أزمة كورونا

للمرة الثانية.. إسبانيا تعيد شحنة اختبارات كورونا "معيبة" للصين

22 أبريل 2020
اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين
اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين

أعادت إسبانيا شحنة من اختبارات فيروس كورونا المستجد، إلى الصين، للمرة الثانية، بسبب وجود عيوب فيها، وفقا لصحيفة "البايس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الشحنة سبق للصين أن أرسلتها لتعويض شحنة أخرى من 58 ألف اختبار أرجعتها إسبانيا بسبب عدم دقتها في التشخيص.

واعتبرت السلطات الصحية في مدريد الأجهزة من شركة "شنتشن بيويزي" الصينية غير دقيقة إطلاقا، ولا يمكن استخدامها لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وأكدت وزارة الصحة الاسبانية، الأربعاء، أنها تسعى الآن لاسترداد المبلغ من "بيوإيزي" عن كامل الصفقة التي بلغت 640 ألف اختبار .

وذكرت الصحيفة أن الاختبارات لم تكن حساسة بما فيه الكفاية، ما يعني أن هناك فرصة لعدم اكتشاف الفيروس في شخص مصاب بالفعل بالعدوى.

ووفقا للصحيفة، أرسلت "بيوإيزي" عينة من الأطقم الجديدة، التي تم تحليلها في معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد وتبين أنها خاطئة، مما دفع إسبانيا إلى إلغاء الطلب بأكمله . 

ومن بين إجمالي 640 ألف اختبار أرسلتها الشركة، اضطرت وزارة الصحة الإسبانية إلى إعادة 58 ألفا منها في نهاية مارس.

وذكرت وزارة الصحة وشؤون المستهلك والرعاية الاجتماعية الإسبانية، في بيان، أن مجموعات الاختبار التي قدمتها الشركة الصينية "كانت معيبة وفشلت في تشخيص الناس بشكل صحيح عند اختبارها في المستشفيات". 

وكان وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أن البلاد اشترت 467 مليون دولار من الإمدادات الطبية من الصين، بما في ذلك 950 جهاز تنفس اصطناعي، و5.5 مليون مجموعة اختبار، و11 مليون قفاز، وأكثر من نصف مليار قناع وجه واقي.

 يذكر أن الحكومة البريطانية اشترت بدورها اختبارات للكشف عن فيروس كورونا من الصين بقيمة 20 مليون دولار، تبين فيما بعد أنها لا تعمل.

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أزمة كورونا

للمرة الثانية.. إسبانيا تعيد شحنة اختبارات كورونا "معيبة" للصين

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إجراءات غير مسبوقة.. صلاة التراويح في الحرمين تخضع لشروط

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العاهل السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين
العاهل السعودي يوافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين السعودية، الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة خلال شهر رمضان الذي يأتي هذا العام وسط إجراءات إغلاق غير مسبوقة بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين في بيان إن العاهل السعودي وافق على تخفيف صلاة التراويح إلى خمسة تسليمات مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن تعليق دخول المصلين سيستمر.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد قالت الثلاثاء إن السلطات قررت تقليل ساعات حظر التجول المفروضة على عدة مدن خلال شهر رمضان لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لشراء احتياجاتهم الأساسية داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه.

وكانت المملكة قد علقت في الشهر الماضي مناسك العمرة، بينما لم يتضح بعد مصير موسم الحج الذي يبدأ في نهاية يوليو المقبل.

واتخذت السعودية إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس، بينها إغلاق المراكز التجارية الكبرى ووقف الرحلات الجوية.

وسجلت السعودية 12772 حالة إصابة، و114 حالة وفاة حتى مساء الأربعاء.