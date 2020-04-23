أزمة كورونا

"خطوة هائلة" تسرّع وصول لقاح أميركي لكورونا أنتجه العلماء بـ 3 ساعات

23 أبريل 2020
تم تطوير اللقاح بسرعة بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا
تم تطوير اللقاح بسرعة بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا

بدأت شركة أدوية مقرها في مدينة فيلادلفيا الأميركية تجارب بشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد بسرعة اعتبرت غير مسبوقة، وفق ما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وذكر تقرير للشبكة أن شركة إنوفيو للأدوية بدأت، إلى جانب مختبر البحوث التابع لجامعة بنسلفانيا ومعهد ويستار، العمل على اللقاح في وقت مبكر من يناير الماضي.

ووفق التقرير فقد تم تطوير اللقاح بفترة قصيرة جدا بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا.

وبعد ثلاثة أشهر تقريبا، بدأت مرحلة أولى حاسمة من التجارب. ويقول الباحثون من إنوفيو إنهم تمكنوا من تصميم لقاحهم في ثلاث ساعات فقط بعد تلقي تسلسل للفيروس.

وقالت الدكتورة كيت برودريك، نائب الرئيس الأول، "بدأنا على الفور اختبار اللقاح في المختبر. ونحن واثقون تمامًا من النتائج التي رأيناها".

وأضافت "التجارب على البشر بدأت الأسبوع الماضي فقط، لقد عالجنا ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي. ولكن إدخال لقاحنا إلى البشر خطوة هائلة. لكننا فعلنا ذلك في 83 يوماً، وهو بالتأكيد مستوى غير مسبوق من السرعة في مسيرتي المهنية".

وسيتم اختباره على ما يقرب من 40 شخصا خلال المرحلة الأولية في مواقع في مدينة كانساس سيتي وجامعة بنسلفانيا. ومن المتوقع أن تكون النتائج النهائية من الاختبارات بحلول فصل الصيف.

ويشير التقرير إلى أن المرحلة الأولى من المفترض أن تكون طبيعية، وتشمل الناس الأصحاء. وفي هذه الحالة، أشخاص غير مصابين بفيروس كورونا، وهي فقط للتأكد من سلامة اللقاح.

وستعقب هذا الجزء من الدراسة المرحلة الثانية، التي يجري فيها اختبار اللقاح على السكان المعرضين للخطر، وقد أنتجت الشركة بالفعل جرعات كافية.

وذكر التقرير أن شركة إنوفيو تمكنت في 2016 من التوصل إلى لقاح لفيروس زيكا وطرحته في السوق في غضون سبعة أشهر.

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تم تركيب نقاط تفتيش في المطار ومحطات القطار لفحص القادمين من أماكن أخرى
تم تركيب نقاط تفتيش في المطار ومحطات القطار لفحص القادمين من أماكن أخرى

أغلقت الصين مدنية هاربين بأكملها لوقف تفش جديد لفيروس كورونا المستجد زعمت السلطات إنه بسبب طالب قدم من ولاية نيويورك الأميركية، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأصيب أكثر من 70 شخص بالفيروس فيما بدأ فحص 4000 حالة محتملة في المدينة التي يبلغ تعداد سكانها عشرة ملايين نسمة.

وحظر المسؤولون التجمعات وأمروا المجتمعات المحلية بمراقبة الزوار والمركبات غير المحلية في المدينة. وتم تركيب نقاط تفتيش في المطار ومحطات القطار، لفحص القادمين من أماكن أخرى.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه الصين الخميس أنه لم يبق سوى مريضان في حالة حرجة في ووهان، المركز السابق للوباء. 

وتواجه هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين، ما يعد الآن أكبر تفش للفيروس في البلاد .

وأصدرت الحكومة أمس توجيها يفرض المزيد من القيود، وقبل دخول أي مرافق عامة ومجمعات سكنية، يجب على الناس استخدام تطبيق صحي معتمد من الحكومة لإثبات أنهم غير مصابون بالفيروس، وأن تقاس درجة حرارتهم ويرتدون كمامات.

وسيتم وضع جميع الحالات المؤكدة والمشتبه فيها وعديمة الأعراض واتصالاتها الوثيقة في حجر صحي صارم . كما أمرت السلطات بعزل جميع جيرانهم في نفس المبنى في المنزل لمدة أسبوعين مع المراقبة على مدار الساعة.

ويتعين على أي شخص في الحجر الصحى المنزلي اجتياز اختبارين للحمض النووي يكشفان عن الفيروس واختبار مضاد للجسم يظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس في الماضي.

وقالت حكومة المدينة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تأمر بالحجر الصحي لمدة 28 يوما لجميع الوافدين من الخارج مع إجراء اختبارات للحمض النووي واختبار للأجسام المضادة.