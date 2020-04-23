أزمة كورونا

كوريا الشمالية تبلغ منظمة الصحة العالمية بنتائج اختبارات كورونا لمئات من مواطنيها

23 أبريل 2020
كوريا الشمالية قالت إنها لم تسجل أي حالات كورونا
كوريا الشمالية قالت إنها لم تسجل أي حالات كورونا

أبلغت كوريا الشمالية منظمة الصحة العالمية إنها أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد لـ 740 شخصا حتى 17 أبريل، لكن النتائج كانت "جميعها سلبية".
 
وقالت كوريا الشمالية إن 25139 شخصا خرجوا من العزل الصحي منذ 31 ديسمبر حتى الآن، بحسب إدوين سلفادور، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى كوريا الشمالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني لأسوشيتد برس يوم الخميس.
 
وقال سلفادور إن وزارة الصحة في كوريا الشمالية تشارك التحديثات الأسبوعية مع منظمة الصحة العالمية بشأن جهودها لمكافحة الفيروس.
 
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع حكومة كوريا الشمالية لجلب إمدادات مكافحة الفيروس، بما في ذلك معدات الحماية والكواشف المختبرية، من بلدة داندونغ الحدودية الصينية.
 
وقال إن كوريا الشمالية تجلب حاليا جميع الإمدادات الخارجية، بما في ذلك الخاصة بمكافحة كوفيد-19، بالسفن عبر ميناء نامبو حيث لا تزال جميع الحدود مغلقة. يتم تطهير البضائع الواردة والحجر الصحي في الميناء لمدة 10 أيام. كما يتم تطهيرها ووضعها في الحجر الصحي لمدة أربعة أيام أخرى حالت توجهت إلى العاصمة بيونغ يانغ.
 
وقالت كوريا الشمالية إنها لم تسجل أية حالات إصابة بفيروس على أراضيها، ولكن العديد من الخبراء الخارجيين يشككون في هذا الادعاء.
 
ووصفت كوريا الشمالية جهود مكافحة الفيروس بأنها "مسألة وجود وطني"، وحظرت السياح الأجانب، وأغلقت تقريبا كل حركة المرور عبر الحدود مع الصين، وكثفت الفحص عند نقاط الدخول وحشدت العاملين في المجل الصحي لمراقبة السكان وعزل أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.

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شكل موت أول ضحية في الولايات المتحدة المفاجئ صدمة لأفراد الأسرة، الذين اعتقدوا في البداية إنها عانت من نوبة قلبية

كشفت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن أول حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تعود لامرأة تبلغ من العمر 57 عاما توفيت فجأة في أوائل شباط الماضي.

وذكرت الصحيفة أن باتريشيا دود، وهي مديرة شركة في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، كانت تمارس الرياضة بشكل روتيني، وتراقب نظامها الغذائي ولا تتناول أي دواء.

وقال ريك كابيلو، الأخ الأكبر للمرأة لشبكة "سي أن أن" الإخبارية إن شقيقته لم تكن تدخن وكانت تتمتع بصحة جيدة.

وأضاف كابيلو: "لقد كانت رياضية في أيام دراستها الثانوية، كانت نشطة دائمًا"، لذلك شكل موتها المفاجئ صدمة لأفراد الأسرة، الذين اعتقدوا في البداية إنها عانت من نوبة قلبية.

لكن تقريرا صدر مؤخرا من مقاطعة سانتا كلارا غير هذا الاعتقاد، حيث أظهر أن شخصين توفيا في أوائل فبراير نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وصف التقرير إحدى الضحايا، بأنها امرأة تبلغ من العمر 57 عاما توفيت في 6 فبراير، بينما الشخص الثاني كان رجلا يبلغ من العمر 67 عاما توفى في 17 فبراير. 

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أنه قبل العثور على دود ميتة يوم 6 فبراير "ظهرت عليها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا لبضعة أيام ثم بدت تتعافى".

وقبل خمسة أيام من وفاتها، اتصلت دود بشقيقها لإخباره أنها لا تستطيع التوجه لزيارة عائلية في ستوكتون بكاليفورنيا، كما ألغت بعدها خططا للذهاب لجنازة نهاية الأسبوع.

بدأت دود العمل من المنزل حيث تحسنت حالتها وكانت على اتصال بزميل لها في حوالي الساعة الثامنة صباحا في يوم وفاتها، لكن تم العثور عليها ميتة بعد حوالي ساعتين، وفقا للصحيفة.

قالت مقاطعة سانتا كلارا في بيان صحفي أنه لم يتم اختبار الضحيتين للكشف عن فيروس كورونا وقت وفاتهما لأن القدرة على الاختبار كانت محدودة، وتم اقتصارها على الأشخاص الذين لديهم تاريخ سفر معروف وأظهروا أعراضا معينة.

وقال مسؤولو المقاطعة إن الضحيتين اللتين توفيتا في فبراير ظهرت عليهما أعراض شبيهة بالإنفلونزا قبل وفاتهما.