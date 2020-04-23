أبلغت كوريا الشمالية منظمة الصحة العالمية إنها أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد لـ 740 شخصا حتى 17 أبريل، لكن النتائج كانت "جميعها سلبية".
وقالت كوريا الشمالية إن 25139 شخصا خرجوا من العزل الصحي منذ 31 ديسمبر حتى الآن، بحسب إدوين سلفادور، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى كوريا الشمالية، في رسالة بالبريد الإلكتروني لأسوشيتد برس يوم الخميس.
وقال سلفادور إن وزارة الصحة في كوريا الشمالية تشارك التحديثات الأسبوعية مع منظمة الصحة العالمية بشأن جهودها لمكافحة الفيروس.
وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع حكومة كوريا الشمالية لجلب إمدادات مكافحة الفيروس، بما في ذلك معدات الحماية والكواشف المختبرية، من بلدة داندونغ الحدودية الصينية.
وقال إن كوريا الشمالية تجلب حاليا جميع الإمدادات الخارجية، بما في ذلك الخاصة بمكافحة كوفيد-19، بالسفن عبر ميناء نامبو حيث لا تزال جميع الحدود مغلقة. يتم تطهير البضائع الواردة والحجر الصحي في الميناء لمدة 10 أيام. كما يتم تطهيرها ووضعها في الحجر الصحي لمدة أربعة أيام أخرى حالت توجهت إلى العاصمة بيونغ يانغ.
وقالت كوريا الشمالية إنها لم تسجل أية حالات إصابة بفيروس على أراضيها، ولكن العديد من الخبراء الخارجيين يشككون في هذا الادعاء.
ووصفت كوريا الشمالية جهود مكافحة الفيروس بأنها "مسألة وجود وطني"، وحظرت السياح الأجانب، وأغلقت تقريبا كل حركة المرور عبر الحدود مع الصين، وكثفت الفحص عند نقاط الدخول وحشدت العاملين في المجل الصحي لمراقبة السكان وعزل أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.
كوريا الشمالية تبلغ منظمة الصحة العالمية بنتائج اختبارات كورونا لمئات من مواطنيها
أبلغت كوريا الشمالية منظمة الصحة العالمية إنها أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد لـ 740 شخصا حتى 17 أبريل، لكن النتائج كانت "جميعها سلبية".