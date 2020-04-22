زوجان لم يسمعا عن جائحة كورونا أبدا.. ما السبب؟

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انتشر فيروس كورونا في العالم من دون أن يعلما
انتشر فيروس كورونا في العالم من دون أن يعلما

منذ عام 2017 تعيش إيلينا مانيغيتي وريان أوزبورن في قارب ويجولان العالم عبر البحار والمحيطات، بعد أن تركا وظيفتيهما وانقطعا عن العالم.

الزوجان وحتى يستمتعان بالرحلة الطويلة، تركا فقط مساحة للتواصل مع أسرتيهما شرط أن يكون التواصل للأخبار الجيدة فقط " لا أخبار سيئة أبدا"، وفق تقرير لموقع شبكة بي بي سي البريطانية.

كان الزوجان، اللذان عاشا في مانشستر، يسافران عبر المحيط الأطلسي من جزر الكناري إلى منطقة البحر الكاريبي الشهر الماضي عندما انتشر فيروس كورونا في العالم من دون أن يعلما.

تقول إيلينا: "في فبراير سمعنا أن هناك فيروسا في الصين، ولكن مع المعلومات المحدودة  انذاك اعتقدنا أنه في الوقت الذي نصل فيه إلى منطقة البحر الكاريبي في غضون 25 يوما، سيكون كل شيء قد انتهى".

 ولكن بعد الوصول إلى منطقة في البحر فيها إشارة هاتفية جيدة، اكتشفا إغلاق حدود الجزيرة واكتشفا أن العالم يعاني من جائحة عالمية لم يسمعوا شيئا عنها.

 وحول الزوجان القارب إلى غرينادا، ولأن إيلينا مواطنة إيطالية، حذرتها صديقة لها تتواجد بالجزيرة من أنه قد لايسمح لها بالدخول، لكن لحسن الحظ وبفضل جهاز تتبع جي بي إس على القارب أظهرت للسلطات إنها لم تكن في إيطاليا بؤرة الفيروس منذ أشهر.

وتمكنا من إثبات تاريخ سفرهما، وأنهما كانا في عزلة لمدة 25 يوما في البحر. وأخيرا سمح لهما بالوقوف على اليابسة..

وقد وجدت كل من إيلينا وريان صعوبة في معرفة كيف أثر الوباء على عائلتيهما في البداية، قبل أن تتواصل مع والدها.

وأخبروها أن مسقط رأسها في منطقة لومبارديا الإيطالية هي واحدة من أكثر المناطق تضررا في العالم بالفيروس".

وتقيم  إيلينا وريان في بيكيا، سانت فنسنت، لكنهما يرغبان في الخروج  قبل بدء موسم الأعاصير في بداية يونيو لمواصلة استكشاف منطقة البحر الكاريبي.

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قالت دراسة نشرتها مجلة الأمراض المعدية الناشئة الأميركية إن الباحثين وجدوا أن تسعة أشخاص كانوا يجلسون قرب بعضهم البعض في مطعم في الصين في يناير أصيبوا بفيروس كورونا، بعد انتقال العدوى لهم من مكيف الهواء في المطعم.

وأشارت الدراسة، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر، إلى أن الأشخاص أصيبوا بالفيروس بعد تناولهم الطعام وكانوا يجلسون على طاولات مجاورة في مطعم من دون نوافذ بمدينة غوانزو الصينية.

ويرى الباحثون، الذين شاركوا في كتابة الدراسة، أن مكيف الهواء في المطعم نقل الرذاذ الحامل للفيروس من امرأة تبلغ من العمر 63 عاما كانت موجودة في المطعم

ويعتقد أن اعراض المرض لم تظهر عليها ولم تكن هي أصلا على علم بإصابتها.

تفاجأ الباحثون من نتائج الدراسة على اعتبار أن جزيئات فيروس كورونا ثقيلة ومن الصعوبة أن تنتقل لمسافات طويلة عبر الهواء، وقد لا تتجاوز مترا واحدا.

ويوصي الباحثون بضرورة زيادة المسافات بين الطاولات وتحسين التهوية داخل المطاعم من أجل منع انتشار الفيروس في المستقبل.

ووفقا لموقع "بزنس إنسايدر" فإن نتائج الباحثين دليل على أن الوضع في المطاعم لن تعود إلى ما كانت عليه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

ويضيف أن إدارات المطاعم قد تعمد مستقبلا إلى وضع تعليمات للحد من انتشار الفيروس ومنها تحديد وقت معين للزبائن للانتهاء من تناول الطعام، والعمل بسعة أقل والطلب من الموظفين ارتداء الكمامات وكذلك وضع فتحات مكيف الهواء في مكانات بعيدة عن الزبائن.

ويقول أستاذ الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت وليام شافنر إن نتائج البحث تعد مصدرا جيدا للمساعدة على فهم شكل إعادة افتتاح المطاعم في المستقبل.

وقررت معظم دول العالم التي تعاني من وباء كورونا، اغلاق المراكز الثقافية والحانات والمطاعم والصالات الرياضية، فضلاً عن منع الحفلات الموسيقية والمنافسات الرياضية التي عادة ما تشهد تجمعات كبيرة، للحد من انتشار الفيروس.

وتسبب الاجراء في الحاق خسائر مادية بملايين الدولارات وارتفاع معدلات البطالة، الأمر الذي دفع بعض الدول ومنها الولايات المتحدة إلى إعادة النظر بهذه القرارات من خلال رفع بعض القيود عن المطاعم وبعض المحال التجارية.