أزمة كورونا

البنك الدولي يحذر.. كورونا قد يشكل ضغوطا على سلاسل إمداد الغذاء

23 أبريل 2020
Customers wear face masks as a preventive measure against coronavirus, COVID-19, while shopping in a supermarket in Washington…
متسوقون داخل متجر في العاصمة الأميركية واشنطن

حذّر البنك الدولي الخميس من أن فيروس كورونا المستجد والسياسات الحكومية للحد من انتشاره، يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد الغذائية وربما تهدد توافر المواد الغذائية، على الرغم من حفاظ الأسعار على استقرارها عام 2020.

وذكر تقرير للبنك الدولي أن أسعار المنتجات الزراعية من المرجح أن تحافظ على تماسكها أكثر من النفط والمعادن والمواد الأولية الصناعية التي شهدت تراجعا في  الطلب عليها وسط إجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمكافحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن "أسعار المنتجات الزراعية أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي وشهدت تراجعات طفيفة في الفصل الأول من عام 2020، ما عدا مادة المطاط المستخدمة في المواصلات".

وفيما من المتوقع أن تبقى الأسعار "مستقرة إلى حد بعيد" هذا العام "مع ارتفاع مستويات الإنتاج ومخزونات المواد الغذائية الأساسية إلى مستوى قياسي"، حذّر البنك الدولي من أن المنتجين قد "يواجهون اضطرابات في حركة التجارة والموارد مثل الأسمدة ومبيدات الحشرات والعمالة".

وقال جون بافيس الاقتصادي في البنك الدولي والذي شارك في إعداد التقرير إن صادرات الورود إلى أوروبا من كينيا وتنزانيا "انهارت"، وأن موردي الفاكهة والخضار من شمال أفريقيا يعانون أيضا.

وأضاف بافيس لفرانس برس "نستطيع أن ندرك كم هي معقدة سلاسل الإمداد هذه".

ووضعت دول أخرى قيودا على التجارة مع تقييد روسيا لصادرات القمح وفيتنام للأرز، في حين قامت الفلبين بشراء الأرز بشكل "فائض".

وأشار التقرير الى أنه "على الرغم من أن هذه الإجراءات والقيود لم يتم اللجوء إليها بعد على نطاق واسع، إلا أنها قد تتسبب بمشاكل إذ ما استخدمت بشكل مفرط". 

وفي هذه الأثناء، يتوقع البنك الدولي هبوطا في أسعار موارد الطاقة بنسبة 40 بالمئة عام 2020 قبل تحقيق عودة "ملموسة" إلى الارتفاع عام 2021.

ومن المتوقع أن يصل معدل سعر البرميل عام 2020 إلى 35 دولار، مقابل 61 دولار في العام الماضي.

ووفق التقرير شهدت أسعار المعادن، المرتبطة هي الأخرى بالنمو العالمي، انخفاضا بمعدل 13 بالمئة وبخاصة الزنك والنحاس.

ويرى التقرير أيضا احتمال خضوع البضائع الأساسية لـ"تأثيرات دائمة"، فالتحول إلى العمل عن بعد قد يؤثر على أسعار النفط، بينما التحول إلى سلاسل إمداد رئيسية قريبة قد يحدث تغييرا في الطلب على المواد الأولية.

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مشاهد صادمة.. مقابر جماعية لضحايا كورونا في البرازيل

23 أبريل 2020
فيديو.. دفن جماعي لضحايا كورونا في البرازيل
فيديو.. دفن جماعي لضحايا كورونا في البرازيل

أظهرت لقطات فيديو صورتها طائرة مسيرة، عملية دفن جماعي لضحايا فيروس كورونا في البرازيل.

ويظهر الفيديو الذي نشرته شبكة "صوت أميركا"، حفرة كبيرة في مقبرة "نوسا سينهورا أباريسيدا" بمدينة ماناوس بغابات الأمازون، وقد وضعت التوابيت فيها، بينما يقوم جرار بردمها بالرمال.

من جانبه، أعرب وزير الصحة البرازيلي الجديد، عن شكوكه حول كيفية استخدام المحافظين للبيانات الخاصة بفرض إجراءات العزل الذاتي لمحاربة كورونا، مطالبا في نفس الوقت بوجود نموذج قياسي لتحليل البيانات.

وكان وزير الصحة البرازيلي نيلسون تيش، قد صرح الأربعاء قائلا: "إذا نشرت أرقاما مقلقة وتعامل الناس مع نموذج الرياضيات على أنه حقيقة، فسيزداد الهلع وتوقعات المجتمع".

ويظهر من تصريحات تيش أنه يردد نفس رأي الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، الذي أقال وزير الصحة السابق بسبب دعمه لسياسة البقاء في المنزل التي فرضها المحافظون، ما أدى إلى أضرار اقتصادية.

وقال تير إنه سيكشف عن نموذج حكومي لإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا الأسبوع القادم، معلنا عن أن البرازيل تبحث في سبل التراجع عن ممارسة العزلة الاجتماعية أو الحجر الصحي العام، وذلك على الرغم من عدم وصول الفيروس إلى ذروته في البلاد حتى الآن.

يذكر أن البرازيل قد سجلت نحو 46 ألف إصابة حتى الخميس، وأكثر من ألفين و٩٠٠ حالة وفاة.