أزمة كورونا

هل أمرت الصين بـ"تدمير عينات" كورونا؟

23 أبريل 2020
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي الأربعاء، الصين، بأنها قامت بـ"تدمير" عينات لفيروس كورونا المستجد في إطار جهودها للتغطية على تفشي المرض، وتشير بعض التقارير إلى أن بكين حاولت بالفعل منع نشر معلومات حول عينات كانت بحوزتها قبل أسابيع.

وكان بومبيو قد ذكر في المؤتمر، أن الحكومة الصينية لم تشارك المجتمع الدولي، حتى الآن، عينات للفيروس تم جمعها داخل الصين، وقال إنها فرضت رقابة على الأشخاص الذين حاولوا تحذير العالم، وأمرتهم بوقف اختبار عينات جديدة، وتدمير العينات الموجودة.

تخاذلت بكين، بحسب الوزير، في الإبلاغ عن انتقال الفيروس بين البشر  "لمدة شهر حتى تفشى في كل مقاطعة داخل الصين".

وحتى بعد أن أخطر الحزب الشيوعي الصيني منظمة الصحة العالمية بتفشي الفيروس التاجي، فإن الصين "لم تشارك جميع المعلومات التي لديها".

وجاءت تصريحات الوزير وسط دعوات واشنطن لبكين للسماح لها بالوصول إلى معلومات أكثر حول تفشي الفيروس، ووسط مخاوف من تراخي معايير السلامة في معمل مدينة ووهان.

بومبيو قال إن "هذه المعامل لا تزال مفتوحة داخل الصين" والعديد من المختبرات مثل هذا المعهد "باتت تدرس مسببات الأمراض المعقدة".

صحيفة فاينانشال تايمز، قالت في تقرير حول الموضوع، إنه بتخفيف قيود الحركة في ووهان في الفترة الأخيرة، أصبح بإمكان العلماء المحليين استئناف عملهم في العينات المأخوذة خلال المراحل المبكرة لتفشي المرض، وتتبع مسارات المرضى، والبيانات الأخرى التي قد تحمل أدلة على كيفية ظهور المرض.

لكن "هناك دلائل على أن الصين لا تشارك جميع المعلومات التي تتوق بقية العالم إلى رؤيتها" بحسب الصحيفة، التي أضافت أنه "رغم انتشار فرضية أن الفيروس انتقل من الحيوانات في سوق للأغذية الحية في ووهان، إلا أن علماء درسوا جينات المرض، أكدوا أنه لا يوجد دليل قاطع على نوع الحيوان الذي انتقل منه".

ويضغط المسؤولون الأميركيون على الصين للإفصاح عن المزيد من البيانات حول المرض قبل 31 ديسمبر، أي قبل أن تبلغ بكين منظمة الصحة العالمية بوجود حالات التهاب رئوي في ووهان.

مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الوصول إلى ووهان ظل مقيدا منذ تفشي الفيروس، معتبرا أن ما بحوزة الصينيين من معلومات مهم "لأنهم يعرفون الكثير عن المرض وظلوا يحاربونه لمدة شهر على الأقل".

صحيفة فاينانشال تايمز نقلت في وقت سابق عن باحث في معهد ووهان للفيروسات، رفض الكشف عن اسمه، أن الصين لم تشارك عينات من الفيروس مع منظمة الصحة العالمية، لأنها "نشرت بالفعل الكثير من المعلومات" عنه، مثل الشفرة الوراثية للفيروس.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت عن التسلسل الجيني لفيروس كورونا في 12 يناير، وبعد ذلك كشف باحثون صينيون عن حالات للمرض يعود تاريخها إلى 1 ديسمبر، لكن منظمة الصحة العالمية وعلماء آخرين لم يستبعدوا أن يكون قد انتقل من حيوان إلى إنسان قبل أكثر من ستة أشهر.

وفي حين لا يعرف العلماء على وجه التحديد مصدر الفيروس، استبعد علماء غربيون حللوا شفرته الوراثية، أن يكون قد تم تعديله وراثيا في أحد المختبرات، لكنهم أيضا أشاروا إلى احتمال تسربه عن طريق الخطأ من مختبر في معهد ووهان للفيروسات أو "مركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

بروس أيلوارد، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي قاد بعثة مشتركة إلى الصين في فبراير، قال لفاينانشال تايمز الشهر الماضي، إن فريق المنظمة بحاجة إلى العودة إلى ووهان لمعرفة كيف بدأ الفيروس.

وقال إن الصين جمعت معلومات هامة في ووهان من سجلات بائعي الحيوانات، والعينات المحفوظة من مسح السوق بالكامل، بما في ذلك المزاريب التي يتجمع فيها البول والبراز، والمجمدات لا تزال مليئة بأعضاء من الحيوانات.

وقال: "إذا كانت لديك هذه المعلومات المهمة حقا، فستتمكن من تحديد مصدر الفيروس".

ويشير جدول لموقع Axios حول الأحداث في الصين منذ انتشار المرض، إلى أن مسؤولا في لجنة الصحة بمقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، أمر في الأول من يناير، المعامل بوقف اختبار العينات وتدمير العينات الموجودة.

وبحسب صحيفة "ستريتس تايمز"، تلقى موظف في إحدى الشركات المختصة بعلم الجينوم، مكالمة هاتفية من مسؤول في لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أمر خلالها الشركة بالتوقف عن اختبار العينات من ووهان ذات الصلة بالمرض الجديد وتدمير كافة العينات الموجودة.

الموظف، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قال إنه تم إبلاغ الشركة بالتوقف فورا عن نشر أي معلومات حول الاختبارات وإبلاغ السلطات بأي نتائج مستقبلية.

