تزايد حالات التسمم بالمطهرات بالتزامن مع انتشار كورونا

شنت الصين لعقود، حرب تجسس ضد الولايات المتحدة، مستغلة مجتمع أميركا المنفتح واقتصاد السوق "لسرقة المعلومات الهامة والأسرار التجارية وأدوات التكنولوجيا" وفق شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية.

الشبكة سلطت الضوء، في تقرير الثلاثاء، على سياسات بكين الخارجية المعتمدة على الحرب الخفية التي أساسها التجسس.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم إن جائحة كورونا التي تسبب فيها تفشي الفيروس التاجي كوفيد- 19، كانت "فرصة" لبكين لتصعيد تجسسها على الأراضي الأميركية.

We knew China wanted to control the #coronavirus narrative when they tried to blame Wuhan’s deadly outbreak on U.S. soldiers. Doesn’t make this report from our intel community that Chinese operatives are actively distorting the story any less disturbing. https://t.co/mrleZCPH2Z

تركيز الصين الأساسي الآن، وفقًا للعديد من مسؤولي الاستخبارات الحاليين والسابقين الذين قابلتهم شبكة فوكس نيوز، هو محاولة السيطرة على رواية تفشي المرض داخل الولايات المتحدة وإلقاء اللوم على أي مكان غير بكين.

مصدر موثوق قال لفوكس نيوز إن هناك بالفعل اختراقات لأنظمة الكمبيوتر، وتجنيد بشري نشط للمواطنين الأميركيين، في سفاراتهم وقنصلياتهم حيث جواسيسهم الذين يعملون تحت غطاء دبلوماسي أو غطاء غير رسمي.

وفي أواخر مارس الماضي، عبر مسؤولو إدارة ترامب عن سعيهم لاستئصال جواسيس مشتبه بهم من وسائل إعلام أميركية بارزة، فضلاً عن منافذ صينية يشتبه في أنها تقدم تقارير إعلامية كاذبة في الغالب إلى الحزب الشيوعي الصيني.

أحد مسؤولي الدفاع الأميركي، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قال من جانبه، إن الصين تركز بحثها داخل الولايات المتحدة أيضا على سرقة التكنولوجيا وتقنيات الاستعداد العسكري .

العقيد المتقاعد جيمس وليامسون في القوات الخاصة، قال في هذا الصدد إن الجانب الصيني نشط في نطاق التجسس على المتعاملين معهم من هنا، خصوصا ما تعلق بالتكنولوجيا".

الرجل عبر عن تخوفه من وصول جواسيس الصين إلى خصائص تكنلوجية دقيقة تستخدمها وزارة الدفاع الأميركية في نطاق جد حساس".

وقال "إذا لم تكن الأجزاء نفسها، على الأقل المكونات الحاسمة التي يتم استخدامها في تكنولوجيا الدفاع الأميركية الحساسة".

رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية المتقاعد، دان هوفمان، حذر بدوره، من أن الصينيين غالبًا ما يستخدمون منصات الشبكات التجارية مثل "لينكد إن" لتشكيل الاتصالات وتجنيد جواسيس.

يذكر أن مسؤولين شككوا في صفقة "تبرع" قامت بها شركة صينية تدعى "دي جيانغ" لـ22 ولاية أميركية مكونة من طائرات من دون طيار استخدمتها 43 وكالة لإنفاذ القانون لمراقبة مدى احترام تدابير التباعد الاجتماعي.

لكن شركة "دي جيانغ" (Innovations Di Jiang) التي تمتلك نحو 77 في المئة من سوق”الدرونز" في الولايات المتحدة، زعمت أنها لا تستطيع الوصول إلى المعلومات من طائراتها بدون طيار في الخارج.

و"دي جيانغ" هي شركة صينية، خاضعة لقانون الأمن القومي الصيني والأمن السيبراني. وهذا يعني أن الحزب الشيوعي الحاكم يصل إلى جميع بيانات منتوجاتها، بما في ذلك البيانات التي تم جمعها في الولايات المتحدة من قبل أشخاص أميركيين - على أنها" بيانات صينية ".

Why are we using Di Jiang Innovations drones that were donated to 43 LE Agencies in 22 states? Because of their global dominance in the market, they fall under the watch of the CCP. New Jersey is using them as surveillance on social distancing violations.#RECALLDJIDRONES