أزمة كورونا

"أبتامير".. عقار للسرطان يمنح الأمل في التصدي لكورونا

23 أبريل 2020
المخابرات الأميركية تحذر من خطورة عقار كلوروكين
المخابرات الأميركية تحذر من خطورة عقار كلوروكين

قال فريق باحثين أميركيين إن عقارا تجريبيا يستخدم لعلاج مرضى السرطان يمكن أن يكون فعالا عند استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

العقار، الذي يطلق عليه اسم "aptamer"، يعتمد في مفعوله على آلية تمنع استنساخ خلايا السرطان في جسم الانسان وبالتالي يوقف انتشارها إلى أجزاء الجسم الأخرى.

يؤكد الباحثون، الذين يعملون في جامعة لويزفيل بولاية كنتاكي، أن اعطاء الدواء لمرضى كوفيد-19 سيقوم بنفس الشيء، ويمنع الفيروس من استنساخ نفسه والانتشار في الجسم.

تم اكتشاف العقار من قبل فريق من الباحثين تقوده الدكتورة باولا بيتس أستاذة الطب في جامعة لويزفيل.

تقول بيتس "مثل العديد من العلماء، بمجرد أن سمعت عن فيروس كورونا المستجد، أردت المساعدة وبدأت أفكر في كيفية الاستفادة من بحوثي مع جهود الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا".

وتابعت "عادة ما يستغرق تطوير دواء من نقطة الصفر سنوات عديدة، حيث يتعين إجراء الكثير من الاختبارات على الحيوانات لمحاولة إظهار أنه آمن، ثم تختبره على البشر".

"لكن لأن هذا الدواء تم اختباره بالفعل على البشر، نأمل أن نتمكن من اختصار الكثير من الوقت"، وفقا لبيتس.

تأمل الباحثة الأميركية في أن يحصل فريقها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بسرعة لبدء التجارب.

ويؤكد الفريق البحثي أن إعطاء مرضى كوفيد-19 جرعة من العقار في وقت مبكر سيمنع الفيروس من الانتشار داخل أجسادهم وبالتالي يقلل من احتمالات تعرضهم للأعراض الشديدة التي تترافق مع المرض.

كما أن العقار يمكن أن يعطى أيضا للأشخاص الذين وصلوا لمراحل متقدمة ولديهم أعراض شديدة من أجل تخفيفها.

وأعلن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركي بقيادة الدكتور  أنتوني فاوتشي الأربعاء أنه لا توجد أدلة علمية كافية على فعالية أي دواء في علاج فيروس كورونا حتى اليوم.

وكانت العديد من التقارير تحدثت عن فعالية دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين، وعدد من الأدوية الأخرى في علاج مرضى كورونا، إلا إن دراسات أخرى عارضت هذه النتائج.

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"أبتامير".. عقار للسرطان يمنح الأمل في التصدي لكورونا

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منوعات

صبي اسمه "كورونا".. تعرض للتنمر فأصبح توم هانكس صديقه

23 أبريل 2020
شعر "كورونا" بالحزن بسبب التنمر، فراسل توم هانكس.
شعر "كورونا" بالحزن بسبب التنمر، فراسل توم هانكس.

قالت وسائل إعلام أسترالية إن نجم هوليوود توم هانكس أرسل خطابا وآلة كاتبة تحمل العلامة التجارية "كورونا" إلى صبي أسترالي في الثامنة من عمره، كتب له يشكو من التنمر بسبب اسمه، وهو كورونا.

وكتب كورونا دي فريس من غولد كوست بولاية كوينزلاند الأسترالية إلى هانكس، الذي أمضى هو وزوجته ريتا أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في منتجع أسترالي بسبب إصابتهما بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة السابعة التلفزيونية أن الصبي كتب إلى هانكس يقول: "سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟".

وأضاف أنه يحب اسمه، لكن أناسا في المدرسة ينادونه فيروس كورونا، ما سبب له الحزن والغضب.

ورد هانكس، الحائز على جائزتي أوسكار، على الصبي قائلا: "هل تعلم أنك الشخص الوحيد الذي عرفته يحمل اسم كورونا؟".

وأظهرت صورة للخطاب نشرتها القناة السابعة أن هانكس قال فيه: "أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة ستناسبك.. اسأل أحد الكبار كيف تعمل. واستخدمها في الرد علي".

وختم هانكس خطابه قائلا: "أصبح لديك صديق .. أنا".