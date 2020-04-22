أزمة كورونا

كورونا.. تحسن جودة هواء المدن الأكثر تلوثا حول العالم

22 أبريل 2020
طرأ التحسن الأكبر في جودة الهواء على المدن ذات الهواء الأكثر تلوثا.
طرأ التحسن الأكبر في جودة الهواء على المدن ذات الهواء الأكثر تلوثا.

بالتزامن مع الإغلاق العالمي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد، طرأت تطورات كبيرة على جودة الهواء في تسع مدن رئيسية حول العالم، بحسب ما سجلته تقارير بيئية متخصصة.

ووجد تقرير سويسري، اعتمد على بيانات حكومية من كل من مدن دلهي ولندن ولوس آنجلس وميلان ومومباي ونيويورك وساو باولو وسيول ووهان وروما، أن جودة الهواء تحسنت بشكل ملحوظ في تلك البقاع.

وبحسب التقرير، فقد طرأ التحسن الأكبر في جودة الهواء على المدن ذات الهواء الأكثر تلوثا.

وشهدت العاصمة الهندية نيودلهي انخفاضا بتلوث الهواء بنسبة 60 بالمئة عن معدلات العام الماضي، على مدى الأسابيع الثلاثة التي فرضت فيها البلاد أوامر بقاء بالمنزل للحد من تفشي فيروس كورونا على أراضيها.

وأظهرت جودة الهواء في العاصمة الكورية الجنوبية سيول تحسنا بمقدار 54 بالمئة.

وسجلت مدينة ووهان الصينية انخفاضا بمستوى الشوائب والدخان في الهواء بمقدار 44 بالمئة.

وتقدم شركة "أي-كيو-إير" السويسرية، القائمة على التقرير، خرائط تبين مدى جودة الهواء حول العالم عبر موقع إلكتروني مخصص لتلك الغاية، تم إطلاقه بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة.

ويقدم الموقع معلومات ومؤشرات حول جودة الهواء في مدن العالم الرئيسية، إلى جانب تصنيف أكثر البقاع تلوثا.

وتدعم الشركة معلوماتها ببيانات سابقة توضح زيادة النقاء الطارئة على الهواء خلال أزمة كورونا، التي شهدت إغلاقا للأعمال غير الأساسية وتوقفا في حركة المواصلات بالطائرات والقطارات والسيارات، إلا ما ندر.

وأشارت وكالة ناسا كذلك في وقت سابق من شهر مارس، إلى انخفاض كبير في تلوث الهواء في الصين، خصوصا في مادة ثاني أكسيد النيتروجين الصادرة عن بعض العوادم.

ولاحظت ناسا انخفاض التلوث بانبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين في الشمال الشرقي للولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها.

وبينما انخفض التلوث في هواء روما، شهدت العاصمة الإيطالية ارتفاعا بنسب الدخان الناجم عن استخدام المنازل أنظمة التدفئة، قد يكون ذلك بسبب بقاء الكثيرين في بيوتهم.

ومن المتوقع أن يكون هذا التحسن في جودة الهواء مؤقتا، فقد شهد عام 2008 تحسنا في مستويات تلوث الهواء بالتزامن مع الأزمة المالية التي شهدتها تلك الفترة، إلا أنه عاد إلى وضعه مع انحسار الأزمة آنذاك.
 

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كورونا.. تحسن جودة هواء المدن الأكثر تلوثا حول العالم

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للمرة الثانية.. إسبانيا تعيد شحنة اختبارات كورونا "معيبة" للصين

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اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين
اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين

أعادت إسبانيا شحنة من اختبارات فيروس كورونا المستجد، إلى الصين، للمرة الثانية، بسبب وجود عيوب فيها، وفقا لصحيفة "البايس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الشحنة سبق للصين أن أرسلتها لتعويض شحنة أخرى من 58 ألف اختبار أرجعتها إسبانيا بسبب عدم دقتها في التشخيص.

واعتبرت السلطات الصحية في مدريد الأجهزة من شركة "شنتشن بيويزي" الصينية غير دقيقة إطلاقا، ولا يمكن استخدامها لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وأكدت وزارة الصحة الاسبانية، الأربعاء، أنها تسعى الآن لاسترداد المبلغ من "بيوإيزي" عن كامل الصفقة التي بلغت 640 ألف اختبار .

وذكرت الصحيفة أن الاختبارات لم تكن حساسة بما فيه الكفاية، ما يعني أن هناك فرصة لعدم اكتشاف الفيروس في شخص مصاب بالفعل بالعدوى.

ووفقا للصحيفة، أرسلت "بيوإيزي" عينة من الأطقم الجديدة، التي تم تحليلها في معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد وتبين أنها خاطئة، مما دفع إسبانيا إلى إلغاء الطلب بأكمله . 

ومن بين إجمالي 640 ألف اختبار أرسلتها الشركة، اضطرت وزارة الصحة الإسبانية إلى إعادة 58 ألفا منها في نهاية مارس.

وذكرت وزارة الصحة وشؤون المستهلك والرعاية الاجتماعية الإسبانية، في بيان، أن مجموعات الاختبار التي قدمتها الشركة الصينية "كانت معيبة وفشلت في تشخيص الناس بشكل صحيح عند اختبارها في المستشفيات". 

وكان وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أن البلاد اشترت 467 مليون دولار من الإمدادات الطبية من الصين، بما في ذلك 950 جهاز تنفس اصطناعي، و5.5 مليون مجموعة اختبار، و11 مليون قفاز، وأكثر من نصف مليار قناع وجه واقي.

 يذكر أن الحكومة البريطانية اشترت بدورها اختبارات للكشف عن فيروس كورونا من الصين بقيمة 20 مليون دولار، تبين فيما بعد أنها لا تعمل.