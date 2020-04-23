إصابة 13 شخصا بعيارات نارية في احتفالات "هزيمة كورونا" في دهوك العراقية

أصيب 13 شخصا، الأربعاء بإطلاق نار خلال احتفالات صاخبة بـ"هزيمة فيروس كورونا" في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية إن المصابين توزعوا على مناطق مختلفة من المحافظة، التي شهدت إطلاق نار عشوائيا كثيفا من قبل المحتفلين، بعد إعلان المسؤولين الصحيين في دهوك "خلوها" من الفيروس.

وشهدت دهوك، الواقعة على الحدود العراقية التركية إقامة مراسم احتفالية لما قيل إنه خلو المحافظة من فيروس كورونا، من خلال إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية كما خرج الناس في مواكب بسياراتهم.

ومن بين المصابين امرأتان إحداهما في الستينات من العمر، بقضاء زاخو الحدودي.

وسجلت دهوك 15 إصابة بفيروس كورونا، تماثل جميعهم للشفاء، وهي أول محافظة في إقليم كردستان والعراق تحتفل بـ"هزيمة الفيروس"، لكنها الثانية التي تعلن خلوها من الفيروس بعد محافظة ديالى، شرقي بغداد.

وسجل العراق 1631 إصابة، و83 وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، فيما بدأت السلطات الصحية بتخفيف إجراءات حظر التجوال بالتزامن مع تراجع أعداد الإصابات الجديدة وقرب حلول شهر رمضان.