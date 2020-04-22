أزمة كورونا

مادة في التبغ تحير الأطباء لتأثيرها على فيروس كورونا

22 أبريل 2020
أصر الباحثون على أنهم لا يشجعون السكان على التدخين
أصر الباحثون على أنهم لا يشجعون السكان على التدخين

يخطط باحثون فرنسيون لاختبار لصقات النيكوتين على مرضى فيروس كورونا المستجد، والعاملين في قطاع الصحة، بعدما أشارت دراسة إلى أن المدخنين قد يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

تشير الدراسة، التي أجريت في  أكبر مستشفى في باريس، إلى وجود مادة في التبغ، قد تكون النيكوتين، يمكن أن تمنع إصابة المدخنين بالفيروس، وتنتظر التجارب السريرية للصقات النيكوتين موافقة السلطات الصحية في البلاد.

ومع ذلك، أصر الباحثون على أنهم لا يشجعون الناس على التدخين لمخاطره الصحية التي قد تكون قاتلة.

وفي حين أن النيكوتين قد يحمي البعض من الإصابة بالفيروس، إلا أن المدخنين الذين أصيبوا بالفيروس غالباً ما تظهر عليهم أعراض أكثر خطورة بسبب التأثير السام لدخان التبغ على الرئة.

وفحص الفريق في مستشفى بيتيه - سالبتريير، 480 مريضا ثبتت إصابتهم بالفيروس، وأُحضر 350 منهم إلى المستشفى بينما سُمح للبقية، الذين يعانون من أعراض أقل خطورة، بالعودة إلى منازلهم.

ووجدوا  أن من بين أولئك الذين أدخلوا المستشفى، وكان متوسط أعمارهم 65 عاماً، 4.4 في المئة فقط من المدخنين المنتظمين، ومن بين المفرج عنهم في المنزل، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 44 عاماً، كان 5.3 في المئة منهم يدخنون.

ومع الأخذ في الاعتبار عمر وجنس المرضى، اكتشف الباحثون أن نسبة المدخنين من هؤلاءالمرضى، كانت أقل بكثير من نسبتهم بين عموم السكان.

وأشار عالم الأعصاب الفرنسي الشهير جان بيير الذي استعرض الدراسة، إلى أن النيكوتين قد يمنع الفيروس من الوصول إلى خلايا في الجسم، ما يحد من انتشاره.

النيكوتين قد يقلل أيضا من رد الفعل المفرط للجهاز المناعي في الجسم، الذي رصد في الحالات الأكثر شدة من العدوى.

وتأتي دراسة المستشفى الفرنسي، بعد أيام من تحذير  لإدارة الغذاء والدواء الأميركية "FDA"، من أن التدخين ومنتجات النيكوتين تزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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22 أبريل 2020
اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين
اكدت وزارة الصحة الاسبانية أنها تسعى لاسترداد المال الذي دفعته للصين

أعادت إسبانيا شحنة من اختبارات فيروس كورونا المستجد، إلى الصين، للمرة الثانية، بسبب وجود عيوب فيها، وفقا لصحيفة "البايس" الإسبانية.

وقالت الصحيفة إن الشحنة سبق للصين أن أرسلتها لتعويض شحنة أخرى من 58 ألف اختبار أرجعتها إسبانيا بسبب عدم دقتها في التشخيص.

واعتبرت السلطات الصحية في مدريد الأجهزة من شركة "شنتشن بيويزي" الصينية غير دقيقة إطلاقا، ولا يمكن استخدامها لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 وأكدت وزارة الصحة الاسبانية، الأربعاء، أنها تسعى الآن لاسترداد المبلغ من "بيوإيزي" عن كامل الصفقة التي بلغت 640 ألف اختبار .

وذكرت الصحيفة أن الاختبارات لم تكن حساسة بما فيه الكفاية، ما يعني أن هناك فرصة لعدم اكتشاف الفيروس في شخص مصاب بالفعل بالعدوى.

ووفقا للصحيفة، أرسلت "بيوإيزي" عينة من الأطقم الجديدة، التي تم تحليلها في معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد وتبين أنها خاطئة، مما دفع إسبانيا إلى إلغاء الطلب بأكمله . 

ومن بين إجمالي 640 ألف اختبار أرسلتها الشركة، اضطرت وزارة الصحة الإسبانية إلى إعادة 58 ألفا منها في نهاية مارس.

وذكرت وزارة الصحة وشؤون المستهلك والرعاية الاجتماعية الإسبانية، في بيان، أن مجموعات الاختبار التي قدمتها الشركة الصينية "كانت معيبة وفشلت في تشخيص الناس بشكل صحيح عند اختبارها في المستشفيات". 

وكان وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا قد أعلن في أواخر الشهر الماضي أن البلاد اشترت 467 مليون دولار من الإمدادات الطبية من الصين، بما في ذلك 950 جهاز تنفس اصطناعي، و5.5 مليون مجموعة اختبار، و11 مليون قفاز، وأكثر من نصف مليار قناع وجه واقي.

 يذكر أن الحكومة البريطانية اشترت بدورها اختبارات للكشف عن فيروس كورونا من الصين بقيمة 20 مليون دولار، تبين فيما بعد أنها لا تعمل.