أزمة كورونا

ولاية أميركية ترفع دعوى قضائية ضد الصين بشأن وباء كورونا

22 أبريل 2020
FILE - In this Sept. 9, 2019, file photo, Missouri Attorney General Eric Schmitt speaks in front of the U.S. Supreme Court in…
سجلت ولاية ميسوري أكثر من 6000 حالة إصابة بالفيروس التاجي و222 حالة وفاة

رفع المدعي العام لولاية ميسوري الأميركية، إيريك شميت، دعوى قضائية الثلاثاء ضد الحكومة الصينية بشأن جائحة الفيروس التاجي كوفيد- 19، متهما إياها بـ "الكذب على العالم"، وقال إنه "من الواجب محاسبتها".

وأكد مكتب شميت إنه رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني ومسؤولين ومؤسسات صينية أخرى، متهاما إياهم بإخفاء المعلومات واعتقال المبلغين، ونفي وجود فيروس كورونا عند بداية الجائحة.

شميت قال في تصريحات صحفية إن هذه الإجراءات أدت إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه" في دول كثيرة حول العالم، وخسائر في الأرواح وعواقب اقتصادية وخيمة في ميسوري، على سبيل المثال.

وأفاد مسؤولو الصحة في الولاية حيث يعمل شميت، عن أكثر من 6000 حالة إصابة بالفيروس التاجي و222 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وقال شميت في هذا الصدد "تسبب كوفيد 19 في أضرار لا يمكن إصلاحها للبلدان في جميع أنحاء العالم" وخص بالذكر "المرض والموت والاضطراب الاقتصادي والمعاناة البشرية".

وتابع "في ميسوري، تأثير الفيروس حقيقي للغاية، لقد أصيب آلاف وتوفي كثيرون، وتم فصل العائلات عن أحبائهم وهم يموتون، وأغلقت الشركات الصغيرة أبوابها، ويكافح أولئك الذين يعيشون على أجر يومي من أجل توفير الطعام لأسرهم".

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة المقاطعة الأميركية للمنطقة الشرقية في ميسوري، إن الصين "شاركت في تحريفات وإخفاء وانتقام لإخفاء خطورة تفشي كوفيد- 19عن بقية العالم".

ويتهم مكتب شميث بكين بإنكار خطر انتقال العدوى من شخص لآخر، والفشل في إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن هذا الانتقال. 

وتتضمن الدعوى اتهام الصين بإسكات المبلغين عن طريق اعتقال ثمانية أطباء أثاروا مخاوف بشأن الفيروس، وأن الصين "لم تتخذ سوى خطوات قليلة أو لم تتخذ أي خطوات لاحتواء" كوفيد- 19 ولم تقدم المشورة للجمهور بشأن خطورة الفيروس.

وتقول الدعوى إن الصين سمحت لملايين الأشخاص بالسفر عبر ووهان، حيث نشأ الفيروس، "مما يجعل تفشي المرض في جميع أنحاء العالم أمرًا لا مفر منه تقريبًا".

وتسلط الدعوى الضوء أيضا، على الأثر المدمر للوباء على ولاية ميسوري بوجه خاص، مشيرة إلى العدد غير المسبوق من مطالبات الإعانة، ومعدل البطالة في الولاية، وكذلك التأثير على ميزانية الدولة. 

وتلفت الدعوى إلى العواقب "الإنسانية"، مثل العزل الذي يتعرض له أخصائيو الرعاية الصحية الذين يتم عزلهم عن عائلاتهم، وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين الذين يتم إبعادهم عن أحبائهم.

وفي آخر حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 2700 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأودى الفيروس بحياة ما لا يقلّ عن 174 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في شهر ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية حتى مساء الثلاثاء.

وشُخّصت أكثر من مليونين و525240 إصابة مؤكدة في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 567400 شخص.

