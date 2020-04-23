أزمة كورونا

إصابة 13 شخصا بعيارات نارية في احتفالات "هزيمة كورونا" في دهوك العراقية

23 أبريل 2020
A member of the medical team checks the temperature of a man, following the coronavirus outbreak, at a checkpoint in the…
A member of the medical team checks the temperature of a man, following the coronavirus outbreak, at a checkpoint in the outskirts of Duhok, Iraq March 2, 2020. REUTERS/Ari Jalal

أصيب 13 شخصا، الأربعاء بإطلاق نار خلال احتفالات صاخبة بـ"هزيمة فيروس كورونا" في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وقالت وسائل إعلام محلية عراقية إن المصابين توزعوا على مناطق مختلفة من المحافظة، التي شهدت إطلاق نار عشوائيا كثيفا من قبل المحتفلين، بعد إعلان المسؤولين الصحيين في دهوك "خلوها" من الفيروس.

وشهدت دهوك، الواقعة على الحدود العراقية التركية إقامة مراسم احتفالية لما قيل إنه خلو المحافظة من فيروس كورونا، من خلال إيقاد المشاعل وإطلاق الألعاب النارية كما خرج الناس في مواكب بسياراتهم.

ومن بين المصابين امرأتان إحداهما في الستينات من العمر، بقضاء زاخو الحدودي.

وسجلت دهوك 15 إصابة بفيروس كورونا، تماثل جميعهم للشفاء، وهي أول محافظة في إقليم كردستان والعراق تحتفل بـ"هزيمة الفيروس"، لكنها الثانية التي تعلن خلوها من الفيروس بعد محافظة ديالى، شرقي بغداد.

وسجل العراق 1631 إصابة، و83 وفاة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، فيما بدأت السلطات الصحية بتخفيف إجراءات حظر التجوال بالتزامن مع تراجع أعداد الإصابات الجديدة وقرب حلول شهر رمضان.

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أميركا

انخفاض في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

23 أبريل 2020
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

A person is transported into the emergency room of the Elmhurst Hospital on April 22, 2020 in the Queens borough of New York…
A person is transported into the emergency room of the Elmhurst Hospital on April 22, 2020 in the Queens borough of New York City. - The United States on April 22, recorded 1,738 deaths from the coronavirus in the past 24 hours, a lower toll than the day…

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الأربعاء أقلّ بكثير من تلك التي سجّلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.

بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة، إلى 839.675 إصابة، علماً بأنّ حوالى 4,5 ملايين شخص خضعوا حتّى اليوم لفحص كوفيد-19.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وولاية نيويورك، أكبر بؤرة لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة، سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة، أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

والأربعاء أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنّ الولاية سجّلت وفاة 474 مصاباً بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أنّ الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية "تراجعها في شكل طفيف".

وعلى المستوى العالمي، أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 181234 شخصاً منذ ظهوره في شهر ديسمبر في الصين، وفق وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء.

وشُخّصت أكثر من مليونين و602670 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 593800 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري بالأمس (الثلاثاء)  تم تسجيل 5576 وفاة جديدة و60299 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1738 ) والمملكة المتحدة (759) وفرنسا (544).