أزمة كورونا

"التأثير الإيجابي" لكورونا.. الصين تضاعف مخزوناتها من النفط الرخيص

23 أبريل 2020
This photo taken on March 20, 2020 shows police officers keeping watch as a Kuwaiti oil tanker unloads crude oil at the port in…
عناصر من الشرطة الصينية يرتدون الكمامات قرب ناقلة النفط الكويتية كاظمة في أحد موانئ الصين

قال مختصون لوكالة فرانس برس، الخميس، إن  الصين تقوم بزيادة مخزوناتها من النفط الخام مع هبوط الأسعار العالمية بسبب تفشي كورونا، الذي ظهر من الصين.

وارتفعت الوارادت الصينية من النفط الخام بنسبة 5 في المئة في الربع الأول من عام 2020، في الوقت الذي كانت فيه أغلب المصانع معطلة سواء بسبب انتشار الفيروس أو بسبب قلة الطلب على المنتجات في العالم.

وقال بيتر لي، كبير محللي النفط والغاز في شركة فيتش سوليوشنز لوكالة فرانس برس "في خضم كل هذا، كانت واردات الصين من النفط مرنة، حيث مكّنها انخفاض الأسعار من التخزين".

وقالت تقارير إخبارية من الجمعية الصينية لصناعة السفن إن المستوردين الصينيين أرسلوا 84 ناقلة نفط خام إلى المملكة العربية السعودية في منتصف مارس، كل منها قادر على حمل مليوني برميل من النفط الخام.

وتحاول السعودية، بحسب تقارير، التخلص من الكميات الفائضة من النفط الخام لديها، وقد أرسلت شحنة من سبع ناقلات إلى الولايات المتحدة، التي تعاني من مشكلة فائض تخزين، مسببة قلقا في البلاد من انهيار ثان لأسعار نفط غرب تكساس، التي سجلت انخفاضا تاريخيا قبل يومين.

وقالت اللجنة السياسية والقانونية للحزب الشيوعي الحاكم على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، إن انخفاض أسعار النفط "له تأثير إيجابي على الصين".

ومع هذا، يهدد الانخفاض شركة بتروتشاينا النفطية المملوكة للدولة، التي قد تخسر من مشاريعها حول العالم في حال استمر الانخفاض.

وكانت إدارة الطاقة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء قد ذكرت في سبتمبر الماضي، أن إجمالي الاحتياطيات التي تحتفظ بها الحكومة وشركات النفط يعادل 80 يوماً من الاستهلاك.

ويبلغ الاحتياطي الرسمي نحو 385 مليون برميل، لكن المختصين يعتقدون أن الصين تخطط لزيادة ذلك لنحو 500 إلى 600 مليون برميل.

وعانى الاقتصاد الصيني من أسوأ انكماش له منذ منتصف الستينات في الربع الأول، إذ تقلص بنسبة 6.8٪ عن العام السابق بعد أن أغلقت بكين المصانع وطلب من حوالي 800 مليون شخص البقاء في منازلهم.

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أزويل يثير زوبعة في بيت أرسنال بسبب الرواتب

23 أبريل 2020
لاعب أرسنال مسعود أوزيل
لاعب أرسنال مسعود أوزيل

قال لاعب نادي أستون فيلا السابق، دارين بينت، إن نادي أرسنال لديه "ثعبان" في غرفة تبديل الملابس، في إشارة إلى مصدر تسريب خبر رفض مسعود أوزيل تخفيض أجره الشهري لتخفيف العبء على النادي في ظل أزمة وباء كورونا المستجد.

بينت، دافع بشدة عن أوزيل، بعد هجوم لاذع طال اللاعب الألماني ذي الأصول التركية إثر موقفه من تخفيض راتبه.

ويعتقد أن أوزيل (31 سنة) لاعب خط الوسط، هو واحد من ثلاثة لاعبين رفضوا اقتراح النادي خصم 12.5 في المئة من رواتبهم.

ووصف بنت الانتقادات الموجهة إلى أوزيل بأنها "مقززة"، وقال "سأجري مكالمات هاتفية لمعرفة من الذي سرب القصة، لأنه إذا كان هناك ثلاثة رفضوا خفض الأجور فلا يجب أن يكون الوحيد الذي يتم تسميته".

والثلاثاء، كشفت تقارير صحفية في العاصمة البريطانية لندن، أن لاعب أرسنال مسعود أوزيل رفض قرار النادي تخفيض رواتب اللاعبين للذين يوافقون على ذلك.

الإعلامي البريطاني بيرس مورغان انتقد بشدة قرار أوزيل، وهاجمه أمام ملايين المشاهدين في برنامج صباح الخير يا إنكلترا.

ويرى أنصار أوزيل، الذي يعد أغلى لاعب في النادي، أنه لاعب استثنائي ولا يوجد داع للهجوم عليه، إذ من حقه الموافقة على التخفيض أو الرفض "بما أن ذلك ضمن بنود العقد الذي يربطه بالنادي" على حد تعبير أحد المعلقين.

آخرون رأوا في قرار مسعود أوزيل ردة فعل "طبيعية" على تهميشه بعدما تضامن مع مسلمي الأويغور قبل أشهر ضد الاضطهاد الصيني.

وكتب أوزيل في 17 ديسمبر الماضي باللغة التركية "القرآن يتم إحراقه. المساجد يتم إغلاقها. المدارس الإسلامية يتم منعها. علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر، الإخوة يتم إرسالهم إلى المعسكرات".

وأضاف "المسلمون صامتون، صوتهم ليس مسموعا"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويغور علما لـ "تركمنستان الشرقية".

ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

وفي أول ردة فعل له بعد تغريدة أوزيل، سارع النادي للنأي بنفسه عن لاعبه وكتب بيانا جاء فيه "فيما يخص التعليقات التي أدلى بها مسعود أوزيل على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على أرسنال أن يدلي ببيان واضح لأن المحتوى المنشور هو رأي أوزيل الشخصي، وكفريق كرة قدم، يلتزم أرسنال بعدم إشراك نفسه في السياسة".