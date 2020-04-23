أزمة كورونا

كورونا والمناخ.. أزمتان على طاولة واحدة في يوم الأرض 

23 أبريل 2020
غوتيريش : تراجعت نسبة الانبعاثات بـ20 في المائة خلال الربع الأول لـ2020
غوتيريش : تراجعت نسبة الانبعاثات بـ20 في المائة خلال الربع الأول لـ2020

انضمت الناشطة السويدية المدافعة عن البيئة، غريتا شونبرغ، إلى دعوات بذل جهود مشتركة للتصدي العالمي لفيروس كورونا، قائلة إن الذكرى الخمسين ليوم الأرض، هو الوقت الأنسب لاختيار "طريق جديد للمضي قدما لمعالجة أزمتين في وقت واحد: وباء كورونا وأزمة المناخ". 

وقالت الناشطة الأشهر في الدفاع عن البيئة في قمة يوم الأرض، التي أقيمت افتراضيا عبر الفيديو :"سواء رغبنا في ذلك أم لا، فالعالم يبدوا مختلفا عما كان عليه قبل بضعة أشهر، وربما لن يعود كما كان، وسنضطر إلى سلك طريقة جديدة في التعامل مع مشاكله". 

وأفادت إن الإجراءات الاستثنائية لوقف انتشار الفيروس "لا تعني أن أزمة المناخ قد اختفت، بل باقية". 

ومن جانبه، أيد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمة الناشطة السويدية، وحث الحكومات على الاستجابة الاقتصادية للقضاء على الوباء، وسن إجراءات أكثر عمقا لحل أزمة المناخ أيضا.

وحذر غوتيريس من مغبة إنقاذ الصناعات الملوثة للبيئة، مضيفا بالقول :"في يوم الأرض، تتجه الأنظار إلى جائحة كورونا، لكن هناك حالة طوارئ أخرى أكثر عمقًا، وهي الأزمة البيئية التي تتكشف على كوكب الأرض". 

وكشف، ان الانبعاثات السامة في الهواء، انخفضت بنسبة 20٪ تقريبًا في الربع الأول من العام الجاري، وهي الفترة التي شهدت فيها الاقتصادات الكبرى، إغلاقا وانكماشا للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي جانب آخر، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، في القمة، إن الوظائف الخضراء "يمكن أن تكون الأمر الذي يساعدنا على تجاوز هذا التهديد الوجودي لاقتصادنا". 

ويرى مراقبون بيئيون ان أزمة وباء كورونا، قد قدمت خدمة كبيرة للأرض، بخفض الانبعاثات الصناعية المضرة، نتيجة حالة الإغلاق العامة للاقتصادات الكبرى في العالم. 

ومع حالات الإغلاق الاقتصادي لدول العالم، عادت الحياة البرية إلى بعض شوارع المدن، حيث رُصدت الذئاب والغزلان والمواشي البرية، في شوراع المدن الكبرى التي تعج عادة بحركة المرور.

وفي إسبانيا، شوهدت الأسماك في أودية وقنوات مائية لمدينة البندقية، بسبب انعدام التلوث الناتج عن القوارب. 

وفي الهند، أفاد سكان بعض المدن الهندية عن رؤية جبال الهيمالايا لأول مرة منذ عقود، بسبب نظافة ونقاء الجو. 

هذا، علاوة على صور الأقمار الصناعية، التي أظهرت تحسن جودة الهواء في جميع أنحاء أوروبا وآسيا ، بما في ذلك الصين، بسبب التوقف الصناعي والانبعاثات الغازية. 
 

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العراق

خوفا من كورونا.. مجلس القضاء العراقي يعلن إطلاق سراح أكثر من 20 ألف موقوف

23 أبريل 2020
إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا
إطلق سراح 20 ألف موقوف في العراق بسبب كورونا

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق أنه أطلق سراح 20040 متهماً حتى 22 أبريل الجاري، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

وأكد المجلس أن محاكم الجزاء هي من تتخذ قرارات إطلاق المتهمين، وأن هذه القرارات تأتي انسجاما مع توجيهات خلية الأزمة، لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في منتصف مارس الماضي، إطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق، في كافة المحافظات، تفاديا لتضررهم من الفيروس.

وأشارت الوزارة أن القرار يشمل جميع الموقوفين عن عقوبات انضباطية في مختلف المحافظات، أو الموقوفين على ذمة قضايا بعد تكفيلهم من قبل رؤساء المجالس التحقيقية ورؤساء المحاكم المختصة، بما يضمن تواصلهم مع المحكمة.
إلا أن الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية أكدوا أن هذه القرارات لم يتم تنفيذها على معتقلي المظاهرات.

وحذرت المنظمات الحقوقية في أكثر من مناسبة من الوضع الكارثي للسجون العراقية وخاصة التي تضم المعتقلين، في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السجون العراقية تضم أكثر من ضعف طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية الذي تعد بيئة خاصة للفيروس.

وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب أعلن عن رصده 6 حالات وفاة جراء الفيروس بين المعتقلين، مؤكداً أن السلطات العراقية تكتمت على الأمر.

وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت العراق حتى الآن نحو 1361 حالة إصابة، ونحو 83 حالة وفاة. 