وفي الثالث من يناير أمرت لجنة الصحة الوطنية الصينية (NHC)، أعلى هيئة صحية في البلاد، المؤسسات بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالمرض، وأمرت المختبرات بنقل أي عينات كانت لديها إلى مؤسسات فحص معينة أو تدميرها.

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رياضة

روجر فيدرر يطلق نداء لدمج اتحادي تنس المحترفين والمحترفات في كيان واحد

23 أبريل 2020
لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر
لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر

دعا روجر فيدرر الأربعاء إلى دمج اتحاد اللاعبين المحترفين مع اتحاد اللاعبات المحترفات في كيان واحد، مع توقف منافسات التنس عالميا بسبب جائحة فيروس كورونا ومعاناة اللاعبين في الدرجات الأدنى.

وتوقف موسم التنس في مارس الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وسيستمر هذا الأمر حتى منتصف يوليو على الأقل وسط معاناة كبيرة للاعبي الدرجات الأدنى الذين يعتمدون فقط على مكافآت البطولات لكسب معيشتهم.

وكتب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء "أتساءل فقط.. هل أنا الشخص الوحيد الآن الذي يفكر في أنه حان الوقت لكي يتحد تنس الرجال مع تنس السيدات في كيان واحد؟ أتصور حدوث اندماج بين الكيانين".

وأضاف "لا أتحدث عن دمج البطولات داخل الملعب، لكن دمج الكيانين (اتحاد اللاعبين واتحاد اللاعبات) المسؤولين عن تنظيم بطولات المحترفين للرجال والسيدات".

ويحظى التنس بمتابعة واسعة في جميع أنحاء العالم، لكن إدارته لا تزال مشتتة إذ تدير اللعبة سبع هيئات مختلفة.

وبالإضافة إلى اتحادي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات يدير اللعبة أيضا الاتحاد الدولي للتنس ومجالس إدارة البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عاما، "من المربك جدا للجماهير وجود أكثر من نظام للتصنيف وشعارات مختلفة ومواقع مختلفة على الإنترنت وفئات مختلفة من البطولات".

"كان من المفترض أن يحدث هذا الدمج منذ فترة طويلة لكن حان الآن وقت التغيير. هذه أوقات صعبة في كل رياضة ويمكن أن نخرج من هذه الأزمة بكيانين ضعيفين أو هيئة واحدة أكثر قوة وكفاءة"، أضاف فيدرر

وردا على مقترح فيدرر، قال أندريا جاودينسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان نقلته وكالة رويترز، إن رياضة التنس أمامها "فرصة عظيمة" للوحدة.

وأضاف "التعاون الأخير بين الجهات المسؤولة عن اللعبة زاد إيماني بأن الوحدة في الرياضة هي أفضل سبيل لتعظيم الاستفادة من مواردنا وإمكاناتنا وتقديم أفضل خدمة للجماهير في الملاعب وعبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل".

"ومن هذا المنطلق أرحب بمقترحات اللاعبين، كانت رياضة التنس دائما في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالجمع بين الرجال والسيدات في ساحة المنافسة العالمية، إنها واحدة من مصادر قوتنا التي تجعلنا في موقع متميز عن رياضات أخرى".

وتابع "نتطلع لمواصلة التعاون والمناقشات مع اتحاد اللاعبات المحترفات وجميع الأطراف المعنية في قطاعات أخرى من صناعتنا".

ونالت تعليقات فيدرر على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب العديد من اللاعبين واللاعبات.

وقالت بيلي جين كينغ أسطورة التنس الأميركية التي أسست اتحاد اللاعبات المحترفات عام 1973، على تويتر "أتفق تماما وقد قلت ذلك منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. صوت واحد يمثل رياضة الرجال والسيدات معا. كانت هذه رؤيتي للتنس".

وأضافت "انفصال اتحاد اللاعبات المحترفات كان دائما الخيار الثاني. أنا سعيدة أننا جميعا نسير في نفس الاتجاه. دعونا نفعل ذلك".

وساند رفائيل نادال، أحد الثلاثة الكبار في عالم التنس إلى جانب فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، الفكرة.

وقال نادال الحاصل على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عبر تويتر "كما تعلم يا روجر، ومن خلال مناقشاتنا أتفق معك تماما في أن ذلك سيصبح أمرا رائعا للخروج من هذه الأزمة العالمية بكيان واحد يمثل اللاعبين واللاعبات".

وتُعد لعبة التنس مربحة للاعبين الكبار بينما يعاني غالبا من يشارك في مسابقات الدرجات الأدنى من أجل تغطية نفقاتهم في ظل عدم وجود أي إشارات على موعد استئناف النشاط.

ويتعاون اتحاد اللاعبين مع اتحاد اللاعبات والاتحاد الدولي للتنس إلى جانب منظمي البطولات الأربع الكبرى لتدشين صندوق لمساعدة اللاعبين في الدرجات الأدنى والمتأثرين بتوقف المسابقات.

وقال ديوكوفيتش، رئيس مجلس اللاعبين المحترفين، إنه يخشى اعتزال العديد من لاعبي الدرجات الأدنى، ودعا زملاءه المحترفين لمساعدتهم.

وقال رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين مؤخرا إنه من المهم للغاية أن تعمل منظمته بشكل وثيق مع اتحاد المحترفات لمواجهة المنافسة الخارجية.

وأضاف الإيطالي جاودينسي، وهو لاعب سابق دخل قائمة أفضل 20 لاعبا على العالم، "الجزء الأكثر صعوبة في الواقع هو تكاتف جميع الأطراف المعنية. نتنافس مع ألعاب أخرى ومنصات ترفيه أخرى، نحتاج إلى الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون بشكل أكبر مع الهيئات الأخرى خاصة اتحاد المحترفات والاتحاد الدولي للتنس والبطولات الأربع الكبرى".