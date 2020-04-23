متذرعا بكورونا.. وزير بوسني يقترح سجن المهاجرين وترحيلهم

قدم وزير الأمن البوسني اقتراحا يوم الخميس بترحيل المهاجرين من الدولة الواقعة في البلقان، مدعيا أنهم يشكلون "تهديدا أمنيا محتملا وعبئا اقتصاديا شديدا" وسط جائحة كوفيد-19 الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال فخر الدين رادونسيتش أيضا إن المهاجرين الذين لم يتمكنوا من توفير جوازات سفر أو وثائق هوية أخرى يجب سجنهم بدلا من إيوائهم في مخيمات المهاجرين في البوسنة.

وقال "(المهاجرون) الذين لا يريدون إظهار بطاقات هويتهم لن يسمح لهم بعد الآن باستخدام مخيمات المهاجرين واللاجئين لدينا. سوف يذهبون مباشرة إلى السجن. وسنحتفظ بهم هناك لمدة عام إلى 5 أعوام حتى نتمكن من تحديد هويتهم - هذا هو اقتراحنا لقانون جديد".

ولم يذكر موعدا يكون فيه التشريع المقترح جاهزا للنقاش في البرلمان.

وتعكس التعليقات إحباطا متزايدا في دولة البلقان الصغيرة من تدفق المهاجرين الفارين من العنف والفقر في الشرق الأوسط أو أفريقيا أو آسيا، الذين يأملون في المضي قدما نحو أوروبا الغربية. وينتهي المطاف بمعظمهم محاصرين في البوسنة حيث تفرض كرواتيا، الدولة التالية على طريق الهجرة، ضوابط صارمة على الحدود.

وقال رادونسيتش: "نريد (تخفيف) عبء رعاية ما بين ثمانية إلى تسعة آلاف شخص هنا، لا يمكننا التعامل مع ذلك، خاصة الآن، مع أوضاع الفيروس. نريد أيضا أن نثني المهاجرين الجدد نفسيا عن القدوم إلى هنا بعد انتهاء الوباء وفتح الحدود مرة أخرى".