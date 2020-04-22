ماراثون برلين لن يقام في موعده بسبب كورونا

قال منظمو ماراثون برلين، الأربعاء، إن السباق لن يقام في موعده في سبتمبر المقبل، بعدما حظرت ألمانيا التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص حتى 24 أكتوبر بسبب وباء كوفيد-19.

ولم يحدد المنظمون ما إذا كان السباق، الذي شهد تسجيل آخر سبعة أرقام قياسية عالمية في ماراثون الرجال، سيؤجل أو يلغى بالكامل.

وقال المنظمون في بيان "علمنا من مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ في برلين يوم 21 أبريل، أنه ووفقا لسياسة الاحتواء المحلية فإن كل الفعاليات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص لن يسمح بها حتى 24 أكتوبر".

وأضاف "هذا ينطبق على العديد من فعالياتنا لكنه ينطبق خصوصا على ماراثون برلين الذي لا يمكن إقامته في موعده في 26 و27 سبتمبر".

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 148 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم أكثر من 5 آلاف شخص، فيما فرضت الدولة الأوربية إجراءات إغلاق وحد من التجول في محاولة لاحتواء المرض.

وتأجل ماراثون لندن، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد الماضي، إلى الرابع من أكتوبر المقبل بسبب الفيروس الذي أصاب ما يزيد عن 2.5 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 177 ألف شخص.