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أزمة كورونا

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ضغوط إيرانية لإعادة التبادل التجاري.. ومسؤولون عراقية يؤكدون إغلاق الحدود "حتى إشعار آخر"

22 أبريل 2020
يحجم العراقيون عن شراء المنتجات الإيرانية بسبب مخاوف صحية
يحجم العراقيون عن شراء المنتجات الإيرانية بسبب مخاوف صحية

تؤكد مصادر رسمية إن السلطات العراقية في بغداد والمحافظات تقاوم ضغوطا إيرانية تدفع باتجاه فتح الحدود بين البلدين أمام حركة التبادل التجاري وزوار المواقع الدينية.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، قوله إن "إيران تضغط من وراء الكواليس على وزارة الخارجية العراقية لفتح الحدود".

وكان رئيس منظمة الحج الإيرانية علي رضا رشيديان أعلن الأسبوع الماضي أن "التخطيط بدأ لإعادة فتح الحدود بين العراق وإيران". لكن المتحدث باسم هيئة الحدود العراقية، علاء الدين  القيسي قال للصحيفة، إن "معابرنا الحدودية البرية مع إيران والكويت مغلقة تماما أمام حركة الركاب والتبادل التجاري وسيستمر هذا الإغلاق حتى إشعار آخر".

وأغلق العراق حدوده مع إيران في مارس الماضي ضمن أجراءاته لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكانت أول حالة إصابة بالفيروس تسجل في العراق تعود لطالب إيراني يعتقد أنه نقل الفيروس من مدينة قم الإيرانية إلى مدينة النجف العراقية حيث كان يتلقى دروسا في العلوم الدينية.

وتعد إيران إحدى بؤر انتشار فيروس كورونا فى العالم، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 75 ألف إصابة و5200 حالة وفاة، مع تسجيلها نحو 1400 حالة إصابة جديدة يوميا.

ومن دون التجارة والتنقل بين إيران والعراق، سيكون من الصعب على طهران التي تتعرض لعقوبات اقتصادية دولية، وتواجه صعوبات في بيع نفطها الذي انخفض سعره كثيرا، أن تستغل بعض صناعاتها غير النفطية التي كان العراق من أبرز زبائنها.

وحتى أغلاق الحدود بسبب الفيروس، كان العراق سوقاً رئيسياً للمنتجات الزراعية الإيرانية، ومواد البناء، وسلع الألبان، فضلاً عن الأسماك.

وتعد إيران موردا رئيسيا للغاز الطبيعى للعراق الذى يعتمد عليه فى تزويد محطات الكهرباء فى جنوبي ووسط البلاد بالوقود فى فترات الاستخدام المرتفع، لكن الطلب العراقي على الغاز تناقص مؤخرا.

والاثنين، منعت دورية لحرس الحدود في البصرة العراقية أفرادا في الميليشيات من أخذ شاحنات عراقية إلى إيران.

وخلال التظاهرات، انطلقت حملة لتشجيع المنتجات الوطنية العراقية، قال الخبراء الاقتصاديون إن أكثر من تضرر منها هي المنتجات الإيرانية والتركية واسعة الانتشار في الأسواق العراقية.

والآن، يبدو أن أغلب العراقيين، حتى الذين لا يشاركون مشاعر العداء مع إيران، يحاولون الابتعاد عن المنتجات الإيرانية، التي يحتمل أن تكون ملوثة بفيروس كورونا.

ففي الأسبوع الماضي، أوقف محافظ النجف دخول 20 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الإيرانية إلى النجف.

وتقوم كربلاء بالشي ذاته، بحسب نائب محافظ كربلاء جاسم  الفتلاوي، الذي قال لنيويورك تايمز إن "كربلاء تمنع دخول جميع منتجات الألبان وغيرها من المواد اللينة سواء من إيران أو غيرها من الدول المجاورة، بسبب احتمال نقل الفيروس التاجي في هذه المواد الغذائية أو على متنها".

مضيفا أن "كربلاء لا تسمح لأي زائر إيراني بالدخول - نريد منع الفيروس التاجي من الانتشار في المدينة".