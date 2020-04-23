أزمة كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سفينة إيطالية ترسو في اليابان

23 أبريل 2020
In this picture taken on April 22, 2020, cruise ship Costa Atlantica is docked at a port in Nagasaki. - At least 48 crew aboard…
السفينة كوستا أتلانتيكا ترسو في اليابان لإجراء إصلاحات

أظهرت فحوص طبية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية إيطالية راسية في ميناء ناجاساكي في اليابان إلى 50 حالة، مما يزيد القلق من الضغط على مستشفيات المدينة إذا ساءت أحوال المصابين.

وقال مسؤول في مقاطعة ناجاساكي لرويترز، إن النتائج أظهرت، الخميس،  إصابة 14 شخصا إضافيا على متن سفينة كوستا أتلانتكا، التي ترسو في المدينة لإجراء إصلاحات، مضيفا أن جميع المصابين إما طهاة أو ممن يقدمون الطعام، كما نُقل مريض إلى المستشفى في وقت سابق في حالة خطيرة.

وكانت السفينة التي تديرها شركة كوستا كروز قد نُقلت إلى حوض في ناجاساكي في غرب اليابان في أواخر فبراير، بعدما أحبط تفشي وباء كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خططا لإصلاحات كانت مقررة في الصين.

وقال مسؤولون في ناجاساكي إن الحالات الأخيرة أثارت مخاوف بشأن التأثير على سكان المدينة بعدما تبين أن بعض أفراد الطاقم كانوا قد غادروا منطقة الميناء برغم تأكيدات من الشركة التي تدير السفينة بأنهم سيبقون في نطاقه.

وينتاب القلق السلطات أيضا من الزيادة المحتملة في عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفى في الوقت الذي يضغط فيه ارتفاع الإصابات المحلية بفيروس كورونا على الخدمات الطبية في أنحاء اليابان.

وسجلت اليابان أكثر من 11500 إصابة بالفيروس و300 حالة وفاة.

اقرأ أيضا

إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا
العراق

خوفا من كورونا.. مجلس القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف

غوتيريش : تراجعت نسبة الانبعاثات بـ20 في المائة خلال الربع الأول لـ2020
أزمة كورونا

كورونا والمناخ.. أزمتان على طاولة واحدة في يوم الأرض 

In this picture taken on April 22, 2020, cruise ship Costa Atlantica is docked at a port in Nagasaki. - At least 48 crew aboard…
أزمة كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في سفينة إيطالية ترسو في اليابان

ضبط كمية من الكوكايين قادمة من أميركا الجنوبية
أزمة كورونا

كيف أثرت كورونا على تجارة المخدرات العالمية؟

40 ألف وفاة بكورونا في الولايات المتحدة ونيويورك تسجل انحدارا - الصورة لشارع خال في نيويورك
آخر الأخبار

ولايات أميركية تنوي إعادة فتح الاقتصاد وأخرى تنتظر تراجع كورونا

محمد الجدعان وزير المالية السعودي
اقتصاد

بسبب انهيار أسعار النفط.. السعودية تتجه لقرض جديد بقيمة 26 مليار دولار

أسر إسبانية رفعت شعارات احتجاجية على شرفات البيوت، تطالب برفع الحجر
أزمة كورونا

"نوبات غضب حادة".. إسبانيا ترفع الحجر عن الأطفال خوفا على صحتهم النفسية 

العراق

خوفا من كورونا.. مجلس القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف

23 أبريل 2020
إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا
إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق أنه أطلق سراح 20040 متهماً حتى 22 أبريل الجاري، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وأكد المجلس أن محاكم الجزاء هي من تتخذ قرارات إطلاق المتهمين، وأن هذه القرارات تأتي انسجاما مع توجيهات خلية الأزمة، لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في منتصف مارس الماضي، إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق، في كافة المحافظات، تفاديا لتضررهم من الفيروس.

وأشارت الوزارة أن القرار يشمل جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في مختلف المحافظات، أو الموقوفين على ذمة قضايا بعد تكفيلهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية ورؤساء المحاكم المختصة، بما يضمن تواصلهم مع المحكمة.
إلا أن الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية أكدوا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها على معتقلي المظاهرات.

وحذرت المنظمات الحقوقية في أكثر من مناسبة من الوضع الكارثي للسجون العراقية وخاصة التي تضم المعتقلين، في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السجون العراقية تضم أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية الذي تعد بيئة خاصة للفيروس.

وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أعلن عن رصده 6 حالات وفاة جراء الفيروس بين المعتقلين، مؤكداً أن السلطات العراقية تكتمت على الأمر.

وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت العراق حتى الآن نحو 1361 حالة إصابة، ونحو 83 حالة وفاة. 