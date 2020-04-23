أزمة كورونا

"كورونا" في الصين.. 30 بالمئة من الفحوصات "كاذبة"

23 أبريل 2020
دراسة صينية كشفت 30 في المائة من الفحوصات الـ"كاذبة"
دراسة صينية كشفت 30 في المائة من الفحوصات الـ"كاذبة"

يبدأ التاجر الصيني "هي كزيمينغ"، من مدينة ووهان، رواية قصته مع فيروس كورونا، بكونه لا يعرف من أين وكيف أصيب بالعدوى، كما يجهل سبب حصوله على ثلاثة فحوصات متتالية، أظهرت انه غير مصاب، فيما جاءت نتيجة الفحص الرابع إيجابية.

ويقول إن الأطباء أخبروه في البداية، أنه لم يكن مريضًا بكوفيد 19، على الرغم من أنه كان يعاني من صعوبة في التنفس والتهاب صدري حاد منذبداية فبراير، الأمر الذي جعله يرقد في الحجر الصحي لإجراء 3 اختبارات، أظهرت على التوالي انه "غير مصاب"، ليعود إلى بيته مطمئنا. 

لكن في أواخر مارس، راود "هي" الشك مجددا، ليقصد مستشفى ووهان لإجراء فحوصات جديدة، وتفاجأ بأنه مصاب بالفيروس. 

وحالة المواطن الصيني "هي"، ليست الأولى من نوعها، فقد أدت حالات مماثلة أخرى في الصين، إلى تفاقم القلق بشأن دقة اختبار وفحوصات فيروس كورونا، رغم تركيز سلطات الدول على الفحوصات، كـ"طريق فعال" لحصار الوباء. 

وأظهرت دراسة أعدها أطباء صينيون، في فبراير الماضي، على عينات من 213 مريضا، "نتائج سلبية كاذبة" بنحو 30٪.

وذكرت وسائل إعلام صينية أيضًا، عدة حالات لأشخاص، كانت نتائجهم سلبية بشكل متكرر، قبل أن تحصل في النهاية على نتيجة إيجابية.

وفي فبراير، ذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" أن امرأة أصيبت بالالتهاب الرئوي، وجاءت نتيجة فحصها سلبية لأربع مرات، فيما كان الاختبار الخامس إيجابيا".

ونتيجة ذلك، بدأت سلطات ووهان، وفق ما أعلنت السلطات الصينية الأسبوع الماضي، في إجراء مسح وبائي في تسع مناطق في محاولة لتحديد المدى الكامل للعدوى غير العرضية، ومستويات المناعة فيها. 

وقد تؤدي الفحوصات والاختبارات غير الدقيقة، إلى تقويض استراتيجيات الدول، ليس فقط لمكافحة الفيروس، بل أيضا لأنها تثقل ميزانيات الحكومات، في ظل تزايد الضغط الاجتماعي لتخفيف قيود الحجر. 

وبحسب إحصائيات لــ"رويترز"، فقد أصيب أكثر من 2.5 مليون شخص بالفيروس عالميا وتوفي نحو 177 ألفا.

وسجلت ووهان، حيث ظهر الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي، 50333 حالة إصابة و3869 حالة وفاة، حتى حدود الـ21 من أبريل الجاري، وهو ما يمثل غالبية الحالات في الصين.

ويعد اختبار الحمض النووي، على عينات من الجزء الخلفي من حلق المريض أو الجهاز التنفسي، الطريقة الرئيسية للكشف عن الحالات المصابة. 

ويقول الخبراء، إن الاختبار ليس من السهل إجراؤه بالشكل الدقيق، إذ تحدث أخطاء في حالة ما إذا تم أخذ عينة صغيرة جدًا أو إذا أخطأت المسحة (من الحلق أو الأنف) في بقعة غير مصابة بالفيروس.

وهنا، يقول أندرو بريستون، المحاضر في الأمراض الوبائية، لـ"رويترز" :"إن مشاكل هذه الاختبارات، يجب الاعتراف بها، ولابد من إجراء اختبارات منتظمة إذا أردنا التأكد من الإصابة". 

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رغم تحذيرات الأطباء.. باكستان تقرر فتح المساجد في شهر رمضان

23 أبريل 2020
باكستان تفتح المساجد في رمضان
باكستان تفتح المساجد في رمضان

رغم الارتفاع الذي تشهده باكستان في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي ظل وجود نظام صحي هش، أعلنت الحكومة استمرار فتح المساجد خلال شهر رمضان.

وحذر أطباء باكستانيون مرموقون من تسبب فتح المساجد خلال شهر رمضان في زيادة وتيرة تفشّي الفيروس، وطالبوا الحكومة بعدم السماح بتجمّع أعداد كبيرة من المصلّين.

وقال الأطباء في رسالة مفتوحة: "مستشفياتنا في كراتشي بدأت تشهد تدفّقاً كبيراً لمرضى فيروس كورونا، نتوقّع أن تزداد هذه الأعداد والوفيات الناتجة عنها بشكل كبير في الأيام المقبلة".

ووقّع الرسالة 13 طبيياً مرموقاً يعمل غالبيتهم في كراتشي، كبرى مدن باكستان وعاصمة إقليم السند في جنوب البلاد، ووجهّوها إلى السلطات السياسية والدينية في البلاد، مناشدين الطرفين على السواء "إعادة النظر" في قرارهما السماح بإقامة صلوات الجماعة في المساجد.

وأعرب الأطباء في رسالتهم عن خشيتهم من أن يؤدّي السماح لأعداد كبيرة من الأشخاص بالصلاة إلى نتائج قاتلة، مطالبين بمنع صلوات الجماعة التي يزيد عدد المصلّين فيها عن خمسة أشخاص.

وكانت الحكومة الباكستانية سمحت السبت، بضغط من السلطات الدينية في البلاد، بإقامة صلوات الجماعة في المساجد خلال شهر رمضان بشرط أن يحترم المصلّون قواعد التباعد الاجتماعي وألا يشارك في هذه الصلوات المسنّون ولا المرضى.

وقال رئيس الوزراء عمران خان الثلاثاء في معرض تبريره لهذا القرار: "هل نمنع الناس بالقوة من الذهاب إلى المسجد؟ وإن ذهبوا، فهل ستعتقل الشرطة المصلّين وتودعهم السجن؟".

ومنذ بداية أزمة كوفيد-19 يغلب الاعتبار الديني في باكستان على سائر الاعتبارات، وقد حاولت السلطات في الأسابيع الأخيرة منع صلوات الجمعة والجماعة وأغلقت عدداً من مساجد البلاد أمام المصلّين، فما كان من هؤلاء إلا أن أدّوا الصلاة في الشوارع المجاورة لهذه المساجد وفي صفوف متراصّة.

وباكستان التي تعاني من نظام صحّي متردٍّ شهدت في الأيام الأخيرة تسارعاً في وتيرة تفشّي وباء كوفيد-19، إذ بلغ عدد الذين أثبتت مخبرياً إصابتهم بالفيروس في هذا البلد أكثر من 10 آلاف مصاب توفّي منهم أكثر من 200.