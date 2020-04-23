أزمة كورونا

فيروس كورونا "يسرق 10 سنوات" من المتعافين

23 أبريل 2020
حذرت الدراسة من الاستهانة بخطورة الفيروس وما يفعله في الجسم
حذرت الدراسة من الاستهانة بخطورة الفيروس وما يفعله في الجسم

يسرق فيروس كورونا المستجد من ضحاياه أكثر من عشر سنوات من العمر، وفق دراسة جديدة عن مدى التدمير الذي يخلفه الوباء وراءه في الجسم.

الدراسة التي أنجزها باحثون من جامعة غلاسكو ونقلت معطياتها صحيفة "ميرور" البريطانية دقت ناقوس الخطر من الاستهانة بخطورة الفيروس وما يفعله في الجسم.

وقالت الدراسة إنه رغم أن معظم من يموتون حاليا بالفيروس هم من كبار السن ومن يعانون من أمراض أخرى، إلا أن الفيروس قد يؤدي إلى تقليص عمر المتعافين بعشر سنوات وفق ما أظهرت تحليلات. 

وقالت الصحيفة إن الدراسة نُشرت في مجلة "ويلكوم للبحوث المفتوحة"، ولكنها لم تستعرض بعد من علماء آخرين. وهي تستند إلى بيانات من إيطاليا، التي عانت من وفيات بسبب الفيروس أكثر من أي بلد أوروبي آخر حيث فقد 25085 شخصاً حياتهم.

وقد تم تعديل المعلومات لمراعاة الحالات المزمنة، ثم مقارنتها بجداول الحياة لمنظمة الصحة العالمية، وقاعدة بيانات صحية كبيرة في المملكة المتحدة وبيانات أخرى.

وقد استخدم هذا النموذج تقدير المدة التي كان من المتوقع أن يعيش فيها من توفوا جراء الفيروس .

ويقول فريق البحث، من معهد الصحة والرفاه في جامعة غلاسكو، إن هذا يوفر "مقياسًا أكثر واقعية" لتأثير الفيروس.

ودعت الدراسة وكالات الصحة العامة والحكومات أن تقدم تقارير عن نظام الحماية الصحية، وأن تتكيف بشكل مثالي مع وجود تأثيرات طويلة الأمد، للسماح للجمهور وصانعي السياسات بفهم عبء هذا المرض بشكل أفضل".

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أزمة كورونا

فيروس كورونا "يسرق 10 سنوات" من المتعافين

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أزمة كورونا

الصين تعزل مدينة جديدة بعد "أكبر تفشٍ لكورونا حاليا"

23 أبريل 2020
تم تركيب نقاط تفتيش في المطار ومحطات القطار لفحص القادمين من أماكن أخرى
تم تركيب نقاط تفتيش في المطار ومحطات القطار لفحص القادمين من أماكن أخرى

أغلقت الصين مدنية هاربين بأكملها لوقف تفش جديد لفيروس كورونا المستجد زعمت السلطات إنه بسبب طالب قدم من ولاية نيويورك الأميركية، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأصيب أكثر من 70 شخص بالفيروس فيما بدأ فحص 4000 حالة محتملة في المدينة التي يبلغ تعداد سكانها عشرة ملايين نسمة.

وحظر المسؤولون التجمعات وأمروا المجتمعات المحلية بمراقبة الزوار والمركبات غير المحلية في المدينة. وتم تركيب نقاط تفتيش في المطار ومحطات القطار، لفحص القادمين من أماكن أخرى.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلنت فيه الصين الخميس أنه لم يبق سوى مريضان في حالة حرجة في ووهان، المركز السابق للوباء. 

وتواجه هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرق الصين، ما يعد الآن أكبر تفش للفيروس في البلاد .

وأصدرت الحكومة أمس توجيها يفرض المزيد من القيود، وقبل دخول أي مرافق عامة ومجمعات سكنية، يجب على الناس استخدام تطبيق صحي معتمد من الحكومة لإثبات أنهم غير مصابون بالفيروس، وأن تقاس درجة حرارتهم ويرتدون كمامات.

وسيتم وضع جميع الحالات المؤكدة والمشتبه فيها وعديمة الأعراض واتصالاتها الوثيقة في حجر صحي صارم . كما أمرت السلطات بعزل جميع جيرانهم في نفس المبنى في المنزل لمدة أسبوعين مع المراقبة على مدار الساعة.

ويتعين على أي شخص في الحجر الصحى المنزلي اجتياز اختبارين للحمض النووي يكشفان عن الفيروس واختبار مضاد للجسم يظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس في الماضي.

وقالت حكومة المدينة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تأمر بالحجر الصحي لمدة 28 يوما لجميع الوافدين من الخارج مع إجراء اختبارات للحمض النووي واختبار للأجسام المضادة.