السجن ثلاثة أشهر لرجل حاول سرقة 300 كمامة طبية

قضت محكمة في هونغ كونغ، الخميس، بسجن رجل لثلاثة أشهر، بعد إدانته بسرقة 300 قناع جراحي من صيدلية، بعد أن رفضت ادعاءه بأنه كان يريد أن يستخدمها لحماية نفسه وشقيقه من العدوى.

واعترض موظفو الصيدلية الرجل الذي يبلغ من العمر 46 عاما، أثناء محاولته الخروج من الصيدلية مع سبعة صناديق من الكمامات الطبية من دون أن يدفع قيمتها.

لاحقا، قال المتهم إنه نسي الدفع، لكن بعد تفتيشه تبين إنه لا يحمل أموالا.

ورفض القاضي ادعاء المتهم بأنه كان يريد أن يستخدم الأقنعة لحماية نفسه وشقيقه من العدوى، مؤكدا أن الأوامر الحكومية تقضي بالبقاء في المنزل، ولهذا لن يحتاج الرجل لكل هذه الأقنعة التي قال القاضي إنه كان يريد بيعها.

والمتهم عاطل عن العمل يعيش على المساعدات الاجتماعية، ولديه 21 إدانة سابقة، 18 منها تتعلق بجرائم سرقة.

وسجلت هونغ كونغ، التي تتبع الصين رسميا، أكثر من ألف حالة إصابة بالفيروس، وأربع حالات وفاة.