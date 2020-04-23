ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سفينة إيطالية ترسو في اليابان

أظهرت فحوص طبية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية إيطالية راسية في ميناء ناجاساكي في اليابان إلى 50 حالة، مما يزيد القلق من الضغط على مستشفيات المدينة إذا ساءت أحوال المصابين.

وقال مسؤول في مقاطعة ناجاساكي لرويترز، إن النتائج أظهرت، الخميس، إصابة 14 شخصا إضافيا على متن سفينة كوستا أتلانتكا، التي ترسو في المدينة لإجراء إصلاحات، مضيفا أن جميع المصابين إما طهاة أو ممن يقدمون الطعام، كما نُقل مريض إلى المستشفى في وقت سابق في حالة خطيرة.

وكانت السفينة التي تديرها شركة كوستا كروز قد نُقلت إلى حوض في ناجاساكي في غرب اليابان في أواخر فبراير، بعدما أحبط تفشي وباء كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خططا لإصلاحات كانت مقررة في الصين.

وقال مسؤولون في ناجاساكي إن الحالات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن التأثير على سكان المدينة بعدما تبين أن بعض أفراد الطاقم كانوا قد غادروا منطقة الميناء برغم تأكيدات من الشركة التي تدير السفينة بأنهم سيبقون في نطاقه.

وينتاب القلق السلطات أيضا من الزيادة المحتملة في عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفى في الوقت الذي يضغط فيه ارتفاع الإصابات المحلية بفيروس كورونا على الخدمات الطبية في أنحاء اليابان.

وسجلت اليابان أكثر من 11500 إصابة بالفيروس و300 حالة وفاة.