيطاليين يرون ان الوباء قوض وحدة الاتحاد الأوروبي

كشفت نتائج استطلاعات للرأي أجريت في أبريل الجاري، أن 71% من الإيطاليين يعتقدون أن أزمة وباء كورونا تقوض وحدة الاتحاد الأوروبي. 

وكشفت الاستطلاعات ذاتها ان نحو 55% يرغبون بالخروج من منطقة الاتحاد الأوروبي أو منطقة اليورو.

وتعد هذه النسب كبيرة في بلد يمثل إحدى ركائز الاتحاد ويتبنى تاريخيا التكامل الأوروبي.

وجاءت هذه النتائج عقب تضرر إيطاليا بشكل كبير من جائحة كورونا، إذ سجلت ثاني أكبر عدد من وفيات الوباء عبر العالم، علاوة على إصابات وصلت إلى 183957 مصابا، حتى اليوم. 

وتتهم روما شركاءها في الاتحاد الأوروبي، خصوصا ألمانيا وهولندا، بالأنانية لرفضهم تشارك الديون عبر إصدار "سندات كورونا" و"سندات أوروبية" (يورو بوند)، وهو ما ترغب به إيطاليا، حيث أصبحت هذه المسألة رهانا سياسيا داخليا.

ويعاني الاقتصاد الإيطالي بشدة من أزمة كورونا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي للبلد - 9.1 % هذا العام.

واستغلت أحزاب أقصى اليمين الإيطالية المناهضة للاندماج الكامل في أوروبا والداعية إلى تعزيز السيادة القومية الإيطالية، الاعتراض الألماني والهولندي على إصدار "سندات كورونا" لمواجهة تداعيات الوباء بهدف تعزيز موقفها.

وفي هذا السياق، قالت جورجيا ميلوني رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتشدد،  نهاية الأسبوع الماضي، إن الحكومة "ليست لديها فكرة واضحة عن قوتها التفاوضية، لأننا نحن الذين نقرر حاليا ما إذا كانت أوروبا موجودة".

وأضافت أن "الجميع يدركون أنه لن يكون هناك أوروبا من دون بريطانيا وإيطاليا، إذ لن تبقى حينها سوى ألمانيا كبرى ستسحق الجميع حتى فرنسا".

ويتبنى زعيم "حزب الرابطة" ماتيو سالفيني نفس الرأي، رغم أفول نجمه بعد مغادرته الحكومة في أغسطس 2019.

ويتهم سالفيني رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، بأنه يريد بيع إيطاليا "بثمن بخس".

ويتركز الجدل بصفة خاصة على اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع القادم الذي يناقش سن تدابير اقتصادية مشتركة لمواجهة تداعيات الأزمة.

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أزمة كورونا

ماراثون برلين لن يقام في موعده بسبب كورونا

22 أبريل 2020
يحظى ماراثون برلين بكثير من الاهتمام في العاصمة الألمانية
يحظى ماراثون برلين بكثير من الاهتمام في العاصمة الألمانية

قال منظمو ماراثون برلين، الأربعاء، إن السباق لن يقام في موعده في سبتمبر المقبل، بعدما حظرت ألمانيا التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص حتى 24 أكتوبر بسبب وباء كوفيد-19.

ولم يحدد المنظمون ما إذا كان السباق، الذي شهد تسجيل آخر سبعة أرقام قياسية عالمية في ماراثون الرجال، سيؤجل أو يلغى بالكامل.

وقال المنظمون في بيان "علمنا من مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ في برلين يوم 21 أبريل، أنه ووفقا لسياسة الاحتواء المحلية فإن كل الفعاليات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص لن يسمح بها حتى 24 أكتوبر".

وأضاف "هذا ينطبق على العديد من فعالياتنا لكنه ينطبق خصوصا على ماراثون برلين الذي لا يمكن إقامته في موعده في 26 و27 سبتمبر".

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 148 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم أكثر من 5 آلاف شخص، فيما فرضت الدولة الأوربية إجراءات إغلاق وحد من التجول في محاولة لاحتواء المرض.

وتأجل ماراثون لندن، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد الماضي، إلى الرابع من أكتوبر المقبل بسبب الفيروس الذي أصاب ما يزيد عن 2.5 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 177 ألف شخص.