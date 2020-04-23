أزمة كورونا

يموتون بسبب كورونا.. أمر غريب يحدث في دم بعض المرضى

23 أبريل 2020
مرض غريب يغزو دم مرضى كوفيد-19 قد يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات خطيرة
مرض غريب يغزو دم مرضى كوفيد-19 قد يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات خطيرة

استيقظ الطبيب كريغ كوبرسميث كعادته في الصباح الباكر وأمسك بهاتفه ليراسل قادة فرق وحدات العناية المركزة، في عشرة مستشفيات تتبع جامعة إيموري في أتلانتا، كاتبا "صباح الخير يافريق كوفيد"، مستفسرا عن جديديهم، ككل يوم.

أجاب أحد الأطباء بأنه لاحظ أمرا غريبا يحدث لدم أحد مرضى فيروس كورونا المستجد، إذ يتخثر، ما يؤدي إلى حدوث جلطات دماغية، رغم إعطائه أدوية مميعة للدم. 

لكن طبيبا ثانيا رد بأنه رأى أمرا مماثلا. وتدخل طبيب ثالث، وسرعان ما كان كل الأطباء قد كتبوا في تطبيق الدردشة، أنهم لاحظوا الأمر الغريب نفسه. 

رد أحد الأطباء بأن أحد مرضاه يعاني من مشكلة غريبة في الدم. وعلى الرغم من وضعه على مضادات التخثر، كان المريض لا يزال يطور الجلطات. وسرعان ما أبلغ كل شخص في الدردشة النصية بحادث مشابه.

انتقل الطبيب كوبرسميث من التطبيق الضيق على مرضى عشرة مستشفيات، وطرح الأمر على المراكز الطبية الأخرى، ليجيبوا أيضا بأنهم لاحظوا الأمر نفسه، ليكتشف مفاجأة كبيرة، وهي أن المشكلة تحدث لما بين 20 إلى 40 في المئة من مرضى كوفيد-19. 

وأدى الأمر إلى جدل بين بعض الأطباء على تطبيقات التواصل، حول مقترح إعطاء أدوية مميعة للدم، على سبيل وقاية كل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتجنب حصول مضاعفات التخثر. 

ويوم الجمعة الماضي، وفي يومه الـ18 في العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لجأ الأطباء إلى قطع إحدى ساقي الفنان نيك كورديرو (41 عاما) في مستشفى بلوس أنجليس بعد معاناته من تخثر الدم فيها. 

ومع أدوية تمييع الدم التي حصل عليها لعلاج مشكلة التخثر، تطور الأمر إلى نزيف داخلي في المعدة. 

وبعد أن كان الأطباء يعتقدون في وقت مبكر من ظهور فيروس كورونا المستجد، أنه يستهدف الرئتين بشكل أساسي، فإن الباحثين أصبحوا يرون أنه يهاجم أيضا الكلى والقلب الأمعاء والكبد والدماغ. 

ومع مرور الوقت، يفيد الأطباء، بشكل متزايد، بأنهم يرون تطورا في مضاعفات المرض بشكل مقلق لم يشاهدوه في الكتب العلمية ولم يتدربوا عليه. 

فعلى سبيل المثال، يلاحظون أن المرضى الذين يعانون من نقص شديد في الأكسجين، يجعلهم يقتربون من الموت، يتحدثون ويمسكون بهواتفهم، وعلى العكس، قد يرون مرضى آخرين يعانون بشكل طفيف من مرض كوفيد-19، سرعان ما تتدهور حالتهم ويموتون. 

ويشير أطباء إلى أن بعض المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة، وسمح لهم بالعودة إلى المنزل، تدهورت حالتهم بسرعة وماتوا في غضون دقائق. 

وأظهرت عمليا تشريح أن رئات بعض المصابين تمتلء بمئات من التخثرات أو الجلطات الصغيرة، وتحدث الأزمة عندما تنفصل جلطة أكبر حجما وتنتقل إلى المخ فتسبب سكتة دماغية، أو تقتحم القلب فتؤدي إلى نوبة قلبية. 

وقال الطبيب في جامعة بنسلفيانا، لويس كابلان، رئيس جمعية طب الرعاية الحرجة، إن "المشكلة التي نواجهها هي أنه بينما نفهم أن هناك مصابين بالفيروس يتعرضون لجلطة، فإننا لا نفهم حتى الآن سبب هذه الجلطة، لا نعرف، وبالتالي، نحن خائفون". 
 

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مرض غريب يغزو دم مرضى كوفيد-19 قد يؤدي إلى الوفاة أو مضاعفات خطيرة
أزمة كورونا

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انخفاض في عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية

23 أبريل 2020
سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

A person is transported into the emergency room of the Elmhurst Hospital on April 22, 2020 in the Queens borough of New York…
A person is transported into the emergency room of the Elmhurst Hospital on April 22, 2020 in the Queens borough of New York City. - The United States on April 22, recorded 1,738 deaths from the coronavirus in the past 24 hours, a lower toll than the day…

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 1700 شخص من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض كبير بالمقارنة مع الحصيلة اليومية المسجّلة في الليلة السابقة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أنّ وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة أرواح 1738 شخصاً، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 46.583 وفاة.

وتعتبر حصيلة الوفيات المسجّلة الأربعاء أقلّ بكثير من تلك التي سجّلت الثلاثاء وبلغت 2751 وفاة خلال 24 ساعة.

بدوره ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة، إلى 839.675 إصابة، علماً بأنّ حوالى 4,5 ملايين شخص خضعوا حتّى اليوم لفحص كوفيد-19.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً من جرّاء الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.

وولاية نيويورك، أكبر بؤرة لكوفيد-19 في الولايات المتّحدة، سجّلت لوحدها أكثر من 15 ألف وفاة، أي ثلث الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد.

والأربعاء أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنّ الولاية سجّلت وفاة 474 مصاباً بالفيروس خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أنّ الحالات التي تستدعي إدخال المصابين بالفيروس إلى المستشفيات أو حتى إلى أقسام العناية المركزة انخفضت، فيما تواصل الأزمة في الولاية "تراجعها في شكل طفيف".

وعلى المستوى العالمي، أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 181234 شخصاً منذ ظهوره في شهر ديسمبر في الصين، وفق وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء.

وشُخّصت أكثر من مليونين و602670 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعلياً إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقلّ عن 593800 شخص.

ومنذ التعداد الذي أجري بالأمس (الثلاثاء)  تم تسجيل 5576 وفاة جديدة و60299 إصابة إضافية حول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة (1738 ) والمملكة المتحدة (759) وفرنسا (544).