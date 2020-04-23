"خطوة هائلة" تسرّع وصول لقاح أميركي لكورونا أنتجه العلماء بـ 3 ساعات

بدأت شركة أدوية مقرها في مدينة فيلادلفيا الأميركية تجارب بشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد بسرعة اعتبرت غير مسبوقة، وفق ما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وذكر تقرير للشبكة أن شركة إنوفيو للأدوية بدأت، إلى جانب مختبر البحوث التابع لجامعة بنسلفانيا ومعهد ويستار، العمل على اللقاح في وقت مبكر من يناير الماضي.

ووفق التقرير فقد تم تطوير اللقاح بفترة قصيرة جدا بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا.

وبعد ثلاثة أشهر تقريبا، بدأت مرحلة أولى حاسمة من التجارب. ويقول الباحثون من إنوفيو إنهم تمكنوا من تصميم لقاحهم في ثلاث ساعات فقط بعد تلقي تسلسل للفيروس.

وقالت الدكتورة كيت برودريك، نائب الرئيس الأول، "بدأنا على الفور اختبار اللقاح في المختبر. ونحن واثقون تمامًا من النتائج التي رأيناها".

وأضافت "التجارب على البشر بدأت الأسبوع الماضي فقط، لقد عالجنا ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي. ولكن إدخال لقاحنا إلى البشر خطوة هائلة. لكننا فعلنا ذلك في 83 يوماً، وهو بالتأكيد مستوى غير مسبوق من السرعة في مسيرتي المهنية".

وسيتم اختباره على ما يقرب من 40 شخصا خلال المرحلة الأولية في مواقع في مدينة كانساس سيتي وجامعة بنسلفانيا. ومن المتوقع أن تكون النتائج النهائية من الاختبارات بحلول فصل الصيف.

ويشير التقرير إلى أن المرحلة الأولى من المفترض أن تكون طبيعية، وتشمل الناس الأصحاء. وفي هذه الحالة، أشخاص غير مصابين بفيروس كورونا، وهي فقط للتأكد من سلامة اللقاح.

وستعقب هذا الجزء من الدراسة المرحلة الثانية، التي يجري فيها اختبار اللقاح على السكان المعرضين للخطر، وقد أنتجت الشركة بالفعل جرعات كافية.

وذكر التقرير أن شركة إنوفيو تمكنت في 2016 من التوصل إلى لقاح لفيروس زيكا وطرحته في السوق في غضون سبعة أشهر.